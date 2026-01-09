Von Schmidt: Het creëren van speciale builds

Von Schmidt is niet zomaar een autonaam in de werkplaats in Oss, Brabant – het is ook een uitstekend voorbeeld van waarom Porsche-specialisten als deze vertrouwen op betrouwbare leveranciers zoals Design911. De werkplaats heeft in stilte al meer dan 25 jaar een sterke reputatie opgebouwd, met werkzaamheden aan alles van gekoesterde familieauto’s tot moderne, technologie-rijke modellen. Design911 ondersteunt hen met de onderdelen en componenten die nodig zijn om dat hoge niveau te behouden.

Hoe de werkplaats haar ritme vond met Porsche-modellen

De werkplaats begon met reguliere Porsche-service en richtte zich na verloop van tijd steeds meer op de 911-modellen. Tegenwoordig is ongeveer driekwart van hun werk 911-gerelateerd, met de rest gewijd aan speciale projecten zoals de Von Schmidt-builds. Tijdens deze groei bleven ze vertrouwen op Design911 voor een betrouwbare beschikbaarheid van onderdelen, vooral bij oudere modellen die specifieke componenten vereisen. De groene Nummer 10 “Von Schmidt”-auto was oorspronkelijk niet bedoeld als onderdeel van een serie. Het begon als een eenmalig idee dat zich langzaam ontwikkelde tot een erkend project. Met veertien voltooide auto’s en nummer vijftien in aantocht is de werkplaats een bestemming geworden voor liefhebbers – en het hebben van Design911 als betrouwbare bron voor alles van OEM-onderdelen tot op maat gemaakte upgrades zorgt ervoor dat de builds zonder onderbreking door kunnen gaan.

Waarom samenwerking met klanten zo belangrijk is

Een punt dat het team sterk benadrukt, is het belang van communicatie voordat het werk begint. Klanten hebben vaak verwachtingen die zijn gevormd door moderne Porsche-modellen, dus neemt de werkplaats de tijd om die verwachtingen af te stemmen op de realiteit. Het is dezelfde eerlijke aanpak die ze hanteren wanneer ze uitleggen welke onderdelen en upgrades via Design911 worden ingekocht, zodat klanten precies weten wat er op hun auto wordt gebruikt.

Van de vele verhalen springt dat van Von Schmidt Nummer 12 eruit. De auto was van de vader van een Amerikaanse klant en al decennialang in de familie. Het restaureren van iets met zoveel emotionele waarde vereist betrouwbare componenten, en tijdens de heropbouw wendde de werkplaats zich vaak tot Design911 vanwege het brede aanbod en de beschikbaarheid van Porsche-specifieke onderdelen die pasten bij het erfgoed van de auto.

Een persoonlijk Macan-project met een unieke twist

Het persoonlijke Macan-project van de eigenaar is een ander voorbeeld van hoe de werkplaats creativiteit met praktische oplossingen combineert. Na het overbrengen van de auto uit Chicago transformeerde hij deze met gespecialiseerde onderdelen en maatwerkdetails. Verschillende componenten die hij nodig had – met name voor de ophanging en prestaties – werden via Design911 aangeschaft, wat het proces eenvoudig maakte dankzij hun uitgebreide catalogus.

Een vakkundig team achter elke Porsche-build

Elk lid van het werkplaatsteam speelt een rol in het behouden van de reputatie die ze hebben opgebouwd. Met ervaren technici zoals Paul, die al meer dan 20 jaar in de werkplaats werkt, pakt het team alles aan: van dagelijks onderhoud tot volledige restauraties. De werkplaats maakt regelmatig gebruik van Design911 om hun onderdelenvoorraad op peil te houden, zodat het team efficiënt kan werken zonder onnodige vertragingen.

Waarom de samenwerking met Design911 zo goed werkt

De relatie tussen de werkplaats en Design911 is in de loop der tijd op natuurlijke wijze gegroeid. Het begon met een incidentele bestelling, maar toen Design911 uitbreidde naar Ierland werd de samenwerking veel consistenter. De werkplaats waardeert de snelle levering, de nauwkeurigheid van de levering en de manier waarop Design911 omgaat met ongebruikelijke of moeilijk te vinden onderdelen.

Wat ervoor zorgt dat klanten jaar na jaar terugkomen

Een van de belangrijkste redenen dat klanten loyaal blijven, is de betrokkenheid die ze in elke fase ervaren. Ze krijgen inzicht in welke opties mogelijk zijn, wat de moeite niet waard is en wat eventueel voor de toekomst gepland kan worden. De werkplaats verwijst vaak naar Design911 bij het bespreken van onderdelenkeuzes, vanwege de duidelijke verschillen tussen OEM-onderdelen, aftermarket-opties en verbeterde vervangingscomponenten.