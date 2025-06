Vet Cool Man 2025 was weer Vet Cool!

Op 14 juni was het weer zo ver. De 21ste editie van het coolste evenement van het jaar.

Vet Cool Man, een evenement georganiseerd door Stichting Geluk en Vrijheid waarbij meer dan 150 gezinnen met een chronisch of ongeneeslijk ziek kind, één dag, deze keer gelukkig ook weer letterlijk, in het zonnetje werden gezet. Een dag om even alle zorgen te pauzeren en te genieten van een feestje.

Deze kinderen werden weer door ruim 150 particuliere Porschebezitters opgehaald bij vijf verschillende ziekenhuislocaties in Nederland. De kinderen werden vandaaruit meegenomen naar het speciale testcircuit van de RDW in Lelystad. Natuurlijk een rit om nooit meer te vergeten. Bij de meeste locaties werd de collone van Porsches onder politiebegeleiding de stad uit geleid naar de snelweg. Dit is natuurlijk al ontzettend cool. Het verkeer werd bij ieder verkeerslicht staande gehouden door de politie zodat alle Porsches in één lange rij door de stad reden. En bij zo’n leuk evenement mogen de ouders en broertjes en zusjes natuurlijk ook niet ontbreken en vandaar dat die met speciaal busvervoer achter de collone aan gingen naar het circuit.

Zelf was ik deze ochtend vroeg opgestaan om deel te nemen en iemand op te halen bij het Canisius Wilhemina Ziekenhuis in Nijmegen. Onder het genot van een kopje koffie of thee, werd door de organisatie uitgelegd wat iedereen deze dag te wachten stond. Vervolgens werden de nummers van de deelnemende rijders opgenoemd en deze gekoppeld aan een kind. Aangezien een aantal gezinnen helaas door de te verwachte hitte hadden afgezegd, betekende dit wel dat er wat extra plaatsen in Porsches over waren voor de broertjes en zusjes. Zo kreeg ik in mijn geval de 11-jarige Liam toegewezen en na de kennismaking, ook met de ouders, reden we na het maken van wat initiële foto’s in de auto met de hele stoet bij het ziekenhuis weg richting Lelystad.

Eenmaal aangekomen op het circuit werden alle auto’s een voor een uitgestald op een van de kombochten om nog wat foto’s te laten maken door professionele fotografen, en hierna werden alle mooie bolides in specifieke vakken geparkeerd voor de latere topattractie, het rijden op het circuit.

Op de rest van de paddock waren allerlei leuke attracties opgesteld zoals bijvoorbeeld een kartbaan, een luchtkasteel, race simulatoren en een baantje waar met op afstand bestuurbare voertuigen rondgereden kon worden. Naast al dit leuks kon iedereen ook een grote verscheidenheid aan eten en drinken krijgen, zoals frietjes, poffertjes, spaghetti, fruit en salades. Maar natuurlijk waren er ook wat andere snacks zoals popcorn en ijs, iets wat bij het hete weer voor een beetje verkoeling zorgde. Het was fantastisch om te zien hoe iedereen genoot van al het leuks en lekkers.

En dan was het tijd voor het hoogtepunt van de dag, de rit op de kombaan. Per parkeervak werden de auto’s opgeroepen om achter een pacecar van de organisatie aan te “racen” over het circuit. Het is echt een hele belevenis, zeker ook voor mijzelf als rijder omdat je niet vaak de kans krijgt om over zo’n circuit te rijden en die kombochten maken het echt ongelofelijk cool. Voor de veiligheid mag er niet worden ingehaald maar nog steeds is er genoeg ruimte om af en toe heel hard te gaan, iets wat Liam erg leuk vond en hij heeft het eerste rondje ook zelf vastgelegd.

Persoonlijk vind ik het erg leuk dat je bij Vet Cool Man alle types en soorten Porsches kunt tegenkomen. Oud, nieuw, standaard, aangepast, showroomstaat enz. Ik struin dan ook altijd op mijn gemak over de parkeerplaats. Loop je mee?

Om 15:00 was het helaas alweer tijd om de dag langzaam af te ronden. Nadat de officiele groepsfoto was gemaakt gingen eerst alle ouders, broers en zussen weer naar de bussen om als eerste terug te gaan naar de ziekenhuizen van vertrek en de kinderen volgde weer in de Porsches.

Uiteindelijk klonk bij het ziekenhuis alleen maar de positieve geluiden van de ouders en de kinderen en hoe leuk ze het hadden gehad. Vet Cool Man 2025 was weer een fantastische dag geweest.

Als laatste rest mij om de organisatie te bedanken voor weer een hele mooie dag, ik kijk nu al uit naar volgend jaar, hopelijk tot dan.

foto's video's: Jos Berkien, Liam.