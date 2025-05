Robin Knutsson en Bertrand Baguette winnaars bij seizoensstart Porsche Carrera Cup Benelux

De Zweed Robin Knutsson (NGT Racing) en de Belg Bertrand Baguette (D’Ieteren Luxury Performance) zijn de eerste twee racewinnaars van het seizoen 2025 in de Porsche Carrera Cup Benelux. Op het prachtige Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen kende de snelste merkencup van de lage landen een zeer geslaagde seizoensstart met twee races vol actie, tot groot genoegen van het talrijk aanwezige publiek met in totaal bijna 100.000 bezoekers. De onder Poolse vlag rijdende Milan Marczak (RedAnt Racing) eindigde in beide races als beste rookie, Pro-Am-klassewinnaars waren de Nederlander Jules Grouwels (Team RaceArt) en de Fin Henri Tuomaala (Team Koirainen).

Dat de Porsche Carrera Cup Benelux het nieuwe seizoen begint in het voorprogramma van het FIA WEC op het Circuit de Spa-Francorchamps is al jarenlang een goede traditie. Met zonnig en bijna zomers-warm weer waren de omstandigheden ideaal, terwijl de 22 rijders (m/v) er in de beide races een mooi spektakel van maakten. Op donderdag stonden er twee vrije trainingen op het programma, waarin Bertrand Baguette en de Nederlander Sam Jongejan (Team RaceArt) de respectievelijke snelste tijden lieten aantekenen. Milan Marczak en Hjelte Hoffner (MDM Motorsport) waren de snelste rookies, Jules Grouwels zette in beide sessies de snelste Pro-Am-tijd neer.

Veld dichtbij elkaar in spannende kwalificatie

Hoe spannend er in de Porsche Carrera Cup Benelux aan toegaat, bleek op vrijdagochtend in de kwalificatie, waarin de tijden van de eerste elf rijders binnen een seconde lagen, en dat op een circuit van ruim zeven kilometer lang. De top drie, bestaande uit Robin Knutsson, Jaap van Lagen (Team RaceArt) en Domas Raudonis (Team GP Elite) kwalificeerde zich binnen 34 honderdste van een seconde. Knutsson werd daarmee de eerste seizoenswinnaar van de TAG Heuer Pole Position Award. Snelste rookie was Hjelte Hoffner, Grouwels bepaalde opnieuw het tempo in Pro-Am. In de ranglijst van de op-één-na snelste rondetijden, de basis voor de startopstelling van de tweede race, eindigde Bertrand Baguette bovenaan, gevolgd door de beide Nederlanders Sam Jongejan en Nick Ho (PG Motorsport). Marczak was snelste rookie, Grouwels zette de snelste Pro-Am-tijd op zijn naam.

In de eerste race nam Knutsson vanaf pole-position de leiding, voor Van Lagen en Baguette. De twee meer ervaren rijders zetten Knutsson flink onder druk, maar de Zweed, die in zijn tweede racejaar in de cup wordt bijgestaan door meervoudig Porsche-kampioen Larry ten Voorde, hield duidelijk het hoofd koel en reed de overwinning naar huis in de wedstrijd. De safety-car moest tweemaal in actie komen na incidenten en zo eindigde de race ook achter de safety-car. In de ronden dat er vrij kon worden geracet, trakteerden de deelnemers de toeschouwers op spannende autosport. Soms wel vier Porsche 911 GT3 Cup-auto’s naast elkaar op het lange rechte stuk van Kemmel was een ronduit spectaculaire aanblik! Achter Knutsson, die zijn eerste overwinning in de Porsche Carrera Cup Benelux vierde, eindigden Van Lagen en Baguette als tweede en derde, na een spannende strijd met de Est Raudonis, die lange tijd de tweede plaats in handen had, maar in de slotfase terrein verloor en vierde werd. Beste rookie was Milan Marczak als zesde algemeen, gevolgd door Hjelte Hoffner en Mees Muller (PG Motorsport). In de Pro-Am-klasse waren er meerdere wisselingen aan de leiding, maar Jules Grouwels behaalde uiteindelijk de maximale score, voor de beide Finnen Jani Käkelä (39 Racing) en Henri Tuomaala.

Baguette wint voor eigen publiek, eerste podium Ho, Van Lagen koploper in tussenstand

Bood de openingsrace op vrijdagmiddag al volop spektakel, in de tweede wedstrijd, verreden op zaterdagochtend, was er nog meer actie. Baguette, afkomstig uit het nabijgelegen Verviers, nam bij de start de leiding voor Sam Jongejan, wiens auto na een flinke crash op vrijdag weer was hersteld, en Nick Ho. Ditmaal waren er niet minder dan vier interventies van de safety-car, zodat Baguette telkens wanneer hij een kleine voorsprong had opgebouwd, zijn inspanning weer teniet gedaan zag worden. Bij de herstarts liet de routinier zich echter nimmer verrassen en zo stelde hij de overwinning voor eigen publiek veilig. Omdat Baguette als gastrijder niet voor punten in aanmerking kwam, behaalde Nick Ho als tweede de maximale score, Jaap van Lagen en Sam Jongejan completeerden het Nederlandse trio op de plaatsen twee tot en met vier. Bij de rookies eindigde Milan Marczak opnieuw bovenaan, gevolgd door de Andorrees Frank Porté Ruiz (Q1 Trackracing) en Mees Muller. In Pro-Am vormden Tuomaala, Käkelä en Grouwels de top drie.

In de tussenstand na twee van de twaalf races gaat Jaap van Lagen aan de leiding met 40 punten, nipt gevolgd door Robin Knutsson (39) en Nick Ho (38). Bij de rookies heeft Milan Marczak met twee keer de maximale score een totaal van 50 punten en daarmee al een iets ruimere marge op Mees Muller (36) en Frank Porté Ruiz (34). Spannend is het ook in Pro-Am met 42 punten voor Jules Grouwels tegen 41 voor Henri Tuomaala en 40 voor Jani Käkelä.

Nederlandse successen in Duitse Carrera Cup, opnieuw dubbele Cup-actie op Zandvoort

Naast de Porsche Carrera Cup Benelux kwam in het voorprogramma van het FIA World Endurance Championship op het Circuit de Spa-Francorchamps ook de Duitse Porsche Carrera Cup aan de start. Voor de Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland, zoals de serie officieel heet, stonden er ook twee races op het programma. In het veld bevonden zich niet minder dan acht Nederlandse deelnemers, onder wie Emely de Heus (ID Racing) als eerste vrouw sinds 2014 die een volledig seizoen in de Duitse cup rijdt. De andere Nederlandse full-time-deelnemers zijn Huub van Eijndhoven en Kas Haverkort (beide Team GP Elite), Senna van Soelen (Team75 Bernhard), Robert de Haan en Sacha Norden (beide Proton Huber Competition) en Flynt Schuring (Schumacher CLRT). Als gastrijder kwam bovendien Dirk Schouten (Laptime Performance), vorig jaar kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, in Spa-Francorchamps in actie.

In de eerste race, verreden op vrijdagmiddag, waren er geen Nederlandse podiumsuccessen te vermelden, maar met Van Eijndhoven als vierde, Haverkort als vijfde, Van Soelen als zevende, Schouten als achtste, De Haan als negende na een sterk gereden inhaalrace en Norden als tiende eindigden er zes Nederlandse rijders in de top tien. In de tweede wedstrijd, op zaterdagochtend, startte Flynt Schuring vanaf de pole-position, voerde van start tot finish het veld aan en reed zo de overwinning naar huis, zijn eerste van het seizoen en zijn tweede zege in de Duitse serie, waarin hij ook vorig jaar al een keer won. Robert de Haan werd derde, top-tien-klasseringen waren er ook voor Huub van Eijndhoven (vierde) en Kas Haverkort (zesde). De Haan, in het eerste raceweekeinde van het seizoen in het Italiaanse Imola twee maal winnaar, voert na vier van de 16 races het rijdersklassement aan. Tijdens het volgende raceweekeinde van de Porsche Carrera Cup Benelux, in het voorprogramma van de DTM van 6 tot en met 8 juni op Circuit Zandvoort, is er opnieuw dubbele Cup-actie, want ook daar staat de Duitse Porsche Carrera Cup op het programma.