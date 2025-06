Tour of Legends 2023 - de grootste detour

Als ode aan 60 jaar Porsche 911 heeft Porsche Nederland dit jaar een nieuwe collectors box uitgebracht met zes fantastische tourritten in en om Nederland. Porsche24 app gebruikers konden zich aanmelden in de app om als eerste zo’n exclusieve box te bemachtigen. Dit mooie cadeau kreeg je echter niet zomaar. Voor de eerste 300 geregistreerden was er namelijk een speciale rit uitgezet naar een geheime locatie. Ik was een van de gelukkigen.

In de ochtend van zaterdag 22 April ontving elke deelnemer stipt om 9:30 een e-mail met daarin de eerste instructies. Aan de hand van vijf opdrachten welke je moest oplossen kon je de coördinaten ontcijferen van de startplaats ergens in Nederland. De vijf opdrachten bevatten ieder een code van drie cijfers welke waren versleuteld door middel van een bepaalde methode zoals bijvoorbeeld morse code, Romeinse getallen, Octo-5 versleuteling en Baudot-code. Met een beetje zoeken op internet kon ik de verschillende encryptie methodes wel vinden en de drie gezochte cijfers dus decoderen. Bij een enkele opdracht was dit nog wat lastig aangezien er meerdere decodersleutels waren te vinden.

Toen ik uiteindelijk alle codes had ontcijferd met hulp van collega Alain, kreeg ik de coördinaten van "Buitenplaats het Loo, een leuk restaurantje in de buurt van het Uddelermeer in het midden van het mooie natuurgebied De Veluwe. Eenmaal aangekomen op de locatie werd iedereen opgewacht door mensen van Porsche Centrum Leusden die na het controleren van je registratie in de 24 app een speurroute overhandigden volgens het bolletje-pijltje principe. Aan de hand van die route werden we door het mooie landschap van de Veluwe gestuurd. Door de bossen en over schitterende bochtige weggetjes met het doel om de geheime locatie te vinden.

Foto's: Jos Berkien

Foto's Marco Brandsema

Na een korte speurtocht van zo’n 25 minuten, kwam je, als je de route dus goed gevolgd had, aan in Apeldoorn bij de "Zwitsalhal", een oud fabrieksterrein met vele mooie historische gebouwen, natuurlijk in de trend van de Tour of the Legends. Bij de ingang stonden 2 leuke nieuwe bolides je op te wachten. Niet helemaal in stijl met de ode aan de 911, maar zeker niet minder mooi. De volledig elektrische Taycan en een gloednieuwe donkerrode VW ID.Buzz in de historische race stijl als de Porsche rendienst bus. Deze hebben de Nederlandse Porsche Dealers tegenwoordig als eye catcher en service wagen als verwijzing naar het historische raceverleden van Porsche.

Foto's Jos Berkien

Op de parkeerplaats waren al veel deelnemers voor mij gearriveerd. Allemaal met hun eigen geliefde bolides. Al dit moois trok natuurlijk ook vele enthousiastelingen uit de buurt aan, die hun ogen uitkeken. Na zelf ook even rondgeneusd te hebben ging ik vol verwachting naar de eerste hal. Die was feestelijk aangekleed en je werd ontvangen met een hapje en een drankje. Met gelijkgestemden lekker napraten over deze ludieke actie en natuurlijk de gedeelde voorliefde voor Porsche. In een aansluitende hal was er nog meer moois uitgestald door Porsche Nederland. In de vorm van enkele Porsches welke de hoofdrolspelers zijn van de Tour of Legends tourboeken. Hieronder bijvoorbeeld de Porsche 911 Targa als Politie uitvoering. Ook waren er voor de echte Porsche liefhebbers en hun kinderen ook nog wat leuke Porsche spullen te koop voor in de auto zoals koffiemokken, schaalmodellen enz.

Foto's Jos Berkien

Foto's Marco Brandsema

Porsche Tour of Legends

Bij vertrek ontving iedereen als prijs voor het oplossen van de puzzels en vinden van de geheime locatie, de Tour of Legends box met daarin de 6 schitterende boeken met de tourroutes van de Porsche Tour of Legends. Bij deze editie, De Grootse Detour van meer dan 1200 km, verlaat u de gebaande paden en kunt u de prachtige grensgebieden rondom Nederland met drie legendarische routes van en naar België, Duitsland en Luxemburg ontdekken.

Oneindig Laagland

Op de eerste route “Oneindig laagland” ontdekt u de mooiste wegen in het zuiden van Zeeland, kunt u genieten van het wijde uitzicht en steekt u de grens over naar België.

Pittoreske wegen

“Pittoreske wegen” laat u maximaal genieten van het mooiste van West-Vlaanderen, waarbij u prachtige dorpen en steden bezoekt, die stuk voor stuk een indrukwekkende historie hebben.

Speelse lijnen

De route “Speelse lijnen” biedt een typisch Duits recept voor rijden: glooiende heuvels en eindeloze valleien met daarin overzichtelijke, strak geasfalteerde, brede wegen om af en toe de kracht van de auto tot zijn recht te laten komen.

Jacht op de horizon

En de route “Jacht op de horizon” gaat eindeloos over heuvels, door valleien, hooggelegen vlaktes en bossen waarbij het uitzicht adembenemend is. Voor de die-hards die deze route trouwens in een keer zouden willen afleggen, worden er ook nog mooie locaties voorgesteld om te eten en te overnachten. Al met al vormt deze Tour of Legends een fanatische collectie rijplezier voor de Porsche bezitter.

Routes in pdf-formaat

Voor de Porsche eigenaren die dit collectors items helaas hebben misgelopen niet getreurd, want Porsche Nederland biedt iedere Porsche bezitter ook de mogelijkheid om deze routes in pdf-formaat te downloaden.

Bedankt Porsche Nederland voor een hele leuke dag en ludieke manier om een heel mooi collectors item te bemachtigen voor nog veel meer Porsche rijplezier.

Geniet van nog meer foto's

Foto's Jos Berkien

Foto's Marco Brandsema