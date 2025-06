24h Le Mans: De kop is eraf

De eerste officiële dag met actie in het kader van de 24 Uur van Le Mans is achter de rug. Op woensdag werden twee vrije trainingen en de kwalificatie afgewerkt, waarin teams een van de felbegeerde startplekken voor de hyperpole-sessie van vanavond konden bemachtigen. Twee van de drie fabrieks-Porsches nemen vanavond aan de hyperpole deel. Eigenlijk stonden alle drie de fabrieks-Porsches in de top 15, maar een van de auto’s bleek naderhand te licht, werd gediskwalificeerd en moet van achteraan starten. In de LMGT3-klasse wist een van de drie 911’s zich voor de hyperpole te plaatsen.

Bij zomers-warme temperaturen werkten de teams op woensdag hun trainingssessies af. In de drie uur durende vrije training op woensdagmiddag was de nummer 6-Porsche met Kévin Estre, Laurens Vanthoor en Matt Campbell de snelste auto van de in totaal vier 963’s in de hoogste klasse. De auto werd als derde geklasseerd, met 0,420 seconde achterstand op de Cadillac, die het tempo bepaalde. De nummer 5-Porsche van Julien Andlauer, Michael Christensen en Mathieu Jaminet volgde op de vijfde plaats, de nummer 4-Porsche met Felipe Nasr, Nick Tandy en Pascal Wehrlein eindigde als zevende. Ook de Proton-Porsche van NeelJani, Nico Pino en Nico Varrone eindigde in de top tien. In LMGT3 was de 911 van Ryan Hardwick, Ricardo Pera en Richard Lietz op de zesde plaats in de klasse de snelste Porsche. De nummer 90-Porsche van Antares Au, Loek Hartog en Klaus Bachler was 17e in de klasse, de Iron Dames-Porsche met Célia Martin, Rahel Frey en Sarah Bovy was 22e.

Op woensdagavond waren er twee kwalificatiesessies van elk een half uur, een voor de LMP2- en LMGT3-klasse en een voor de hypercars. Zowel bij de LMP2’s, met in totaal 17 deelnemende auto’s, als bij de GT3’s, met 24 deelnemers, plaatsten de snelste twaalf zich voor de hyperpole-sessie van donderdagavond, waarin de startplaatsen voor de eerste drie startrijen in de respectievelijke klassen verdeeld worden. Van de drie 911’s wist de nummer 92-Manthey 1st Phorm-Porsche in handen van Ryan Hardwick zich voor de hyperpole te plaatsen. De auto werd derde in de klasse, op 0,380 seconde achter de snelste auto, de BMW met het startnummer 46, waarin onder andere ook Valentino Rossi rijdt. De Iron Dames-Porsche eindigde als 18e, de andere Manthey-Porsche als 19e, wat voor deze auto’s dus ook de respectievelijke startplaatsen zijn.

In de hypercar-kwalificatie, waarin 15 van de 21 deelnemers een startplek voor de hyperpoleverdienden, eindigde de nummer 12-Cadillac bovenaan. Kévin Estre had de nummer 6-Porsche eigenlijk naar de vierde plaats gereden, maar tegen middernacht kwam het nieuws dat de Porsche bij de nacontrole te licht was gebleken, waarop de sportcommissarissen de auto uit de uitslag haalden. De nummer 6-Porsche moet daardoor zaterdag als 21e en laatste in de klasse starten. De nummer 5-Porsche eindigde met Julien Andlauer achter het stuur als zesde, de nummer 4-Porsche met Felipe Nasr als 13e, waarmee die auto’s dus beide op donderdagavond in de hyperpole rijden. De Proton-Porsche eindigde als 19e.

“Julien is met zijn Porsche veilig door naar de volgende ronde, Felipe had wat problemen met de voorbanden”, zei directeur Jonathan Diuguid van Porsche Penske Motorsport. “We zullen onze auto’s in de aanloop naar de grote race nog verder verbeteren. Daarbij willen we ook Pascal Wehrlein in de trainingen met enkele long-runs nog intensiever op zijn komende Le Mans-racedebuut voorbereiden.”

Met nog eens twee uur vrije training werd de woensdag afgesloten. Hier bezetten de nummer 4- en de nummer 5-Porsche respectievelijk de vierde en zevende plaats, de Proton-Porsche eindigde als 16e en de nummer 6-Porsche, die slechts zes ronden reed, sloot als 21e af. In de GT3-klasse werd de nummer 92-Manthey-1st Phorm-Porsche als derde geklasseerd, de nummer 90-Manthey-Porsche werd achtste en de Iron Dames-Porsche 22e.

Vandaag (donderdag) is er van 14.45 tot 17.45 uur nog een vrije training, gevolgd door de hyperpole-sessies tussen 20.00 en 22.00 uur. De afsluitende vrije training vindt van 23.00 uur tot middernacht plaats. Op zaterdag is er van 12.00 tot 12.15 uur een warm-up. De race gaat van start om 16.00 uur en eindigt op zondag op hetzelfde tijdstip. Eurosport en RTL7 zenden de race integraal uit.