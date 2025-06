Porsche met podiumsucces en klassezege in Le Mans

14,084 seconden. Dat was de fractie die Porsche tekort kwam in de strijd om de algehele overwinning in de 93e editie van de 24 Uur van Le Mans. Voor het derde jaar op rij ging de zege naar een Ferrari, de Porsche met het startnummer 6, bestuurd door Kévin Estre, Laurens Vanthoor en Matt Campbell, eindigde na een sterke opmars vanaf de laatste startplek in de klasse op de tweede plaats. De overige fabrieks-963’s werden respectievelijk zesde en achtste. In de LMGT3-klasse won een 911 van het Manthey-team voor het tweede jaar op rij, de 911 met Loek Hartog eindigde als zesde.

Was er na de trainingen in Le Mans nog hoop dat Ferrari niet voor het derde jaar op rij zou domineren, in de race bleek het Italiaanse merk het spel opnieuw perfect te spelen. Telkens net zo snel als nodig, en iedere keer als er wat concurrentie dreigde, konden de Ferrari’s er nog een tandje bij zetten. Zo reed er vanaf de vroege zaterdagavond nagenoeg constant een Ferrari aan de leiding, met slechts enkele korte intermezzi gedurende de nacht als gevolg van straffen en uiteenlopende pitstopstrategieën.

De Porsche met het startnummer 6 was duidelijk de snelste van de drie 963’s die het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport aan de start bracht. Na de kwalificatie werd vastgesteld dat de auto lichter was dan het reglementair voorgeschreven minimumgewicht, waardoor de nummer 6-Porsche als 21e en laatste auto in de hypercar-klasse moest starten. De Fransman Kévin Estre, die de start voor zijn rekening nam, ging er eens goed voor zitten, passeerde in de openingsronde al zeven auto’s en reed aan het eind van het uur op de vijfde plaats. Na zo’n twee uur reed de Porsche vast in de kopgroep en streed tot aan het einde mee om de overwinning. Estre reed ook de slotstint en haalde alles eruit wat erin zat, maar kon uiteindelijk de zege voor de nummer 83-Ferrari van oud-Formule 1-coureur Robert Kubica, de Chinees Yifei Ye (twee jaar geleden nog in een Porsche!) en de Brit Phil Hanson niet voorkomen.

Vanthoor: "Meer dan we hadden mogen verwachten"

De Porsche van Estre, Laurens Vanthoor en Matt Campbell werd als tweede geklasseerd. “Als we morgen naar het resultaat kijken, dan denken we dat we meer hebben bereikt dan we na de trainingen en de kwalificatie hadden mogen verwachten. Nu heeft de teleurstelling echter de overhand”, zei Laurens Vanthoor na afloop van de race. “We hadden een absoluut perfecte wedstrijd, hadden de grote trofee bij wijze van spreken al met één hand vast. Zo dicht kom je niet zo vaak bij zo’n grote overwinning. Jammer!”

Ook de nummer 5-Porsche met de Franse rijders Mathieu Jaminet en Julien Andlauer en de Deen Michael Christensen reed lange tijd goed voorin mee en had in de beginfase enige tijd de leiding in handen. Meerdere lekke banden en enkele straffen in de nacht stonden uiteindelijk een beter resultaat in de weg, het trio kwam als zevende aan, maar schoof op maandagavond nog een plek op vanwege de diskwalificatie van de fabrieks-Ferrari, die aanvankelijk vierde geworden was, maar uit de uitslag werd gehaald omdat er bouten aan de bevestiging van de achtervleugel ontbraken, waardoor de achtervleugel veel te ver doorboog. Twee plaatsen daarachter eindigde de fabrieks-Porsche met het startnummer 4, bestuurd door de Brit Nick Tandy, de Braziliaan Felipe Nasr en de Duitser Pascal Wehrlein, wereldkampioen in de Formule E.

Veel dingen goed gedaan

“Pioniersgeest, moed en sportiviteit zijn voor Porsche vanzelfsprekend”, zei Thomas Laudenbach, hoofd Porsche Motorsport. “Daarom hebben we nooit opgegeven en tot aan het eind consequent gestreden. In de slotfase hebben we veel dingen goed gedaan. Daardoor werd het nog een keer echt spannend. In de nacht had niemand nog rekening gehouden met een podiumplaats voor ons. We kunnen er heel trots op zijn.” Ook Urs Kuratle, hoofd fabriekssport LMDh, was tevreden: “Met drie auto’s bij de eerste tien hebben we duidelijk laten zien wat deze organisatie kan presteren”, aldus de Zwitser. “Onze Porsche 963 heeft zijn status als succesvolste LMDh-auto sinds de invoering van het reglement eens te meer bevestigd.”

Urs Kuratle, hoofd fabriekssport LMDh

Jonathan Diuguid, directeur Porsche Penske Motorsport

Jonathan Diuguid, directeur Porsche Penske Motorsport, benadrukte: “Een ongelooflijke race. Het bleef de hele tijd droog, er kon vrijwel volledig vrij gereden worden en iedereen heeft keihard gas gegeven. Onze drie fabrieksauto’s hebben de race zonder technische problemen uitgereden. De nummer 6 vergde van ons het minste werk in de pits, daarom heeft deze auto binnen ons team ook de beste positie behaald. We hebben foutloos gewerkt, we kwamen alleen in bepaalde fases van de race een beetje snelheid tekort. Volgend jaar komen we nog sterker terug.” Dat is een goed vooruitzicht, niet in de laatste plaats omdat er her en der ook al geruchten over een mogelijk einde van het Porsche-fabrieksprogramma de kop opstaken. En zo’n citaat, dat ook in het officiële persbericht van Porsche staat, komt er niet zomaar…

579.500 Euro voor het goede doel

In totaal legden de drie fabrieksauto’s va Porsche in de race 1.159 ronden af, waarbij Porsche van tevoren al had toegezegd 500 Euro per ronde te doneren aan het initiatief “Racing for Charity”, waarmee de organisaties Interplast Germany en Kinderherzen Retten worden ondersteund. Dat komt neer op een totaalbedrag van 579.500 Euro. Naast de drie fabrieksauto’s was er ook een 963 van het Duitse klantenteam Proton Competition, rijdend in de historische kleuren van FAT Express, tegenwoordig van Ferdi Porsche, de zoon van Wolfgang Porsche. De Proton-Porsche speelde met coureur Neel Jani, Nico Varrone en Nico Pinot geen rol van betekenis en kwam als 14e aan de finish, wat na de diskwalificatie van de Ferrari uiteindelijk de 13e plaats werd.

In de LMGT3-klasse, waarin vorig jaar onze landgenoot Morris Schuring met de Manthey-Porsche won, ging nu de winst opnieuw naar de 911 van het Manthey-team, ditmaal onder de vlag van Manthey 1st Phorm met de Oostenrijker Richard Lietz, de Italiaan Ricardo Pera en de Amerikaan Ryan Hardwick. Voor Lietz was het zijn zesde GT-klassezege en zijn tweede op rij bij zijn 19e deelname in Le Mans.

Onze landgenoot Loek Hartog beleefde met de andere 911 GT3 R van Manthey zijn debuut in de 24 Uur van Le Mans. “Heel gaaf om mee te maken, overweldigend ook”, vond hij. “We hebben echt een foutloze race gehad”, analyseerde hij naderhand. “We hebben wel een paar keer vijf, zes seconden verloren omdat de auto achteruit geduwd moest worden in de pits omdat er een andere auto in de weg stond of omdat we een paar keer een ‘slow zone’ verkeerd troffen, maar voor de rest geen enkel probleem.” Hartog werd met zijn teamgenoten Antares Au en Klaus Bachler als zesde geklasseerd.

De Iron Dames-Porsche met Rahel Frey, Célia Martin en Sarah Bovy werd tijdens de race geraakt door een concurrent en verloor hierdoor veel tijd in een grindbak. Daardoor waren de kansen op een mogelijke top-tien-klassering verkeken; uiteindelijk werden de dames 16e in de klasse.