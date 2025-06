Hotel de France – plek met racehistorie

Rondom de 24 Uur van Le Mans zijn talloze verhalen te vertellen. Met een historie die inmiddels 102 jaar teruggaat is het een monument in de autosport. En niet alleen op en rond het circuit zijn verhalen te vinden, ook iets verder weg. Zoals in het zo’n 40 kilometer verderop gelegen La Chartre-sur-le-Loir, waar zich het Hotel de France bevindt, een hotel met racehistorie, ook met Porsche.

Dankzij Porsche AG is uw verslaggever van donderdag tot en met maandag in Le Mans in het Porsche Media Camp op het circuit ondergebracht in een kleine cabine met bed, wastafel, douche, toilet, stroom, een TV en airco – alles wat een mens nodig heeft. Maar voor de echte liefhebber is donderdag tot maandag niet genoeg: als je Le Mans goed wilt beleven, moet je er eigenlijk de hele week zijn. Dan heb je meer tijd om uitgebreid met mensen te spreken, de sfeer op te snuiven en mee te maken hoe de spanning opbouwt, langzaam maar zeker naar het hoogtepunt, de race op zaterdag en zondag.

Dus boekte ik op eigen initiatief en voor eigen rekening drie nachten in Hotel de France in La Chartre-sur-le-Loir, zoals ik dat al een jaar of twintig doe. Het is als thuiskomen: al jaren tref ik er veel vaste gasten, voor het overgrote deel Engels. Christophe, de man achter de bar, werkt er al een jaar of veertig en begroet me iedere keer hartelijk. Ook het personeel in het restaurant is voor het merendeel bekend, al moet gezegd dat het niveau van de keuken, dat al prima was, de laatste twee, drie jaar sinds de komst van een nieuwe kok naar een nog iets hoger plan getild is. De klassiekers bleven op de kaart, maar interpretatie en presentatie zijn iets moderner geworden.

Als je niet beter zou weten, is Hotel de France een gewoon Frans dorpshotel met drie sterren op het centrale pleintje in een plattelandsdorp, waar de laatste jaren meer en meer winkels sluiten vanwege gebrek aan opvolging en groeiperspectief en de bevolking steeds ouder lijkt te worden. Dat hebben we in de laatste twee decennia ook in La Chartre-sur-le-Loir zien gebeuren. Maar hier zorgt Hotel de France voor een belangrijke impuls.

Al in 1905 begon Alexandre Pasteau, die aanvankelijk drank verkocht, in La Chartre een hotel, nadat hij een café had overgenomen. Zo’n 15 jaar later kocht hij een naastgelegen pand en transformeerde de begane grond tot feestzaal. Zoon Raoul nam in 1923 het hotel over en breidde het uit tot een totaal van 40 kamers. Dat ging een jarenlang zo door, het hotel was geliefd bij handelsreizigers en trok ook de nodige toeristen in het rustige landelijke gebied bij het riviertje Loir (niet te verwarren met de aanmerkelijk grotere Loire).

In 1952 begon de connectie tussen Hotel de France en de 24 Uur van Le Mans toen Shell er voor de week van de race een aantal kamers huurde om gasten onder te brengen. Later dat jaar kwam John Wyer, destijds manager van het Aston Martin-fabrieksteam, op de terugreis van een test in Monza en een aansluitende korte vakantie aan de Cote d’Azur, bij toeval door La Chartre-sur-le-Loir en ontdekte het hotel, het bijbehorende restaurant en de binnenplaats. Ideaal voor zijn team, zo stelde hij vast, want de monteurs konden op de binnenplaats werken aan de raceauto’s, die destijds, toen er nog geen permanente pitboxen waren, altijd over de weg van en naar het circuit gereden werden. Wyer huurde het volledige hotel af en sindsdien was het Aston Martin-team er ondergebracht, met als hoogtepunt natuurlijk het jaar 1959, toen Aston Martin met Roy Salvadori en Carroll Shelby de 24 Uur van Le Mans won. Het team werd in La Chartre ontvangen voor een feestelijk diner met de plaatselijke fanfare.

Na de jaren met Aston Martin keerde Wyer vanaf 1964 terug naar La Chartre met het Ford-fabrieksteam. Inmiddels had Noël Pasteau, de derde generatie, het hotel overgenomen. Later had Wyer zijn eigen team JW Automotive, met sponsoring van oliemaatschappij Gulf, met de beroemde lichtblauwe en oranje racekleuren. Ook deze GT40’s stonden voor het Hotel de France. Later kwamen zelfs de Gulf-Porsche 917’s naar La Chartre-sur-le-Loir, al vond het technische werk niet meer op de binnenplaats, maar in de werkplaats van de nabijgelegen Garage Fortin plaats. Ook de Gulf-Mirage, waarmee Derek Bell en Jacky Ickx in 1975 de 24 Uur van Le Mans wonnen, had zijn onderkomen tijdens de raceweek in La Chartre.

Raceteams zijn inmiddels niet meer in La Chartre ondergebracht. De rit van zo’n drie kwartier wordt toch wel een beetje lang als je dat ruim een week lang iedere dag moet doen, en ook dichter bij het circuit kwam er meer en meer accommodatie. Maar de fascinatie van het hotel en de autosporthistorie blijven. Coureurs Jacky Ickx en Derek Bell, goed voor respectievelijk zes en vijf overwinningen in de Franse klassieker, zijn er tot op de dag van vandaag vaste gasten en ook tal van andere auto- en autosportliefhebbers weten de weg naar het hotel te vinden.

Een van die liefhebbers was de Brit Martin Overington, sinds vele jaren actief in de historische racerij met onder andere een ‘Blower’-Bentley en een Porsche 962. Zelf actief als ondernemer in de hotelbouw en -renovatie constateerde hij dat het Hotel de France we een opfrisbeurt kon gebruiken. Van het een kwam het ander en dat leidde er uiteindelijk toe dat Overington het hotel nu twaalf jaar geleden overnam. “Dat was niet zo makkelijk, want als Engelsman die een Frans hotel kocht kreeg ik ook best wat tegenstand, maar toen ook de lokale mensen hier zagen dat ik het karakter van het hotel wilde behouden en meer bezoekers wilde aantrekken, werd de stemming wel wat beter”, aldus Overington in gesprek met Vierenzestig.

Hij arriveerde zelf donderdagochtend met zijn prachtige rode 911, bouwjaar 1965. Een mooi contrast met de blauwe 992 van Derek Bell, een speciale editie voor de Britse coureur met bijpassend kenteken. Overington begroette Bell en Jacky Ickx zeer hartelijk, een weerzien van oude bekenden met een gedeelde passie. En dat is het mooie van Hotel de France, de reden waarom ook uw verslaggever er zo graag komt. Hopelijk nog vele jaren!