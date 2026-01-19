Na alles wat we erover gelezen hebben en al het beeldmateriaal wat we gezien hebben, waren we natuurlijk reuzebenieuwd hoe de nieuw Porsche Cayenne er in werkelijkheid uitziet. Vandaag kregen we de kans om de nieuwe Cayenne Turbo Electric te zien en te voelen bij Porsche Centrum Gelderland. Een van de twee modellen die beschikbaar zijn bij de marktintroductie. Het andere model dat beschikbaar is bij de marktintroductie heet Cayenne Electric. Maar vandaag staan we dus bij het topmodel. Haar naam staat bescheiden achterop.

Tot op heden was iedere nieuw model Cayenne direct herkenbaar als een Cayenne. Hier staat echter werkelijk een nieuw model waar je zomaar een andere modelnaam op zou kunnen plakken. Vooral van opzij en van achter gezien. Van opzij lijkt de nieuwe Cayenne optisch lager en langer.

En dan is dit nog niet eens de coupéversie. Die volgt in de loop van dit jaar. Ben ik heel benieuwd naar.

De achterkant is hoekiger dan het huidige model en de modellen daarvoor. Even wennen misschien, maar ik vind het best gaaf. De nieuwe Cayenne komt stoerder over vind ik.

Overigens, die "flappen" die je ziet, zitten alleen op de Cayenne Turbo Electric. Het zijn de actieve aeroblades van het actieve aerodynamica systeem. Deze komen, net als de actieve spoiler bij een bepaalde snelheid naar buiten en gaan dus onder een bepaalde snelheid weer naar binnen. Gelukkig...het is ongetwijfeld functioneel, anders past Porsche het niet toe, maar mooi is anders.

Op de rechter foto, van Porsche AG, zijn de actieve aeroblades ingeschoven, de rechter auto is de standaard Cayenne Electric

Het interieur is fantastisch! Porsche Driver Experience, met het grootste beeldschermoppervlak in een Porsche ooit, met een Flow Display: gebogen OLED-paneel. Het ziet er heel gelikt en futuristisch uit. Met een knipoog naar het verleden. Je kunt op het instrumentenpaneel gewoon weer kiezen voor de vijf bekende klokken.

Bovenaan dit artikel staat "Rondje om de nieuwe Porsche Cayenne". Daar komt het.

Vandaag was het een statische preview, daarom veel beeld en weinig woorden. Wil je meer informatie over de nieuwe Cayenne? In dit artikel van Porsche vind je antwoord op veel vragen. Binnenkort vertellen we je graag over de dynamische eigenschappen van de nieuwe Cayenne Electric tijdens een rijtest. Je moet nog even geduld hebben, en wij dus nog meer...

Foto's en video: Alain Feld, Rutger Groenendijk, Robin Groenendijk

PS: deze Cayenne stond letterlijk en figuurlijk in de spotlights. Daarom zijn de foto's soms wat verkleurd.