Donderdagavond 2 april stond bij Porsche Centrum Brabant alles in het teken van 75 jaar Porsche Motorsport. Porsche Centrum Brabant vierde dit bijzondere moment samen met GP Elite om gezamenlijk de nieuwe Porsche 911 Cup (type 992.2) van Wouter Boerekamps te onthullen. Deze werd gepresenteerd tussen de Porsche GT3 R Rennsport en de GT4 RS Clubsport. De onthulling was natuurlijk het hoogtepunt van de avond voor de meer dan 300 gasten die na de onthulling de auto van dichtbij konden bekijken en bewonderen.

Luc Vanderfeesten vertelde over zijn passie voor Porsche en hoe hij in het racewereldje is terechtgekomen en hoe daarmee een droom werkelijkheid is geworden. En hij op een avond als deze zijn inspirerende verhaal vol passie voor autosport kan vertellen. Tijdens een avond als deze, vol met "racing ambience" zijn frieten en bier, en natuurlijk hamburgers, belangrijk volgens Luc Vanderfeesten.

Maar ook Donna Rutten, Event Manager bij Porsche Nederland | Experience • Motorsport • Events, vertelde over het Porsche DNA en de rijke 75 jaar race historie van Porsche. Zij gaf een inspirerende uitleg over de verschillende rijtrainingen en mogelijkheden om zelf te kunnen rijden in de verschillende cups. Wij van vierenzestig.nl gaan hier binnenkort uitvoerig op terugkomen.

Esmee Rosman van Prospeed.be, operations Carrera Cup Benelux, Sprint Challenge Benelux en Porsche Sprint Challenges, gaf na Donna Rutten een aanvullende, motiverende uitleg over de diverse cups.

Ook Robert van Teijlingen, Team coördinator bij GP Elite vertelde enthousiast over wat een Team als GP Elite doet, en hoe de best mogelijke resultaten kunnen worden behaald voor de rijder(s) en het team. Vervolgens onthulde hij samen met Luc Vanderfeesten de nieuwe 992.2 Cup.

Al met al een zeer geslaagde avond met interessante gasten en sprekers. En natuurlijk kijk ik er naar uit om de nieuwe 992.2 cup auto in actie te zien komen.

Houd ons in de gaten want binnenkort gaan we zoals hierboven vermeld de verschillende cups en klassen, met de bijbehorende mogelijke rijtrainingen, stap voor stap laten zien.

Foto's, Video's: Porsche Pon Nederland, Porsche Centrum Brabant - Maastricht, Alain Feld