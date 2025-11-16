Porsche Club Racing en dé mindset van een 944 kampioen

Het is makkelijk gezegd, ik schrijf wel “even” een artikel. Daar zit je dan met de laptop op schoot en nog volop nagenietend van de races op circuit Zolder. Ik stel mijzelf de vraag welke invalshoek ik deze keer zal kiezen en betrap mij erop dat ik legio keuze heb, want wat was het weer een waanzinnige belevenis op circuit Zolder in België. We gaan het deze keer hebben over kameraadschap, circuit Zolder en de mindset van een kampioen.

Voor diegenen die niet thuis zijn in Porsche Club Racing, we rijden in een viertal klassen. GT4, Cayman, RS en tot slot de leukste klasse natuurlijk, dé Porsche 944. Iedere klasse heeft zijn eigen reglementen en kostenplaatje. De Porsche 944 klasse is relatief betaalbaar en kenmerkt zich door close racing. Toen ik keuze moest maken wat ik zou gaan racen heb ik diverse merken en klassen vergeleken. Porsche was een vanzelfsprekende keuze, maar je beseft je ineens dat Porsche Club Racing veilig en goedkoop is. Dat zijn twee “rare” uitspraken die uitleg verdienen.

De basis voor veilig racen is respect voor regels, marshalls en elkaar. Dit laatste onderscheid Porsche Club Racing van andere merken. Wij helpen elkaar, wij coachen elkaar, wij praten met elkaar, dit lijkt vanzelfsprekend, maar dit is het absoluut niet als je Porsche Club Racing vergelijkt met bijvoorbeeld een BMW cup of Mazda cup. Haat, nijd, valsspelen en bewust iemand van de baan rijden is er bij Porsche Club Racing absoluut niet bij. Het gevolg is gezelligheid, een ongedwongen sfeer en kameraadschap. Begrijp mij niet verkeerd, het kan er hard aan toe gaan op de baan, maar altijd fair en wetende dat we straks weer samen een drankje doen.

Door deze unieke sfeer en kameraadschap gebeuren er zelden grote ongelukken, ongelukken zijn veelal eenzijdig en onschuldig. Mede hierdoor zijn kosten relatief gunstig. Ik durf te stellen dat racen in dé Porsche 944, leuker, uitdagender, veiliger en goedkoper is dan een vergelijkbare cup waar je regelmatig auto’s op hun dak ziet liggen.

Onlangs hebben we mogen racen op een zonnig circuit Zolder en was het resultaat, close racing, een lach, voldoening, hilariteit en bovenal, 0 schade in de Porsche 944 klasse. Dan is een race event dus per definitie geslaagd ongeacht je rondetijd en de race uitslag.

Voorafgaand aan een racedag kun je vrijwel altijd een trackday dag inplannen om te oefenen. Zeker voor mij als rookie is dit noodzakelijk. Anderen gebruiken deze trackday dagen om passagiers mee te nemen en team RFF Porsche motorsport gebruikt deze dagen om geïnteresseerden kennis te laten maken met het racen in de Porsche 944. Ook op Zolder heb ik menigeen lachend uit de 944 zien komen en het is fantastisch dat we voor volgend seizoen 6 nieuwkomers in de 944 klasse mogen verwelkomen. Eén van deze nieuwkomers zal mijn zoon zijn, die begeleid is door team RFF Motorsport op circuit Zolder tijdens de trackday. Ook hij heeft Porsche Club Racing in de 944 nu ervaren en is compleet verslaafd. Als “boomer” schijn ik het nog niet eens zo slecht te doen, aldus mijn zoon. We gaan het zien in seizoen 2026.

Circuit Zolder draagt enorm bij aan de waanzinnige beleving in een 944 omdat het een kort en technisch circuit is met uitdagende bochten. Een circuit dat de Porsche 944 uitermate goed ligt door haar ideale gewichtsverdeling. De bochtensnelheid van de 944 is hoog en waar je ingehaald wordt op een recht stuk door bijvoorbeeld een Cayman, loop je in bij bochten. Omdat de meeste coureurs zijn begonnen in de 944 klasse en later overgestapt zijn naar snellere klasse, worden de onderlinge verschillen begrepen. Misschien dat mede hierdoor het onderlinge respect zo sterk aanwezig is op het circuit en het mede daarom veilig en betaalbaar blijft.

Als Porsche Club Racing maakten we onderdeel uit van een bomvol raceschema op circuit Zolder. Onder andere de Westfield cup en BMW compact cup waren aanwezig. Er geldt een tijdschema gedurende de dag en dus kun je ook naar de andere klassen kijken. Hartstikke leuk om te zien, maar de bijnaam “botsklasse” in het geval van de BMW cup is niet voor niets, ongelooflijk. Diverse coureurs zullen met het chagrijn en een aanslag op de bankrekening huiswaarts gegaan zijn. Tsja... Ik weet niet wat dat is met BMW-rijders, maar het respect lijkt soms ver te zoeken.

Wellicht is je opgevallen dat in stukken die ik mag schrijven, ik nooit personen bij naam noem. Enerzijds iets met privacy en anderzijds doen we niet aan ego branding. Toch maken we nu even een uitzondering. Han Wannet. Deze man is ooit, heel lang geleden, compleet verkeerd begonnen door met een ander merk dan Porsche te gaan racen. Begin dit seizoen presteerde hij het zelfs om met dit bewuste merk op zijn overall in zijn Porsche 944 te stappen, not done! Ergens halverwege het seizoen besefte hij dat hij o.a. aan mij geen partij had en weleens kampioen kon gaan worden. Ik denk dat dit een soort wake up call teweeg heeft gebracht, want prompt stond hij te glunderen in een nieuw op maat gemaakt race overall. Een race overall dat hem kennelijk nog sneller heeft gemaakt dan hij al was. Ook de laatste races op circuit Zolder is hij twee keer eerste geworden in de 944 klasse. Hiermee heeft hij bewezen volkomen terecht en verdiend Kampioen 2025 te zijn geworden. Proficiat!

Eerder schreef ik over veilig en betaalbaar racen en dat de bron eigenlijk voortkomt uit respect en kameraadschap binnen de Porsche Racing Club. Onze nieuwe 944 kampioen is hier een goed voorbeeld van. Als rookie heb ik veel van hem geleerd, ondanks dat ik zijn “rivaal” ben. Voorafgaand aan een race, tijdens pauze en na de races kreeg ik steevast tips en adviezen. Als rookie heb je dit nodig. Je voelt je welkom en je wordt er simpelweg een betere coureur van. Het is veelzeggend en bij geen andere raceclub voorhanden, de aanstaand kampioen die nieuwkomers helpt.

Een vergelijking met Max Verstappen gaat natuurlijk niet op, maar toch is mij wat opgevallen. Max is onverschrokken. Hij zegt zoals het is, hij doet zijn ding en toen besefte ik ineens wat misschien nog wel het belangrijkste is, hij heeft nooit excuses om niet te presteren. Tuurlijk klaagt hij weleens over zijn auto, maar dat is niet wat ik bedoel, Max klaagt niet, zoekt geen excuses. Wat ikzelf steevast doe is voorafgaand aan kwalificatie en races al excuses opwekken voor als het niet lekker loopt. Anderen hoor ik dit ook vaak doen, zelfs in de Formule 1. Volgens mij kenmerkt een waardig kampioen dat hij voorafgaand aan het presteren nooit excuses, what if scenario’s creëert en uit. Ik heb onze 944 kampioen dit seizoen nooit kunnen betrappen op excuses creatie. Excuses creatie is hen, dé kampioenen, totaal vreemd. Zal dit dan de geheime mindset van een kampioen zijn? Zo ja, dan heb ik veel werk aan de spreekwoordelijke winkel om hem volgend seizoen te verslaan. Pffff ander dilemma doemt nu op, ga ik mijn rookie zoon straks tips en adviezen geven?

Tekst en foto's: gastschrijver Jeffrey Pouw