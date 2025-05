Foto-impressie Porsche op Techno Classica Essen 2025

Als “Weltmesse für Oldtmer, Classic- & Prestige-Automobile, Future Classics, Motorsport, Classic Tuning, Motorräder, Ersatzteile, Restaurierung, RestoMod, Youngtimer und Welt-Clubtreff “presenteert de jaarlijkse beurs Techno Classica in de Duitse stad Essen zichzelf. Nog tot en met aanstaande zondag kunnen liefhebbers terecht in de Messe Essen, waar de beurs in deze vorm voor de laatste keer plaatsvindt. Dat er ook een hoog Porsche-gehalte is, spreekt voor zich. Vierenzestig was ter plekke voor een foto-impressie. Voor wie er ook heen wil: www.technoclassica.de

Al in de parkeergarage op weg naar de ingang van de beurs hebben we minstens tien verschillende Porsches-types geteld. 911’s in alle uitvoeringen, 968’s, 944’s, 928’s, een 914, Cayennes en Panamera’s – en dan laten we de twee Taycans nog buiten beschouwing. En ook bepaald niet allemaal Duits: Nederlandse, Belgische en Franse kentekens kwamen we tegen, en ook een Oostenrijker en een Pool. Het is duidelijk: deze week treffen liefhebbers van klassieke auto’s elkaar in Essen.

In de hallen is de Porsche-dichtheid nog veel groter. We beginnen als altijd in hal 3, waar een overzicht van veertien 356’s, allemaal verschillend van uitvoering en/of bouwjaar, een van de absolute topelementen van de beurs is. Van een zeer zeldzame “Gmünd-Knickscheibe” tot aan een van de laatst gebouwde uitvoeringen voordat de 901 het stokje ovvernam. De meeste zijn zwart, zodat de paar blauwgrijze exemplaren er extra tegen afsteken. Tegen de achterwand van de stand staan bijpassende motoren op rijdende stellingen. Een indrukwekkende aanblik!

Een “must” is zoals ieder jaar ook weer de stand van Early 911s, dat niet alleen een hele rij van bont gekleurde 911’s heeft staan (heerlijk, al die variatie!), maar ook een bijzondere oranje 911 met een koetswerk van een Zwitserse carrosseriebouwer, een uniek prototype dat de bijnaam “Lolita” kreeg. Onder de noemer “Porscheplatz” zijn de diverse Duitse Porsche-clubs bijeengebracht.

Elders op de beursvloer vinden we een overdaad aan andere Porsches bij handelaren en overige exposanten, waarbij de originele 906, chassisnummer 113, waarschijnlijk het meest bijzondere exemplaar was. Ook liefhebbers van automobilia komen ruimschoots aan hun trekken, en voor degenen die (net als wij) qua merk niet eenkennig zijn, zijn er ook heel veel andere prachtige oudere en minder oude auto’s te vinden. Een bezoek is, als altijd, dan ook van harte aanbevolen!

Hoe het verder gaat met de Techno Classica, dit jaar voor de 35e maal, is volledig onbekend. Vorig jaar maakte de Messe Essen, die de beurshallen in de Duitse stad exploiteert, net voor de Techno Classica bekend dat het bestaande contract met SIHA, de organisatie van de Techno Classica, niet zou worden verlengd en dat vanaf 2026 de Retro Classics-organisatie, die onder die naam al beurzen houdt in onder andere Stuttgart en Neurenberg, ook in Essen de jaarlijkse beurs voor klassieke auto’s gaat organiseren. Vanuit SIHA viel te horen dat er in 2026 ook weer een Techno Classica zal zijn, maar dan op een andere locatie. In het geruchtencircuit circuleert al maandenlang de naam Düsseldorf, maar de aankondiging, die rondom de opening van de Techno Classica van dit jaar verwacht werd, bleef uit. Het wordt dus een kwestie van afwachten.