Porsche gaat voor 20e overwinning in 93e editie 24 Uur van Le Mans

Dit weekeinde staat de 93e editie van de 24 Uur van Le Mans op het programma, de grootste lange-afstandsrace ter wereld en met 300.000 bezoekers ook een van de grootste sportevenementen van het jaar. Porsche gaat er met drie 963’s in de hoogste klasse op jacht naar de 20e algehele overwinning van het merk in de Franse klassieker. Bovendien is er een 963 van het klantenteam Proton Competition. Daarnaast staan er in de LMGT3-klasse drie911 GT3 R’s aan de start, met onze landgenoot Loek Hartog als een van de rijders. Vierenzestig is in Le Mans ter plekke en doet verslag.

Voor Porsche staat er dit jaar veel op het spel, want de 20e zege voor het merk in Le Mans is de grote doelstelling. Om dat te bereiken heeft Porsche te maken met sterke concurrentie. Vooral Ferrari, dat de afgelopen twee jaar in Le Mans won, lijkt ook ditmaal weer favoriet. Daarnaast zijn Alpine, BMW, Cadillac, Toyota, Peugeot en als nieuwkomer voor dit jaar ook Aston Martin vertegenwoordigd in de hoogste klasse.

Porsche brengt de reguliere twee 963’s van het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport uit het FIA WEC aan de start, de nummer 5 met de Fransen Julian Andlauer en Mathieu Jamineten de Deen Michael Christensen en de nummer 6 van de Fransman Kévin Estre, de Belg Laurens Vanthoor en de Australiër Matt Campbell. Net als de afgelopen twee jaar is er in Le Mans een derde 963 van het fabrieksteam bij, waarin de Brit Nick Tandy en de Braziliaan Felipe Nasr in actie komen, normaliter voor Porsche actief in het Noord-Amerikaanse IMSA-sportwagenkampioenschap, aangevuld door de Duitser Pascal Wehrlein, die regulier voor Porsche in de Formule E rijdt en daarin vorig jaar de wereldtitel won. Deze auto rijdt met het startnummer 4. Een vierde 963 in de topklasse is er van het Duitse klantenteam Proton Competition. In deze auto met het startnummer 99 zijn de Zwitser Neel Jani, de Chileen Nico Pino en de Argentijn Nico Varrone de rijders.

De resultaten van Porsche in het WEC-seizoen, waarin voorafgaand aan Le Mans drie races werden verreden in achtereenvolgens Qatar, Imola en Spa-Francorchamps, hielden niet over. Waar Porsche vorig jaar constant meereed voor de overwinning en Porsche-coureurs Estre, Vanthoor en Lotterer uiteindelijk ook de wereldtitel bij de rijders behaalden, is nu de achtste plaats van de nummer 6-Porsche met Estre, Vanthoor en Campbell in Imola het beste resultaat tot dusver. Als zelfs het scoren van WK-punten (die worden toegekend aan de eerste tien) voor Porsche al lastig blijkt, dan is duidelijk dat er iets merkwaardigs aan de hand is. Eenzelfde beeld doet zich overigens vooor bij Toyota, vorig jaar winnaar van de wereldtitel voor constructeurs, dat dit seizoen ook nog niet verder kwam dan de vijfde plaats. “De auto is hetzelfde, de rijders zijn grotendeels hetzelfde, eigenlijk is er maar één ding anders”, zei UrsKuratle, hoofd LMDh-fabriekssport bij Porsche, verwijzend naar de “balance of performance”, de technische maatregelen waarmee de organisatie van het kampioenschap probeert om verschillende autoconcepten op een gelijkwaardig niveau te brengen. Officieel is kritiek op de “balance of performance” volgens het reglement verboden, op straffe van zware sancties, maar dat de situatie allerminst bevredigend is, mag duidelijk zijn…

Voor Le Mans, dat als circuit qua karakteristiek met zijn vele lange rechte stukken heel anders is dan alle overige circuits waarop gereden wordt, is er een afwijkende “balance of performance” van kracht. Aan het eind van de testdag, afgelopen zondag, stond er een Toyota bovenaan, maar twee Ferrari’s op de tweede en derde plaats, en drie Ferrari’s bij de eerste zeven wijst erop dat het Italiaanse merk ook in Le Mans weer snel is. De drie fabrieks-Porsches bezetten na afloop van de testdag de vijfde, zesde en elfde plaats, de Proton-Porsche sloot als 15e af.

Naast de prototypes die strijden om de hoogste eer spelen zeker in Le Mans ook de GT-auto’s een prominente rol, net als in de overige races van het FIA WEC. Porsche is hier vertegenwoordigd met de drie reguliere 911’s die het volledige WEC-seizoen rijden, de nummer 92-Manthey-1st Phorm-Porsche van de Amerikaan Ryan Hardwick, de Italiaan Riccardo Pera en de Oostenrijker Richard Lietz, en de nummer 90-Iron Dames-Porsche. Bij het damesteam rijden de Française Célia Martin en de Zwitserse Rahel Frey. Oorspronkelijk had ook de Deense Michelle Gatting hier zullen rijden, maar bij een pitstoptraining liep zij een gebroken voet op, waardoor ze te elfder ure werd vervangen door de Belgische Sarah Bovy. Een extra auto is de nummer 90-Manthey-Porsche, waarin Antares Au uit Hongkong, de Oostenrijker Klaus Bachler en onze landgenoot Loek Hartog rijden. Hartog heeft deze maand een extreem vol programma, want als enige Nederlander rijdt hij na Le Mans volgende week in de 24-uursrace op de Nürburgring en de week daarna in de 24 Uur van Spa-Francorchamps, waarmee hij aan alle drie de grote 24-uursraces deelneemt.

Op woensdag 11 juni staan er van 14.00 tot 17.00 uur en van 22.00 uur tot middernacht twee vrije trainingen op het programma, met daartussen van 18.45.19.15 uur de kwalificatie van een half uur voor LMP2 en GT3 en van 19.30-20.00 uur de kwalificatie van een half uur voor de hypercars. Hierin gaat et er met name om, een plek voor de hyperpole-sessies van donderdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur te veroveren. Die sessies zijn bepalend voor de startposities vooraan in het veld van de diverse klassen. Vrije trainingen zijn er op donderdag nog van 14.45 tot 17.45 uur en van 23.00 uur tot middernacht.

Op vrijdag wordt er in Le Mans niet gereden, maar dan is er wel vanaf 16.00 uur de grote parade van alle deelnemers in het centrum van Le Mans. Op zaterdag is er van 12.00 tot 12.15 uur een warm-up. De race gaat van start om 16.00 uur en eindigt op zondag op hetzelfde tijdstip. Eurosport en RTL7 zenden de race integraal uit.