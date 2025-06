Dankzij Porsche AG kan Vierenzestig.nl ook dit jaar weer beschikken over de fantastische foto’s van Jürgen Tap, Drew Gibson en Michele Scudiero, die voor de fabriek de actie in Le Mans volgen. De mooiste foto’s delen we tijdens het evenement.

Foto's: Porsche AG, Instagram: @jtap, @drewgibsonphotography, @michelescudiero, @nickdungan, Rene de Boer, vierenzestig.nl