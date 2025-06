Porsche met goede uitgangspositie voor 24 Uur van Le Mans

Vrijdag is in Le Mans traditioneel de dag dat er niet geracet wordt, maar dat betekent zeker niet dat er geen activiteiten plaatsvinden. De dag is goed gevuld met een hele reeks persconferenties, presentaties en gesprekken en aan het eind van de middag is er de traditionele rijdersparade in het centrum van de stad. De startposities voor de race zijn bekend en stemden bij Porsche tot relatieve tevredenheid. Vierenzestig.nl bericht vanuit Le Mans.

Een vrije training van drie uur in de middag, de hyperpole-sessies tussen 20.00 en 22.00 uur en van 23.00 uur tot middernacht nog een laatste vrije training, dat was het dagprogramma voor de teams in Le Mans op de donderdag. In de vrije training in de middag eindigde de Porsche met het startnummer 5 van Julien Andlauer, Michael Christensen en Mathieu Jamimet bovenaan met een tijd van 3:24,717 minuten, gereden door Jaminet.

In de avond moest de hyperpole de beslissing brengen over de verdling van de startplaatsen voorin het veld van de drie categorieën in de race, LMGT3, LMP2 en de hypercars. In de GT3-klasse was de nummer 92-Manthey-1st Phorm-Porsche van Ryan Hardwick, RicarcdoPera en Richard Lietz met de vijfde tijd de best geplaatste 911, ook de enige die in de hyperpole-sessie was gekomen. De Iron Dames-Porsche met Célia Martin, Rahel Frey en Sarah Bovy start als 18e in de klasse, een plaats voor de Manthey-Porsche van Antares Au, Loek Hartog en Klaus Bachler.

In de hypercar-klasse bezet het Britse Cadillac Hertz Team Jota met zijn beide auto’s de volledige eerste startrij, waarmee er voor het eerst sinds de Ford GT40 in 1967 een Amerikaans merk de pole-position voor de 24 Uur van Le Mans in handen heeft. Achter de beide Cadillacs kwalificeerde Mathieu Jaminet de nummer 5-Porsche als derde, Nyck Tandy reed de nummer 4-Porsche, die hij deelt met Felipe Nasr en Pascal Wehrlein, naar de vijfde startplaats. Daarmee staat er op de tweede en de derde startrij telkens een Porsche 963. De Proton-Porsche start als 19e, de nummer 6-fabrieks-Porsche staat op de 21e en laatste plaats in de hypercar-klasse na de uitsluiting van de kwalificatie omdat de auto te licht bevonden was.

“Met dit prima resultaat zijn we zeer tevreden”, zei Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach. “We hebben het gewenste tempo en konden in de trainingen laten zien dat onze Porsche 963’s ook over een langere afstand sterk zijn. Nu verheugen we ons op de race. Het was tot dusver een grandioze prestatie van ons voltallige team. Dank aan allen!” Ook Urs Kuratle, hoofd fabriekssport LMDh, toonde zich tevreden: “Deze startposities hadden we eerlijk gezegd niet helemaal verwacht. Gisteravond en vannacht moest het team van onze nummer 5 nog veel werk verzetten. De nacht was voor iedereen kort. Daarom is het des te mooier dat we onszelf voor deze inzet nu met de derde startplaats hebben kunnen belonen. De tweede en de derde startrij, dat is een goede uitgangspositie.”

De vrijdag stond voor Porsche vooral in het teken van de traditionele persconferentie als vooruitblik op de grote race. Gepresenteerd door Porsche-ambassadeur Mark Webber en Toby Moody deelden vele betrokkenen hun ervaringen tot nu toe en hun verwachtingen voor de wedstrijd. Speciale aandacht was er ook voor de bijzondere Porsche 963 RSP, de straatversie van de Porsche 963-raceauto, die speciaal voor teameigenaar Roger S. Penske werd ontwikkeld en gebouwd. De auto, die vorige week al in Le Mans en omgeving reed, werd tijdens de persconferentie nog eens officieel onthuld in aanwezigheid van Roger Penske.

Bijzondere aandacht was er ook voor het Iron Dames-team, waarvoor niet alleen Célia Martin, Rahel Frey en Sarah Bovy op het podium stonden, maar ook de Deense Michelle Gatting, die afgelopen maandag bij een pitstoptraining haar voet brak en daardoor haar geplande deelname in Le Mans moest afzeggen. Daardoor kon Sarah Bovy alsnog instappen. Porsche-ambassadeur en tweevoudig Le Mans-winnaar Timo Bernhard blikte als oud-Porsche-juniorrijder (“Bijna in de tijd dat het nog zwart-wit was”, grapte presentator Mark Webber) terug op de succesvolle ondersteuning door Porsche van jonge, talentvolle coureurs, van wie er heel wat doorgroeiden naar de status van fabrieksrijder.

Een ander historisch aspect was de naam FAT, die in de Groep C-jaren als sponsor op succesvolle Porsche 962’s stond en nu door Ferdi Porsche, de zoon van Wolfgang Porsche, nieuw leven is ingeblazen. “Vroeger stond FAT voor Français Allemand Transit, een transportbedrijf dat kleding van Frankrijk naar Duitsland transporteerde, en weer terug. Nu staat het gewoon voor ‘fat’, oftewel ‘vet’, dus ‘cool’. Het gaat niet zozeer om rondetijden, maar om plezier hebben, zoals bij evenementen als onze FAT Icerace in Zell am See of onze FAT-Mankei als hoofdkwartier op de Großglockner”, vertelde Ferdi Porsche. In Le Mans rijdt de nummer 99-Porsche 963 van het team Proton Competition in de kleuren van FAT.

Op zaterdag is er van 12.00 tot 12.15 uur een warm-up als laatste functietest voor de auto’s. De race start om 16.00 uur en eindigt op zondag op hetzelfde tijdstip. De wedstrijd is integraal te zien via Eurosport en RTL7.