Tien gedenkwaardige momenten; Hoogtepunten van Porsche tijdens de IAA sinds 1950

Van de Porsche 356 tot de Mission E. Deze tien gedenkwaardige momenten van de IAA Motorshow laten zien hoe Porsche al tientallen jaren innovaties en passie combineert.

Vanaf 1950 maakt Porsche een sterk onderdeel uit van de Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) in Duitsland, en hebben bezoekers altijd op een verrassing van het merk kunnen rekenen. Van opzienbarende concept cars tot legendarische productieauto's, de IAA is vaak het podium geweest voor Porsche's historische premières.

1950 - de Porsche 356, geproduceerd in Duitsland

In 1950 wordt de IAA voor de laatste keer in Berlijn gehouden. Voor Porsche is dit juist de eerste keer dat zij op de IAA aanwezig is. Porsche introduceert de 356, als het eerste model dat in Duitsland zal worden geproduceerd, in Zuffenhausen, zal de 356 de toekomstige basis vormen voor Porsches DNA: lichtgewicht constructie, sportiviteit en dagelijkse bruikbaarheid.

1963 - de première van de Porsche 901

De 901 is geïntroduceerd als de opvolger van de 356 en werd kort daarna tot 911 omgedoopt. De 911 groeit uit tot een icoon, zowel qua design als engineering, en is tot op de dag van vandaag het kloppend hart van het merk.

1965 - De 911 Targa; de eerste "veilige cabriolet" ter wereld

Met de Targa introduceert Porsche een open topversie van de 911: deze voldoet aan de strenge veiligheidseisen in de Verenigde Staten van Amerika. Door een fraaie rollbar en een uitneembaar dakpaneel is dit een baanbreker voor veilig open rijden - en een designclassic.

1973 - De 911 RSR Turbo concept

Deze concept car voor het circuit is de allereerste 911 die is uitgerust met turbotechnologie. De 911 RSR Turbo is voorzien van een enorme achterspoiler en vormt de basis voor de latere 911 Turbo. Een demonstratie van Porsche's innovatieve kracht in de motorsportwereld.

1981 - De 911 Turbo 3.3 4x4 Cabriolet en de 944

Porsche presenteert een vierwielaangedreven concept car die is gebaseerd op de 911 Turbo - een technologische toekomstblik op de 911 Cabriolet, en een voorloper van de latere 911 Carrera 3.2 4x4 Paris - Dakar. Op dezelfde show onthult Porsche de 944, met zijn transaxle ontwerp en evenwichtige rijgedrag aantrekkelijk voor een nieuwe klantenkring.

1985 - De Porsche 959

De 959 wordt gezien als een technisch meesterwerk. Met twin-turbo, vierwielaandrijving en elektronisch geregeld chassis een "alles in één" Supercar. Porsche doet meer dan de auto showen. Het presenteert een voor productie gereed zijnde 959 op een geheel nieuwe wijze, als een spectaculair opengesneden model.

1997 - De Porsche 911 - 996: de eerste watergekoelde 911

Porsche breekt met het verleden. De traditionele luchtgekoelde boxermotor is verleden tijd. Op de IAA van 1997 presenteert Porsche de nieuwe 911, de 996 generatie met watergekoelde boxermotor. De nieuwe motor maakt hogere prestaties en betere efficiëntie mogelijk. Verder is het design gemoderniseerd, een gedurfde stap naar de toekomst, die de toekomst van de 911 heeft zekergesteld.

2005 - de wereldpremière van de Cayman S

Een gesloten sportwagen met een middenmotor. Met de Cayman S wordt de modellenreeks uitgebreid. Ze biedt een precieze besturing en een nieuwe ontwerptaal en vestigt zichzelf en de Boxster al snel als een onafhankelijk model.

2013 - De 918 Spyder en 911 Turbo (991)

In 2013 staan bezoekers aan de IAA oog in oog met de 918 Spyder, die racetechnologie verbindt met een plug-in hybridesysteem. Met meer dan 880 pk en meerdere recordtijden op de Nürburgring Nordschleife, bewijst de 918 dat duurzaamheid en prestaties geen tegenovergestelden zijn. Ook de 991 generatie van de 911 Turbo, met vierwielaandrijving, twin-turbo en actieve aerodynamica, maakt haar debuut.

2015 - De Mission E Concept

De mission E, Porsches blik op de toekomst voor elektrisch rijden, is het nieuws- en gespreksonderwerp op de IAA in 2015. Met 800 Volt technologie, meer dan 600 pk en haar futuristische design, vormt zij de basis voor de Taycan en markeert zij het begin van een nieuw tijdperk.

Porsche op IAA Mobility 2025

De aanwezigheid van Porsche op de IAA MOBILITY 2025 van 9 - 14 september in München, belooft, met een aantal innovaties die worden onthuld, weer net zo verrassend te worden voor de bezoekers.