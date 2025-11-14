Porsches op Royal Bahrain Concours 2025

We waren toch in de buurt voor de slotrace van het FIA World Endurance Championship, dus toen we ontdekten dat elders in Bahrein, op de Royal Golf Club, op nog geen half uur van het circuit, een tweedaags Concours d’Elégance gehouden werd, konden we de verleiding niet weerstaan om ook aan dat evenement een bezoek te brengen. Dat we voor Vierenzestig een speciale blik op de Porsches wierpen, spreekt natuurlijk voor zich.

De première van het Royal Bahrain Concours vond plaats op de Royal Golf Club in Bahrein.

Dat het Midden-Oosten een geschikte regio is voor mooie auto-evenementen ligt voor de hand, want het is er doorgaans goed weer en er wonen veel zeer kapitaalkrachtige mensen, zodat er aan mooie auto’s ook bepaald geen gebrek is. En over het algemeen laten mensen daar ook zonder problemen zien wat ze hebben en laten ze anderen daarvan meegenieten.

Het Royal Bahrain Concours is het derde evenement van deze strekking in het portfolio van de Britse organisatie Thorough Events, in 2012 opgericht om het concours in Londen ter gelegenheid van het 60-jarig regeringsjubileum van de toenmalige Britse koningin Elisabeth gestalte te geven. Het London Concours wordt sindsdien jaarlijks gehouden. Een tweede evenement werd toegevoegd dat werd gehouden aan de Tegernseee in Zuid-Duitsland en nu maakt Bahrein het trio dus compleet, waarbij de organisatie, onder voorzitterschap van James Brooks-Ward, meldt dat er in de toekomst nog andere geschikte locaties aan het programma zullen worden toegevoegd.

Prins Salman bin Hamad al Khalifa, kroonprins en eerste minister van het koninkrijk Bahrein, trad op als beschermheer van het evenement. De Royal Golf Club, op zo’n 20 minuten vanaf de hoofdstad Manama, vormde een stijlvolle locatie voor de première van het evenement. Voor het concours waren er negen klassen uitgeschreven: pre-1940 cars, sports & race classics, American classics, British classics, European classics, flat tops, modern classics, supercars en hypercars.

Langs de wegen vanaf het vliegveld en de uitvalswegen vanuit Manama hadden we al de nodige affiches ter aankondiging van het evenement gezien, waarbij er op het affiche met het motto “Class and craftsmanship” een oudere 911 te zien was en het affiche “Refined Elegance” een recentere 911 GT3 RS toonde. Dat beloofde al wat. Eenmaal bij het terrein aangekomen was het op het uur van de opening al flink druk. De toegezegde perskaart was per email verzonden en na het scannen van de bijbehorende QR-code kregen we een bandje voor de toegang. De auto’s op het gras van de golfbaan boden een fraaie aanblik.

Porsche Carrera WTL uit 1984

In de klasse sport & race classics was één Porsche te vinden, een 356 Zagato Speedster. Meer Porsches ware er uiteraard in de categorie European classics, te weten een Carrera WTL uit 1984, een 911 Turbo uit 1987 en een van de zeer zeldzame 964’s 3.3 Turbo S Lightweight uit 1992, waarvan er slechts 86 zijn gebouwd. Dit exemplaar, afkomstig uit de collectie van een privéverzamelaar uit Bahrein, heeft slechts 115 kilometer op de teller en heeft sinds 1992 niet meer gereden.

De uitermate zeldzame 964 33 Turbo S Lightweight met slechts 115 kilometer op de teller.

In de klasse Modern Classics waren drie Porsches ingeschreven, een 993 GT1 uit 1996, een 911 GT3 RS 4.0 uit 2012 en een 911 R uit 2016. Daarvan is de GT1 natuurlijk de meest bijzondere, de homologatieversie van de auto waarmee Porsche in 1996 de toenmalige BPR-GT-serie op zijn kop zette.

Porsche 911 (993) GT1 uit 1996

De 911 GT3 RS 4.0, van iemand van de koninklijke familie van Saoedi-Arabië, was de ultieme uitvoering van de 997-bouwreeks, de laatste generatie die nog was voorzien van de beroemde Mezger-motor.

Porsche 911 GT3 RS 4.0 uit 2012

De 911 R uit 2016, van een verzamelaar uit Bahrein, toont met zijn groene strepen de directe afstamming van de 911 R uit 1967.

Porsche 911 R uit 2016

Een Porsche Carrera GT uit 2006 was de enige Porsche in de supercars-klasse, maar dat is natuurlijk ook wel een heel bijzondere Porsche, door velen beschouwd als de laatste analoge supercar. De concurrentie in deze categorie bestond onder andere uit Lamborghini’s Diablo en Murciélago, Jaguar XJ220 en Mercedes SLR McLaren. Deze Porsche won zijn klasse.

Porsche Carrera GT uit 2006

De laatste, maar niet de minste Porsche als concoursdeelnemer vonden we in de klasse hypercars in de vorm van een 918 Spyder uit 2015, maar deze viel niet in de prijzen.

Porsche 918 Spyder uit 2015

Elders op het terrein presenteerden meerdere clubs zich, waaronder de Porsche Club Bahrain, die in 2002 werd opgericht als de derde officiële Porsche-club in de Golfstaten. De Italiaanse onderneming Romeo Ferraris, gevestigd in Milaan, nam een in een soort van aluminium gewrapte 911 mee en ook een 911 Dakar in ‘Roughroads’-uitmonstering ontbrak niet.

We brachten in de zomerse hitte enkele prettige uren door op de golfclub en genoten van de fraaie auto’s in de prachtige ambiance, voordat we terug moesten naar het circuit. Er moest tenslotte ook nog gewerkt worden!

Foto’s: Rebocar/R. de Boer, Nicole Henke