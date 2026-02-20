PUUR Porsche Treffen is weer terug

Het PUUR Porsche Treffen keert weer terug in 2026 op een gloednieuwe locatie!

En natuurlijk informeren wij van Vierenzestig jullie graag over deze terugkeer van het Puur Porsche Treffen. Nadat Puur met de editie van 2024 een uitstapje naar Kalkar in Duitsland had gemaakt, was het in 2025 stil...

Wij spraken met de PUUR organisatie over hun "terugkeer". Ze zijn dit jaar met de 2026 editie erg gemotiveerd om het vertrouwde "aan het water gevoel" weer terug te laten komen. Het wordt een enthousiaste doorstart op een geweldige nieuwe locatie.

Natuurlijk ga jij ons van vierenzestig.nl daar zeker tegenkomen op recreatiepark de Groene Heuvels. Sterker nog wij krijgen voor onze lezers een eigen 64 parkeerplaats. Dat zie je ter plekke.

Wij kijken er echt naar uit, tenslotte was het PUUR Porsche Treffen toch een jaarlijks evenement waar je toch wel heen "moest".

Datum: 17 mei

Locatie: De Groene Heuvels

Adres: Ficarystraat, 6644 KR Ewijk

Tijd: 10:00 – 16:30 uur

Dit jaar organiseren ze vanuit PUUR Porsche Magazine weer het het PUUR Porsche Treffen. Na vele succesvolle edities en een tijdelijke afwezigheid is het tijd voor een frisse wind en een nieuw decor, terug aan de waterkant

Op 17 mei strijken ze neer in het prachtige recreatiegebied De Groene Heuvels. Een schitterende, ruim opgezette locatie die perfect past bij de allure van ons merk. Verwacht een indrukwekkend lint van vele Porsches, variërend van klassieke 356’s en luchtgekoelde 911’s tot de allernieuwste GT-modellen en Taycans.

Of je nu komt om je eigen trots te showen, om inspiratie op te doen voor je volgende aankoop of simpelweg om te genieten van de unieke sfeer: dit is dé dag waar elke Porsche-liefhebber naar uitkijkt.



Bestel jouw e-ticket

0:00 / 1:10 1×

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Kan ik ook aan de poort betalen?

Ja, betalen aan de poort is mogelijk. Echter, om sneller het terrein op te kunnen rijden en rijen te vermijden, raden wij u aan uw ticket vooraf online te kopen.

Wat zijn de kosten voor toegang?

De toegangsprijs bedraagt € 15,- per geparkeerde auto. Dit tarief geldt ongeacht het aantal inzittenden. U betaalt dus per auto, niet per persoon. Een mooi moment om de auto vol te laden met vrienden of familie!

Ben ik ook welkom zonder Porsche?

Absoluut. Porsche-liefhebbers zonder eigen Porsche zijn van harte welkom om te komen kijken.

Tarief: Ook voor bezoekers met andere merken geldt een tarief van € 15,- per geparkeerde auto (ongeacht het aantal inzittenden).

Ook voor bezoekers met andere merken geldt een tarief van € 15,- per geparkeerde auto (ongeacht het aantal inzittenden). Parkeren: Voor overige merken is er een aparte, gereserveerde parkeerplaats nabij het evenemententerrein.

Voor overige merken is er een aparte, gereserveerde parkeerplaats nabij het evenemententerrein. Fiets/Te voet: Komt u op de fiets of lopend? Dan bent u natuurlijk ook welkom. Let op: het is niet toegestaan uw fiets mee te nemen het evenemententerrein op; deze dient bij de ingang gestald te worden.

Moet ik tot het einde blijven?

Nee, dat is niet verplicht. Tussen 10.00 en 16.30 uur bent u vrij om te komen en te gaan wanneer u wilt. Hoewel we een vol programma en veel gezelligheid bieden, bepaalt u zelf uw vertrektijd.

Ik wil graag met een groep bij elkaar parkeren. Kan dat?

Dat is zeker mogelijk en zorgt vaak voor mooie plaatjes!

Geef dit bij aankomst direct aan bij de verkeersregelaars.

Belangrijk: Om als groep bij elkaar te parkeren, dient u tegelijkertijd aan te komen bij de poort. Het is voor de organisatie helaas niet mogelijk om plekken vrij te houden voor auto's die later arriveren. Verzamel dus op een locatie in de buurt en rij in colonne naar de ingang.

PUUR Porsche Magazine. Vragen? Neem contact op met https://www.puurpm.nl/contact