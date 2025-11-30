Porsche in 2026 met fabrieksprogramma’s in ABB FIA WK Formule E en IMSA WeatherTech SportsCar Championship

De jaarlijkse Night of Champions als seizoensafsluiting van Porsche Motorsport in de grote zaal op het test- en ontwikkelingscentrum in Weissach was als altijd ook de gelegenheid waarbij het Duitse merk zijn autosportplannen voor 2026 presenteerde. De nadruk bij de fabrieksactiviteiten ligt op de deelname aan het ABB FIA WK Formule E en het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Op het vlak van klantensport staat in 2026 de racepremière van de nieuwe generatie (992.2) van de Porsche 911 Cup en de Porsche 911 GT3 R op het programma.

Dat het met Porsche bedrijfseconomisch niet goed gaat, is geen nieuws meer. Dit onderwerp werd ook tijdens de jaarlijkse Night of Champions niet uit de weg gegaan. Zowel scheidend bestuursvoorzitter Oliver Blume, die zich vanaf 1 januari uitsluitend nog concentreert op zijn taak als bestuursvoorzitter van de Volkswagen-groep, als Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach gaven in hun toespraken aan dat het sportprogramma onder invloed van de tegenvallende verkopen en drastisch gedaalde bedrijfsresultaten moest worden beperkt.

Toch is het al in oktober aangekondigde schrappen van het fabrieksprogramma in de hypercar-klasse van het FIA WEC niet alleen het gevolg van noodzakelijke bezuinigingen. “We vragen ons af of het hypercar-reglement fair is”, aldus sportdirecteur Laudenbach. “In Le Mans hadden we echt een perfecte, foutloze race, iets wat maat zelden voorkomt, maar toch eindigden we als tweede. We hadden de overwinning zeker verdiend en we zijn niet honderd procent tevreden met de manier waarop een gelijkwaardig speelveld wordt gecreëerd. Daar werken we met plezier aan mee, we gaan met plezier de competitie aan met welke tegenstander op de planeet ook, maar we verwachten wel dat de omstandigheden dan ook die richting uitgaan, en dat zien we op dit moment niet.”

In het Noord-Amerikaanse IMSA-kampioenschap blijft het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport actief met twee 963’s, de nummer 7 voor Kévin Estre en Laurens Vanthoor en de nummer 7 voor Felipe Nasr en Julien Andlauer. Bei de lange-afstandsraces in Daytona, Sebring en Road Atlanta krijgen deze duo’s ondersteuning van respectievelijk Matt Campbell en Laurin Heinrich. Het klantenteam JDC Miller Motorsports blijft ook met een 963 actief, hier staat onze landgenoot Tijmen van der Helm al vast als rijder.

In de Formule E, waarin volgende week het seizoen 2025-2026 begint in Brazilië, komt Porsche als wereldkampioen bij de teams en de constructeurs aan de start. In het fabrieksteam rijden Pascal Wehrlein en Nico Müller, als klantenteams rijden Andretti en Cupra Kiro met de Porsche 99X Electric. Tegelijk wordt de nieuwe Formule E-auto van de Generatie 4 ontwikkeld, die in het seizoen 2026-2027 zijn opwachting maakt. De Turkse rijder Ayhancan Güven, die het afgelopen seizoen met Porsche de titel in de DTM won, krijgt een belangrijke taak in het ontwikkelingsprogramma en zal daarna ook als rijder worden ingezet tijdens de races. Güven promoveerde, net als Heinrich, naar de officiële status van fabrieksrijder; eerder stond het duo als ‘contracted driver’ op de lijst bij Porsche Motorsport.

Foto’s: Rebocar/R. de Boer