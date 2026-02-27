Porsche en Koffie bij Van Mossel Exclusieve occasions

In samenwerking met Van Mossel Exclusieve Occasions organiseert 64 Porsche Portal weer een Porsche & Koffie.

Op zaterdag 21 maart zijn we van harte welkom bij Van Mossel Exclusieve Occasions. Adres: Pieter Braaijweg 2, 1114AJ Amsterdam-Duivendrecht.

Zet dit zeker in je agenda en schrijf je hieronder in! 21 maart tussen 10.00 uur en 14.00 uur mogen we onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers, rondlopen, onze ogen uitkijken in deze snoepwinkel en ongegeneerd met elkaar over auto's kletsen. Dat is toch prachtig?

De naam Van Mossel zal je niet onbekend in de oren klinken. Van Mossel Automotive Group heeft meer dan 600 vestigingen in 7 landen in Europa en is dealer van 48 automerken. Maar wij mogen op 21 maart op bezoek bij het mooiste van het mooiste. Daar waar ze naast ons favoriete merk Porsche ook andere exclusieve auto's hebben staan, bijvoorbeeld: Aston Martin, Bentley, Mercedes Benz, AMG, Ferrari om maar wat te noemen. Genoeg moois om te zien dus.

En een mooie mededeling, we zijn te gast bij Van Mossel Exclusieve Occasions, en daarom is de toegang is gratis. Dus: mooie auto's kijken, verse koffie drinken en kletsen met andere Porsche-liefhebbers over mooie auto's en dat kost je niets. Tja, als je agenda nog leeg is dat heb je nu een afspraak staan waar je weinig voor hoeft te doen.

We vragen je alleen vriendelijk om jezelf en je eventuele introducees aan te melden. Dat kan via deze link of met onderstaande QR-code.

Hier alvast een voorproefje om in de sfeer te komen:

Staat jouw Porsche nog in de winterstalling? Kom gerust met het OV, een ander automerk of op de fiets. Als je er maar bij bent. Volgens mij wil je dit niet missen hoor. Hopelijk zien we je op 21 maart. Tot dan!