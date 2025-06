Robert de Haan neemt leiding in tussenstand Porsche Mobil 1 Supercup over, Flynt Schuring beste ‘rookie’

Weliswaar greep Robert de Haan (BWT Lechner Racing) als tweede in de vierde wedstrijd van de Porsche Mobil 1 Supercup in Spielberg net naast de overwinning, maar hij haalde wel voldoende punten om de leiding in de tussenstand van het rijderskampioenschap over te nemen. De Nederlander Flynt Schuring (Schumacher CLRT), die de race als vijfde afsloot, was voor de derde maal in vier races de beste ‘rookie’ en verstevigde zijn leidende positie in het klassement voor nieuwkomers.

De Red Bull Ring in Spielberg, in de Oostenrijkse deelstaat Steiermark, was voor de 21e maal in zijn historie racelocatie voor de Porsche Mobil 1 Supercup. Na een pauze van vier weken, welverdiend na de drie races in opeenvolgende weekeinden als start van het seizoen, vormde de vierde race van het jaar ook de afsluiting van de eerste seizoenshelft. De condities waren zomers-warm op het circuit, fraai gelegen in de heuvels.

Met Kas Haverkort (Team GP Elite) en Flynt Schuring (Schumacher CLRT) op de eerste twee plaatsen in de vrije training op vrijdagavond begon het weekeinde vanuit Nederlands perspectief goed. Met de eerste 18 rijders binnen een seconde zat het veld direct zeer dicht bij elkaar. Ook Robert de Haan als vierde en Wouter Boerekamps (GP Elite) als negende eindigden in de top tien. Huub van Eijndhoven (Team GP Elite, elfde), Jaap van Lagen (Proton Huber Competition, 13e) en Dirk Schouten (Dinamic Motorsport, 16e) zaten met hun tijden binnen een seconde van Haverkort.

Op zaterdag in de kwalificatie was Robert de Haan met een tijd van 1:31,027 minuten de snelste. Voor de rijder uit Eerbeek was het zijn tweede pole-position van het seizoen na Monaco. Zijn Franse teamgenoot Marvin Klein, die 0,043 seconde op de Nederlander moest toegeven, maakte er de volledige eerste startrij voor BWT Lechner Racing van, een mooi succes bij de thuisrace van het Oostenrijkse team. “Voor mij is het ook een beetje een thuisrace, omdat er zoveel Nederlandse fans zijn”, lachte De Haan. “Het was ongelooflijk close, misschien wel de spannendste kwalificatie tot nu toe.” De best geklasseerde rijder van het Nederlandse Team GP Elite was de Israëliër Ariel Levi met de derde startplaats. Flynt Schuring was met de zesde tijd de beste rookie. Twee plaatsen daarachter Wouter Boerekamps, Huub van Eijndhoven stond weer twee plaatsen daarachter op de tiende positie. Jaap van Lagen, die met remproblemen te maken had, kwalificeerde zich als 14e, verderop in he veld Dirk Schouten als 16e en Kas Haverkort als 19e.

Bij de start van de race profiteerde De Haan van zijn pole-position en nam de leiding, maar bij het opgaan van de ‘Schönberg-Gerade’, het lange rechte stuk aan de achterkant van het circuit, profiteerde zijn teamgenoot Klein vanuit de slipstream en nam de koppositie over. Klein wist vervolgens de leiding vast te houden en werd na twaalf ronden als winnaar afgevlagd. De Fransman werd daarmee de vierde verschillende winnaar uit evenzovele races dit seizoen. De Haan completeerde het succes bij de thuisrace van het Oostenrijkse team BWT Lechner Racing met de tweede plaats. Tevens nam hij daarmee de leiding in de tussenstand van het kampioenschap over. “In de derde bocht moest ik Marvin laten gaan, mijn fout”, gaf De Haan naderhand toe. “Hij was echt snel en heeft de overwinning ook verdiend, maar ik ben ook tevreden. Als leider in de tussenstand de tweede seizoenshelft te beginnen is een goede uitgangspositie.”

Achter het Frans-Nederlandse duo aan de kop van het veld werd er spannend gestreden om de derde plaats. Daarbij trok uiteindelijk Porsche-Junior Alessandro Ghiretti (Schumacher CLRT) aan het langste eind. Ariel Levi kwam als vierde over de eindstreep, maar kreeg naderhand vijf strafseconden opgelegd vanwege een actie in de beginfase, die geen goedkeuring vond bij de sportcommissarissen. Zo eindigde de Fransman Mathys Jaubert (Martinet by Almeras) als vierde, voor Flynt Schuring als beste ‘rookie’. “Een goede race, wel hectisch”, vond Schuring na afloop. “Ik heb een paar mooie gevechten gehad, ik ben tevreden met het resultaat.”

Ook voor Jaap van Lagen, die als zevende werd afgevlagd, was er een tijdstraf van vijf seconden, omdat die in de slotfase zijn teamgenoot Gus Burton in de rondte getikt had. De routinier uit Ede eindigde daarmee als 15e. Huub van Eijndhoven sloot de race als negende af, Kas Haverkort eindigde na een mooie inhaalrace als elfde, twee plaatsen voor Dirk Schouten. Wouter Boerekamps werd in de eerste racehelft van de baan gedrukt en kon daardoor zijn goede uitgangspositie niet verzilveren: hij werd als 24e geklasseerd. De tweede seizoenshelft in de Porsche Mobil 1 Supercup begint op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen van 25 tot en met 27 juli.