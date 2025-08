Drie Nederlanders in top vijf in Porsche Mobil 1 Supercup Hongarije

Met Flynt Schuring (Schumacher CLRT) als tweede algemeen en beste ‘rookie’, Kas Haverkort (Team GP Elite) als vierde en Robert de Haan (BWT Lechner Racing) als vijfde eindigden er drie Nederlanders in de top vijf van de zesde seizoensrace van de Porsche Mobil 1 Supercup op de Hungaroring in Mogyoród nabij de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De Fransman Mathys Jaubert (Martinet by Alméras) behaalde in Hongarije zijn eerste overwinning in de serie.

Een week nadat de tweede seizoenshelft van start ging op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen volgde de wedstrijd op de Hungaroring, waar de Porsche Mobil 1 Supercup sinds het begin van de serie in 1993 voor de 33e keer een race hield. Geen enkel ander circuit was vaker het decor voor een wedstrijd in de hoogste categorie van de Porsche merkencups.

Routinier Jaap van Lagen (Proton Huber Competition) begon goed aan het raceweekeinde in Hongarije door in de vrije training op vrijdag de snelste tijd in het 25 rijders sterke veld te laten aantekenen. Met zijn tijd van 1:46,982 minuten was de rijder uit Ede ruim een halve seconde sneller dan zijn Duitse teamgenoot, Porsche Junior-rijder Theo Oeverhaus. Daarachter volgden twee Nederlandse coureurs van Team GP Elite uit het Noord-Hollandse De Rijp, Kas Haverkort en Huub van Eijndhoven, op de derde en vierde plaats. Robert de Haan werd als achtste geklasseerd, Flynt Schuring reed de elfde tijd en Wouter Boerekamps (GP Elite) en Dirk Schouten (Dinamic Motorsport) completeerden het Nederlandse zevental op respectievelijk de 14e en 18e plaats.

Van Lagen kon zijn sterke prestatie van de dag ervoor op zaterdag in de kwalificatie niet herhalen. “Ik maakte een paar foutjes”, gaf hij naderhand toe. Zo moest hij genoegen nemen met de twaalfde startplaats, al waren de onderlinge verschillen uitermate klein: de tijden van de eerste 20 rijders lagen binnen 0,955 seconden. Flynt Schuring kwam als tweede en snelste Nederlander in de tijdtraining slechts drie duizendsten van een seconde tekort op pole-sitter Mathys Jaubert. Wouter Boerekamps behaalde als vierde zijn beste startpositie tot dusver in de Porsche Mobil 1 Supercup. Kas Haverkort als vijfde, Robert de Haan als zevende en Huub van Eijndhoven als negende reden ook in de top tien. Dirk Schouten werd als 18e geklasseerd.

Tijdens de race over 17 ronden op het dit voorjaar deels nieuw geasfalteerde circuit nam Jaubert bij het uitdoven van de vijf startlichten de leiding, voor Schuring en Ariël Levi (Team GP Elite). Verderop in het veld waren er in de startronde meerdere incidenten, waarbij ook Wouter Boerekamps en Jaap van Lagen geraakt werden. Voor Van Lagen was de race met flinke schade gelijk ten einde, Boerekamps kon aanvankelijk nog verder rijden, maar viel uiteindelijk na drie ronden uit. Vanwege de situaties in de eerste ronde kwam direct de safety-car de baan op. In de vijfde ronde zou de race weer worden vrijgegeven, maar onmiddellijk volgde er opnieuw een neutralisatie, omdat van de auto van de Spanjaard Mikel Azcona Troyas (Hadeca Racing) het rechter achterwiel losgeraakt was.

In de zevende ronde volgde uiteindelijk de herstart. Jaubert behield de leiding, Schuring kwam onder druk van Levi in de strijd om de tweede plaats, maar wist zijn positie te verdedigen. In het middenveld vonden de nodige duels plaats, maar voorin waren de posities min of meer betrokken. Zo werd Jaubert na 17 ronden voor het eerst in zijn loopbaan als winnaar van een race in de Porsche Mobil 1 Supercup afgevlagd, waarmee hij de vijfde verschillende racewinnaar in dit seizoen werd. Schuring eindigde als tweede en won opnieuw het ‘rookie’-klassement. “Na de herstart kon ik Jaubert weliswaar volgen, maar hem niet aanvallen, hoewel ik tegen het einde van de race weer wat dichterbij kwam. Niettemin ben ik tevreden met het podiumresultaat en opnieuw waardevolle punten”, zei hij.

Ariël Levi eindigde als beste rijder van Team GP Elite op de derde plaats, zijn teamgenoot Kas Haverkort volgde als vierde. Huub van Eijndhoven kwam als vijfde over de eindstreep, maar incasseerde twee tijdstraffen vanwege overschrijdingen van de afgrenzing van de baan en werd zo als elfde geklasseerd. Robert de Haan werd vijfde in de eindrangschikking, Dirk Schouten sloot de race als twaalfde af.

Na drie weken pauze wordt het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup afgesloten met de laatste twee wedstrijden van het jaar in twee opeenvolgende weekeinden, op 31 augustus op Circuit Zandvoort en een week later op het circuit van Monza in Italië. Voorafgaand aan de Nederlandse ronde is de situatie bovenin het rijdersklassement uitermate spannend: Alessandro Ghiretti (Schumacher CLRT) leidt met 85,5 punten, gevolgd door Robert de Haan met 81,5 en Flynt Schuring met 79,5. Schuring leidt tevens met een comfortabele voorsprong in de strijd om de titel van de beste nieuwkomer.