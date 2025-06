Historisch Nederlands succes voor Robert de Haan in Porsche Mobil 1 Supercup in Monaco

Eerste in de vrije training, pole-position, overwinning en snelste raceronde: Robert de Haan (BWT Lechner Racing) kende een perfect weekeinde in de Porsche Mobil 1 Supercup in de straten van Monte Carlo. Weliswaar werd de wedstrijd na een carambolage in de openingsronde ingekort tot vier ronden, maar dat deed niets af aan de prestatie van De Haan, die zich als vijfde Nederlandse racewinnaar in de Porsche Mobil 1 Supercup in Monaco kon laten bijschrijven. Dirk Schouten (Dinamic Motorsport), vorig jaar kampioen in de Porsche Carrera Cup Benelux, was op de zesde plaats algemeen de best geklasseerde ‘rookie’.

Een week na de seizoensstart in Imola in Italië stond in Monaco al de tweede race van het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup op het programma. Voor de teams een logistieke uitdaging, want in Monaco begon het raceweekeinde ook nog eens een dag eerder dan op andere locaties, met de vrije training al op donderdag in plaats van zoals gebruikelijk op vrijdag. Als je als team dan ook nog eens twee auto’s met flinke schade hebt, zoals het Oostenrijkse team BWT Lechner, waarvoor Robert de Haan uitkomt, dan betekent dat voor alle betrokkenen flink doorwerken en het nodige improvisatie- en organisatietalent. “Geweldig dat ze erin zijn geslaagd om een nieuwe auto uit Oostenrijk te laten komen en die klaar te maken, zodat die tip-top in orde was”, zei De Haan.

Nederlands trio bovenaan in vrije training

De coureur uit Eerbeek begon gelijk goed met de snelste tijd in de vrije training op donderdag, waarbij hij een trio van Nederlandse rijders aan de top van het klassement aanvoerde. Achter hem volgden Huub van Eijndhoven (Team GP Elite) als tweede en Jaap van Lagen (Proton Huber Competition) met de derde tijd. Ook Kas Haverkort (Team GP Elite) behaalde als zesde een top-tien-resultaat. Wouter Boerekamps (GP Elite) sloot als 13e af, daarachter volgden Flynt Schuring (Schumacher CLRT) en Dirk Schouten op de plaatsen 15 en 16.

Had De Haan in de vrije training nog een marge van 0,225 seconden op de als tweede geklasseerde Van Eijndhoven, in de kwalificatie op vrijdag lagen de tijden een stuk dichter bij elkaar: de top drie reed binnen 0,059 seconde! Opnieuw eindigde De Haan bovenaan, met een tijd van 1:33,104 minuten behaalde hij de tweede pole-position in zijn carrière in de Porsche Mobil 1 Supercup. Huub van Eijndhoven kwalificeerde zich als zesde, Dirk Schouten was met de achtste startplaats de snelste ‘rookie’. Flynt Schuring werd als elfde geklasseerd, Jaap van Lagen kwam niet verder dan de 15e plaats. “Door gele en rode vlaggen kreeg ik geen kans om met mijn tweede set banden een snellere tijd neer te zetten”, liet de routinier weten. Haverkort en Boerekamps completeerden het Nederlandse zevental op de plaatsen 16 en 17.

Race een kortstondig genoegen, Wilhelmus weerklinkt in de straten van Monte Carlo

Op zondag rond het middaguur waren de verwachtingen hooggespannen voor de race, die voor 17 ronden op het programma stond. Daar zou het echter niet van komen. Al kort na de start raakte de Zuid-Afrikaan Keagan Masters (Ombra Racing) de auto van Marvin Klein (BWT Lechner Racing), waarop beide in de rondte gingen. Verderop in het veld was er ook het nodige contact en omdat de baan door gestrande auto’s geblokkeerd was, onderbrak de wedstrijdleiding de race met de rode vlag. Jaap van Lagen, Kas Haverkort en Wouter Boerekamps behoorden tot de in totaal acht rijders die door de incidenten in de startronde werden geëlimineerd. Na zo’n 25 minuten was het traject weer vrij en kon de race worden hervat, maar toen stonden er nog maar vijf minuten op de klok. Na een ronde achter de safety-car werd de race weer vrijgegeven. De Haan had de koppositie in handen en wist die tot aan het vallen van de finishvlag te verdedigen. Met in totaal vier ronden was het een van de kortste races uit de historie van de Porsche Mobil 1 Supercup, maar De Haan behaalde zijn eerste overwinning in de serie.

Na Patrick Huisman in 2005, Jeroen Bleekemolen in 2007 en 2008, Jaap van Lagen in 2015 en Larry ten Voorde in 2021, 2022 en 2024 werd De Haan de vijfde Nederlandse racewinnaar in de Supercup in Monte Carlo. “Na vorige week hadden we niet beter kunnen wensen”, zei De Haan. “Dank aan het team dat echt heel hard gewerkt heeft. Om hier met een nieuwe auto te staan en dan meteen de pole-position te behalen en te winnen is natuurlijk geweldig!” Huub van Eijndhoven werd als vierde geklasseerd, Dirk Schouten bekroonde zijn première op het stratencircuit met de zesde plaats, waarmee hij tevens de beste ‘rookie’ was. “Toen ik moest uitwijken vanwege de ongevallen voor me heb ik heel licht de vangrail geraakt, maar gelukkig zonder gevolgen”, aldus Schouten. Flynt Schuring werd negende algemeen en tweede ‘rookie’.

Komend weekeinde staat al de derde race van het seizoen op het programma. Dan komt de Porsche Mobil 1 Supercup in actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya in het Spaanse Montmeló. De race start op zondag 1 juni om 11.45 uur en is live te zien op Viaplay, Eurosport en als stream op f1tv.