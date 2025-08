Veel Porsche geweld tijdens 52e  Belmot Historische Grand Prix op de Nürburgring

Afgelopen weekend vond voor de 52e maal de Belmot Historic Grand Prix op de Nürburgring plaats. Het evenement werd bijna door 40.000 autosportliefhebbers bezocht. Terwijl enkele andere bekende Duitse merken wat minder vertegenwoordigd waren, was het merk uit Stuttgart zowel in de paddock als op de baan gelukkig in overvloed vertegenwoordigd. De Porsche-liefhebbers hadden eigenlijk niets te klagen. Hoogtepunt was misschien wel de overwinning van Klaus Abbelen met de prachtige ex-Dauer Andretti Porsche 962 uit 1991 tijdens de tweede FHR Canam/Sportscar race op zondag. Nordschleife legende Klaus Abbelen besloot begin dit jaar naar de Historische autosport over te stappen en kocht deze auto om o.a. aan de Historische wedstrijden van Peter Auto deel te nemen, alsmede enkele geselecteerde events.

Voor de beide CanAm FHR Sportscar-wedstrijden was Abbelen met zijn prachtige ex Andretti Porsche torenhoog favoriet. Helaas speelden de meteorologische weersomstandigheden hem tijdens de wedstrijd op zaterdag parten. In tegenstelling tot de concurrentie opteerde Abbelen voor regenbanden en leverde vooral in de beginfase van de wedstrijd een prachtig duel met de Lola 296 van Silvio Kalb die op het droge natuurlijk bandenvoordeel had en duidelijk iets sterker was. Zowel Abbelen als Kalb leverden een prachtig duel om de kop totdat de 962 helaas voor een bandenwissel moest afhaken. Daarbij verloor Abbelen door vastzittende wielmoeren in de pits gewoon teveel tijd. Met behulp van het rivaliserende Britec team kon Abbelen weer in achtste positie op de baan terugkeren, maar hij had gewoon teveel achterstand en werd als achtste geklasseerd. Tijdens de tweede wedstrijd op zondag boekte Abbelen een prachtige overwinning op zijn thuiscircuit. Voor de ware Porsche-liefhebbers is de 962 natuurlijk een waar genot om te zien.

In de DRM Revival eindigde Mike Stursberg met een Porsche 935 K3 als tweede en Georg Griesemann met zijn Porsche 911 RSR als derde. In de tweede wedstrijd was er voor Griesemann zelfs een tweede plek weggelegd. Maar de concurrentie van de door Mücke Motorsport ingezette Ford Capri’s was gewoon te sterk. Hier gingen de overwinningen naar Peter Mücke en Ronnie Scheer.

Een groot succes is de dit jaar nieuw in het leven geroepen Porsche Classic Cup met iets meer dan 20 auto’s. Hier gingen de overwinningen naar Jochen Stephan met een Porsche 996 GT3 Cup en Jochen Matthias met een Porsche 944. In de 944-klasse van de Porsche Classic Cup behaalde de Nederlandse Vicky Schuijlenburg met haar Porsche 944 op de zondag zelfs een klasse-overwinning. Een klasse die door Ralph Bar (de man achter Tourenwagen Golden Arä) in het leven werd geroepen en zeker voor de toekomst het potentieel heeft om verder door te groeien.

Vooral de Porsche-liefhebbers keken afgelopen weekend op de Nürburgring andermaal hun ogen uit. Want er was heel veel moois en bijzonders te zien.