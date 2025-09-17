Maak kennis met onze nieuwe adverteerder; Design911

Design911 en de Porsche-community

Als je tijd doorbrengt met Porsche-eigenaren, komt vroeg of laat de naam Design911 ter sprake. Misschien vertelt iemand over een onderdeel dat hij eindelijk heeft weten te vinden, of legt een garagehouder uit hoe hij vertrouwt op leveringen op de volgende dag. Kortom, Design911 is een begrip geworden in de Porsche-wereld.

Een klein begin

Zoals de meeste goede ideeën was het uitgangspunt eenvoudig. Een klein team wilde het voor mensen gemakkelijker maken om hun auto te onderhouden zonder de gebruikelijke kopzorgen over prijs of beschikbaarheid. Iedereen die een Porsche heeft gereden, weet dat het vinden van het juiste onderdeel al het halve werk kan zijn. Vanuit dat idee groeide Design911 gestaag uit tot wat het nu is, met een hoofdkantoor in Essex dat zich inmiddels uitstrekt over meer dan 30.000 vierkante meter.

De schappen zijn hoog opgestapeld en de verscheidenheid is opvallend. In het ene gangpad staan alledaagse onderhoudsartikelen, in het andere panelen voor oudere 911's en in weer een ander dozen die klaar staan om naar het buitenland te worden verzonden. Het is geen glamoureuze ruimte, maar het weerspiegelt één enkel doel: welke Porsche u ook rijdt, u moet kunnen vinden wat u nodig hebt.

Kennis die je kunt horen in een gesprek

Veel bedrijven verkopen onderdelen, maar niet veel kunnen u uitleggen waarom een bepaald onderdeel beter is voor de ene generatie dan voor de andere. Bij Design911 is die kennis vanzelfsprekend. Stel een vraag via de telefoon en u krijgt waarschijnlijk een verhaal te horen over iemands 996-revisie, net zo goed als een eenvoudig onderdeelnummer. Dat is wat er gebeurt als de mensen in het bedrijf ook enthousiastelingen zijn.

Het betekent ook dat het advies echt is, en niet uit een script wordt voorgelezen. Klanten merken dat verschil, en dat zorgt ervoor dat ze terugkomen.

Beide kanten van de markt bedienen

Een van de minder voor de hand liggende sterke punten van Design911 is dat ze zowel particuliere eigenaren als de handel bedienen. Onafhankelijke Porsche-specialisten vertrouwen dagelijks op hen. Zelfs Porsche-centra maken gebruik van hun voorraad wanneer dat nodig is. Die mix maakt het bedrijf tot een soort ruggengraat in de branche, die zowel hobbyisten die in hun garage werken als werkplaatsen die dagelijks aan de vraag van klanten voldoen, stilletjes ondersteunt.

Een workshop die een aanvulling vormt op het magazijn

Onderdelen alleen zouden voldoende zijn geweest, maar de werkplaats voegt nog een extra dimensie toe. Deze werkplaats, die naast het magazijn is gevestigd, verzorgt alles van snelle service tot complete restauraties. Als een bumper gerepareerd moet worden, nemen ze dat voor hun rekening. Als een auto opnieuw gespoten of volledig opgebouwd moet worden, zijn daarvoor de faciliteiten en kennis aanwezig. Dankzij de werkplaats doet het bedrijf meer dan alleen dozen verzenden. Het laat zien dat ze dezelfde onderdelen kunnen gebruiken en achter de kwaliteit staan.

Eerlijke prijzen en duidelijke ondersteuning

Het bezit van een Porsche brengt altijd kosten met zich mee, maar Design911 heeft ernaar gestreefd deze kosten realistisch te houden. De prijsgarantie is daar een voorbeeld van. Klanten weten ook dat als er iets niet helemaal in orde is, het ondersteuningsteam snel hulp biedt en het retourproces duidelijk is. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk maakt het een groot verschil. Mensen willen het gevoel hebben dat ze te maken hebben met mensen die begrijpen wat de auto voor hen betekent.

Een zeldzame benadering van eigendom

Niet zo lang geleden heeft de oprichter een keuze gemaakt die veel zegt over het bedrijf. In plaats van aan de hoogste bieder te verkopen, werd Design911 overgedragen aan de werknemers. Dat is zeldzaam in de automobielwereld, maar het verzekerde de toekomst van het bedrijf en beloonde de mensen die hadden bijgedragen aan de groei ervan. Ook bleef de bedrijfscultuur intact. Door die beslissing voelen klanten dat het bedrijf persoonlijker is en minder zakelijk.

Waarom klanten over hen praten

Verschillende mensen geven verschillende redenen om Design911 te gebruiken. Sommigen vinden het handig dat ze alles online kunnen bestellen. Anderen noemen de snelheid van levering, vooral bij spoedeisende reparaties. Een flink aantal wijst op het advies, dat verder gaat dan de verkoop en hen vaak helpt fouten te voorkomen. Voor buitenlandse klanten is het bedrijf vaak de enige praktische manier om hun auto's op de weg te houden. Dagelijks worden er zendingen verstuurd naar heel Europa, de Verenigde Staten en verder.

Op zoek naar nieuwe uitdagingen

De wereld van Porsche staat niet stil. De verschuiving naar hybride en elektrische modellen is al aan de gang en de aftermarket moet hierop inspelen. Design911 bereidt zich hierop voor door ervoor te zorgen dat ze nieuwere auto's kunnen leveren en ondersteunen, terwijl ze ook voor klassiekers blijven zorgen. Het is een evenwichtsoefening, maar wel een die past bij hun geschiedenis. Het bedrijf heeft zich altijd beziggehouden met het verbinden van oud en nieuw.

Meer dan alleen een leverancier

Uiteindelijk gaat het verhaal van Design911 net zozeer over mensen als over auto's. Het gaat over de medewerkers die onderdeelnummers uit hun hoofd kennen, de liefhebbers die hun droomauto restaureren en de onafhankelijke specialisten die elke week de werkplaatsen druk bezig houden. Die combinatie verklaart waarom het bedrijf gestaag is gegroeid en waarom het zo loyaal is.

Design911 is niet alleen een naam op een website. Voor veel eigenaren is het onderdeel geworden van de ervaring van het rijden in een Porsche. Of het nu gaat om het vinden van een zeldzaam onderdeel, het boeken van een onderhoudsbeurt of het starten van een volledige revisie, de rol van het bedrijf is duidelijk. Het helpt Porsches op de weg te houden, en dat doet het met een enthousiasme dat klanten direct herkennen.

Wij zijn er trots op dat Design911 er voor gekozen heeft om adverteerder bij vierenzestig.nl te worden. Zij staan dan ook opvallend op de homepagina van onze website en op het 64 plein.

