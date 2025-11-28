Porsches op de Essen Motor Show 2025

Zoals ieder jaar zijn ook ditmaal de hallen van de Messe Essen weer gevuld met het mooiste op het gebied van auto’s, autosport, klassiekers, tuning, lifestyle en accessoires. Liefhebbers weten het al lang: het is tijd voor de Essen Motor Show. Nog tot en met volgende week zondag, 7 december, is er voor liefhebbers ongelooflijk veel om te ontdekken. Dat er daarbij heel wat Porsches te vinden zijn, spreekt uiteraard voor zich. Vierenzestig.nl was op de preview day al ter plekke en maakte een impressie van Porsches, zonder aanspraak op volledigheid, want daarvoor zijn het er gewoon te veel! Wie het zelf will gaan ontdekken: op www.essen-motorshow.de is alle informatie te vinden en zijn ook toegangskaarten te bestellen. Een bezoek is van harte aanbevolen