Volop Porsches op Classic Expo Salzburg

Vrijwel iedereen kent de Techno Classica, Rétromobile of Auto d’Epoca in Bologna. Maar ook kleinere klassiekerbeurzen zijn vaak zeer de moeite van een bezoek waard. Daartoe behoort de Classic Expo Salzburg, die dit jaat zijn 21e editie beleeft. Vanwege de WK-rally in Passau waren we toch min of meer in de buurt, dus we brachten op de openingsdag een bezoek aan de beurs, die nog tot en met aanstaande zondag duurt. En voor wie dat te kort dag is: volgend jaar vindt het evenement van 16 tot en met 18 oktober plaats, wellicht een tip voor de herfstvakantie? Voor informatie en kaarten: www.classixexpo.at .

Salzburg, dat is Porsche-territorium. De holding van de familie Porsche is er gevestigd, Porsche Salzburg als Oostenrijkse importeur van alle merken van het Volkswagen-concern en grote dealergroep, en vlak bij bevinden zich de musea Fahr(t)raum in het Oostenrijkse Mattsee, waar de vroegste historie van Ferdinand Porsche als autopionier op indrukwekkende wijze wordt getoond, en Hans-Peter Porsche Traumwerk in het Duitse Anger, net over de grens, waar eveneens prachtige Porsches getoond worden, in combinatie met de meer dan prachtige speelgoedcollectie van de initiatiefnemer.

Geen wonder dus dat Porsches ook dit jaar weer een prominente plaats innemen op de driedaagse klassiekerbeurs in Salzburg. Handelaren tonen fraaie exemplaren, van vroege 356’s tot recente 911 GT3 RS’sen, en van alles daartussen. Het meest kostbare exemplaar dat we zagen was ongetwijfeld de 550 Spyder die werd geëxposeerd als blikvanger op de stand van de Ennstal Classic, een van de belangrijkste klassiekerevenementen in Oostenrijk. In het kader van een thema-expositie ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Volkswagen-bus was een bordeauxrood exemplaar met huif met het opschrift ‘Porsche Renndienst’ te ziet, met op het laadvlak een van Hans-Peter Porsche.

Prachtig waren ook de beide Porsche-tractoren, een Master en een Junior, met bijbehorende Volkswagen-bus in het blauw met ‘Porsche Diesel’-opschrift, die in een hoek van de stand van het Hans-Peter Porsche Traumwerk stonde opgesteld. Verder op dezelfde stand een voorproefje van de exposite ‘Porsche Tradition – Emotion in Bewegung’, die volgend jaar in dit museum te zien is. Tot de getoonde Porsches behoorden een 356 Carrerra, een 911 4.2 Targa, maar ook moderne versies als de 992 S/T en de 992 Targa 4S Heritage, plus de 911 rennsport. Speciale aandacht was er ook voor het 60-jarig jubileum van de ‘pepita’-interieurbekleding.

Op de stand van het museum Fahr(t)ram stond de 150e geboortedag van Ferdinand Porsche centraal, die in 2025 gevierd wordt. Prachtige historische auto’s uit het begin van Porsches industriële loopbaan, waaronder de Lohner-Porsche of de Austro-Daimler ‘Maja’, maar ook sportievere modellen als de Austro-Daimler ‘Stuckwagen’ of de Austro-Daimler ‘Prinz-Heinrich-Wagen’, die ook door Porsche werden ontworpen.

Daarnaast was er een omvangrijk aanbod aan Porsche-gerelateerde automobilia, van brochures en instructieboekjes tot aan boeken en modelauto’s. Door de locatie van de beurs waren er bovendien veel aanbieders die je in Noord-West-Europa niet zo vaak ziet. We brachten een aantal zeer genoeglijke uren op de Oostenrijkse klassiekerbeurs door, en Salzburg als stad is hoe dan ook altijd een bezoek waard