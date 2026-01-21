Voorbeschouwing 64e Rolex 24 At Daytona

Dit weekeinde wordt op de Daytona International Speedway de 64e editie van de Rolex 24 At Daytona verreden, een van de vier grote internationale 24-uursraces en de seizoensstart van het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Porsche kent met 20 overwinningen en nog eens vier extra als motorleverancier een zeer succesvolle historie in de Amerikaanse klassieker. Na twee zeges op rij met de 963 gaat het Porsche-fabrieksteam Porsche Penske Motorsport deze week voor de hattrick in Florida. Met Tijmen van der Helm met een 963 in de prototype-klasse en Morris Schuring met een 911 in de GTD-klasse zijn er twee Nederlanders met Porsche actief. Vierenzestig.nl is dit weekeinde in Daytona en blikt alvast vooruit.

0:00 / 0:44 1×

Het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship is de enige serie waarin we dit jaar de Porsche 963 nog in actie zien, in zijn vierde racejaar. Zoals bekend zette Porsche eind vorig jaar een punt achter de fabrieksdeelname aan het FIA World EnduranceChampionship. Ook plannen van het Proton-team om in ieder geval op privébasis een 963 in het WEC aan de start te brengen, vonden vanwege allerlei politieke overwegingen geen doorgang.

In het IMSA-kampioenschap is Porsche echter nog op volle sterkte actief, met het team van de onvermoeibare Roger Penske als uithangbord. De nummer 6-Porsche wordt bestuurd door Laurens Vanthoor en Kévin Estre, die voor de lange races, waaronder Daytona, versterking krijgen van de Australiër Matt Campbell. De nummer 7-Porsche is in handen van Felipe Nasr en Julien Andlauer, met de Duitser Laurin Heinrich als derde rijder voor de lange-afstandsraces.

Naast de beide fabrieks-Porsches is er in het IMSA-kampioenschap ook een 963 van het klantenteam JDC Miller Motorsports onder leiding van John Church. Hier is onze landgenoot Tijmen van der Helm voor het vierde jaar in successie de vaste rijder. Zijn teamgenoten zijn de Chileen Nico Pino en de Amerikaan Kaylen Frederick. De gele JDC Miller Motorsports-Porsche rijdt volgens de specificatie van 2025, de technische stand van Petit Le Mans, de laatste race van het afgelopen seizoen. De beide fabrieks-Porsches ondergingen voor dit jaar de nodige technische verbeteringen, maar Church gaf te kennen dat de investering hiervoor, een zescijferig bedrag, voor hem geen haalbare kaart was. Als geheel lijkt het concept van klantenauto’s in de prototype-klasse een doodlopende weg, want de auto van JDC Miller Motorsports is feitelijk nog de enig overgebleven privéauto in IMSA en WEC, want de gele Ferrari in het WEC, die vorig jaar Le Mans won, is natuurlijk alleen op papier een klantenauto.

Hoe dan ook, Porsche gaat dit weekeinde weer op jacht naar succes in Daytona. Van vorige week vrijdag tot en met zondag vond daar ter voorbereiding op de race de driedaagse test ‘Roar Before the Rolex 24’ plaats, met in totaal zes testsessies (tijdens de zevende, voor rijders met ‘brons’-status, kwamen de grootste prototypes niet in actie). Hoewel tijden bij zo’n test nooit veel zeggen, omdat iedereen een ander programma afwerkt en grotendeels onbekend is, wie in welke specificatie rijdt, is het toch een positief gegeven dat de drie Porsches op de eerste drie plaatsen eindigden. De snelste tijd kwam op naam van Felipe Nasr in de nummer 7-fabrieks-Porsche, gevolgd door Nico Pino in de klantenauto van JDC Miller Motorsports en Laurens Vanthoor in de nummer 6-Penske-Porsche.

De concurrentie in de GTP-klasse, zoals de categorie voor prototypes in het IMSA-kampioenschap wordt aangeduid, bestaat uit twee Cadillacs van het team Cadillac Wayne Taylor Racing en een Cadillac van Whelen-Action Express, twee Acura’s van Acura Meyer Shank Racing, met onze landgenoot en meervoudig IMSA-racewinnaar (zelfs twee keer winnaar in Daytona!) Renger van der Zande als een van de rijders, twee BMW’s van het Belgische team WRT, dat vanaf dit jaar de inzet van de beide fabrieks-BMW’s ook voor de IMSA-serie heeft overgenomen, en een Aston Martin Valkyrie van het Aston Martin The Heart of Racing-Team. Bij BMW is Robin Frijns als rijder voor de lange-afstandsraces actief, wat samen met Van der Helm en Van der Zande het totale aantal Nederlandse rijders in de hoogste klasse in Daytona op drie brengt.

Traditiegetrouw is Porsche er niet alleen in de prototype-klasse bij, maar ook in de beide GT-klassen, GTD-Pro en GTD. In de eerstgenoemde categorie, waarin teams met uitgebreide fabrieksondersteuning rijden, is AO Racing het hele seizoen met de ongelooflijk populaire 911 GT3 R in “Rexy”-uitmonstering actief. Als rijders voor het volledige kampioenschap zijn de Britten Nick Tandy en Harry King aangetrokken, de Belg Alessio Picariello ondersteunt het duo tijdens de lange races. Nadat AO Racing twee jaar geleden met Laurin Heinrich de titel won, maar vorig jaar het onderspit delfde tegen het Corvette-fabrieksteam, is het team met deze sterke bezetting voor dit jaar zeker weer een van de favorieten. Het Duitse team Manthey, voor 51 procent eigendom van Porsche, is na de vele successen in DTM, WEC en andere series dit jaar voor het eerst met een volledig programma actief in het IMSA-kampioenschap, althans voor de vijf lange-afstandsraces Daytona, Sebring, Watkins Glen, Road America en Road Atlanta. Rijders in de 911 zijn DTM-kampioenen Ayhancan Güven en Thomas Preining, Klaus Bachler en Ricardo Feller. De concurrentie in GTD-Pro bestaat in Daytona uit twee fabrieks-Corvettes, twee fabrieks-Ford Mustangs, drie Mercedes-AMG GT3’s, twee Ferrari’s, een BMW, een Lexus, een Lamborghini en een McLaren. De Nederlander Nicky Catsburg komt als fabrieksrijder in actie met een van de beide Corvettes.

De GTD-klasse, waarin klantenteams rijden en ook minimaal één rijder met brons-status in actie moet komen, is in Daytona met 21 auto’s, meer dan een derde van het totale veld, de grootste klasse in de race. Hier zijn er vier Porsches. Het team RS1, met sponsoring van Porsche Naples, rijdt met de Belg Jan Heylen – die al jaren in Florida woont – alsmede de Duitse Porsche-fabrieksrijder Sven Müller en de beide Amerikanen Eric Zitza en DillonMachavern. Het team Wright Motorsports rijdt met Adam Adelson, Elliott Skeer, Tom Sargent en de Brit Callum Ilott. Het Belgische team Mühlner Motorsport zet via zijn Amerikaanse tak een 911 in voor de Amerikanen Dave Musial Sr. en Jr. en Peter Ludwig en de Nieuw-Zeelander Ryan Yardley. En dan is er nog de auto van Manthey 1st Phorm, die alle vijf de lange-afstandsraces rijdt met Ryan Hardwick, Riccardo Pera en onze landgenoot Morris Schuring, in Daytona bijgestaan door de Oostenrijkse Porsche-fabrieksrijder Richard Lietz. Naast Schuring komen er in Daytona nog drie Nederlanders in de GTD-klasse in actie: Indy Dontje, die al tweemaal de klasse in Daytona won, met een Mercedes van WinwardRacing, Lin Hodenius met een Mercedes van Lone Star Racing en Thierry Vermeulen met een Ferrari van Conquest Racing.

Op donderdag begint het programma van de Rolex 24 At Daytona met een vrije training in de ochtend, gevolgd door de kwalificatie, bepalend voor de posities in de startopstelling, gedurende de middag. In de avond is er een vrije training in het donker en op vrijdag is er rond het middaguur nog een afsluitende vrije training als laatste voorbereiding. In de middag is er de handtekeningsessie voor alle deelnemende rijders in de ‘fan zone’ op het binnenterrein van het circuit. Op zaterdag zijn er vanaf elf uur rijderspresentaties en allerlei activiteiten in de aanloop naar de race, die om 13.40 uur lokale tijd (19.40 uur in Nederland) van start gaat. Op zondag is de finish uiteraard ook om 13.40 uur lokale tijd (19.40 uur Nederlandse tijd). In Nederland zendt Ziggo Sport de race live uit. Een livestream is ook te vinden via www.imsa.tv

Foto's: Porsche AG, Jürgen Tap