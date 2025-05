Nederlandse podiumsuccessen in turbulente seizoensstart Porsche Mobil 1 Supercup

Met een massacarambolage in de eerste ronde, een rode vlag en een ingekorte race was de eerste wedstrijd van het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup op het circuit van Imola een turbulente aangelegenheid. Er waren meerdere Nederlandse podiumsuccessen met twee top-drie-klasseringen voor het Nederlandse Team GP Elite dankzij de tweede plaats van Ariel Levi en de derde plaats van Kas Haverkort, die daarmee de best geklasseerde Nederlander was, en winst in het rookie-klassement voor Flynt Schuring (Schumacher CLRT) als vijfde algemeen.

Op vrijdagavond stond met de vrije training de eerste officiële sessie van het seizoen op het programma. Aanvankelijk was de Duitse Porsche-Junior Theo Oeverhaus (Proton Huber Competition) het snelst, maar hij behoorde tot het grote aantal rijders, 24 van de 31, van wie rondetijden geschrapt werden in verband met het overschrijden van de afgrenzing van de baan, de zogeheten ‘track limits’. Na zorgvuldige analyse van alle meldingen door de wedstrijdleiding werd het klassement flink gewijzigd. Bij de zeven rijders die wel hun tijden mochten behouden, behoorden de Nederlanders Kas Haverkort, Jaap van Lagen (Proton Huber Competition), Wouter Boerekamps en Huub van Eijndhoven (beide Team GP Elite). Haverkort eindigde bovenaan in de uiteindelijk officiële klassering, 0,007 seconde voor de Fransman Marvin Klein en 0,175 seconde voor Oeverhaus. Flynt Schuring was de snelste ‘rookie’ met de zevende tijd algemeen.

Daags erna was en bleef Oeverhaus wel officieel de snelste in de kwalificatie, waarin de tijden van de eerste 17 rijders, van Oeverhaus tot en met Dirk Schouten (Dinamic Motorsports) binnen een seconde lagen. Op 0,032 seconde van Overhaus eindigde Ariel Levi als tweede, Kas Haverkort kwalificeerde zich als derde. Top-tien-klasseringen waren er voor Flynt Schuring (zesde en beste ‘rookie’) en Robert de Haan (BWT Lechner Racing) als zevende algemeen. De startplaatsen van de overige Nederlanders: Jaap van Lagen twaalfde, Huub van Eijndhoven 13e, Dirk Schouten 17e en Wouter Boerekamps 19e.

Op zondag doofden om 11.45 uur de startlichten voor de eerste race van het seizoen, maar al in de derde bocht, Variante Tamburello, ging het mis. De Duitser Alexander Tauscher (Target) raakte de auto van Marvin Klein (BWT Lechner Racing), waarop beide rijders in de rondte gingen. Tauscher trof daarbij ook Kleins Nederlandse teamgenoot Robert de Haan en er ontstond een kettingreactie, waarbij in totaal tien rijders betrokken raakten, naast Tauscher, Klein en De Haan ook de Fransen Alessandro Ghiretti (Schumacher CLTR) en Mathys Jaubert (Martinet by Almeras), de Italianen Aldo Festante (Dinamic Motorsport) en Francesco Braschi (Ombra Racing), de Amerikaan Anthony Imperato (Ombra Racing), de Deen Anders Fjordbach (Hadeca Racing) en onze landgenoot Wouter Boerekamps, die iets verder in de openingsronde strandde. Vanwege de diverse gestrande auto’s, de onderdelen en vloeistoffen op de baan restte de wedstrijdleiding geen andere beslissing dan de race te staken.





Na ruim 15 minuten was de baan weer vrij en werd de race hervat voor een verkorte afstand van twaalf in plaats van de oorspronkelijke 15 ronden. Na een ronde vanuit de pitstraat achter de safety-car volgde een rollende start, waarbij Oeverhaus de leiding wist vast te houden, voor Levi en Haverkort. Schuring reed op de vijfde plaats achter de Zuid-Afrikaan Keagan Masters (Ombra Racing), ondanks een korte excursie net na de start. Daarachter reden Van Eijndhoven en Van Lagen op de plaatsen zes en zeven. In de vijfde ronde verloor Van Lagen een plek aan de Spanjaard Mikel Azcona (Hadeca Racing), voor de rest bleven de posities redelijk constant. Zo kwam Theo Oeverhaus na twaalf ronden als winnaar over de eindstreep, voor de beide GP Elite-teamgenoten Ariel Levi en Kas Haverkort. Laatstgenoemde was daarmee de best geklasseerde Nederlander. “Mijn snelheid was goed, maar niet genoeg om Ariel te passeren. Het was belangrijk om in de eerste race direct punten te scoren en zelfvertrouwen voor de komende races op te bouwen”, zei Haverkort.

Flynt Schuring eindigde op de vijfde plaats algemeen en was daarmee de beste 'rookie'. "De race liep prima", aldus Schuring. "Ik kon bij de start direct Marvin Klein passeren en kwam goed door de chaos na de start. De splitter aan de voorkant van mijn auto brak, wat het lastig maakte. Ik verloor een positie aan Masters, maar ik ben blij dat ik de bestoe 'rookie' ben." Van Eijndhoven en Van Lagen werden respectievelijk zesde en achtste. Dirk Schouten greep als elfde net naast de top tien en werd vierde 'rookie'.

Komend weekeinde staat al de volgende race in de Porsche Mobil 1 Supercup op het programma, de klassieker in het voorprogramma van de Formule 1-Grand Prix van Monaco op het stratencircuit van Monte Carlo. Daar is de start om 12.00 uur, de race is te volgen op Viaplay, Eurosport en de stream op f1tv.









Race result, round 1 Porsche Mobil 1 Supercup, Imola (Italy)

1. Porsche-Junior Theo Oeverhaus (DEU/Proton Huber Competition)

12 laps in 21.52.936 min (= 160.930 km/h)

2. Ariel Levi (ISR/Team GP Elite), 2.324 seconds behind

3. Kas Haverkort (NLD/Team GP Elite), 3.227 seconds behind

4. Keagan Masters (ZAF/Ombra Racing), 5.094 seconds behind

5. Flynt Schuring (NLD/Schumacher CLRT), 6.451 seconds behind

6. Huub van Eijndhoven (NLD/Team GP Elite), 6.793 seconds behind



Points standings Porsche Mobil 1 Supercup after 1 of 8 races

1. Porsche-Junior Theo Oeverhaus (DEU/Proton Huber Competition), 25 points

2. Ariel Levi (ISR/Team GP Elite), 20 points

3. Kas Haverkort (NLD/Team GP Elite), 17 points