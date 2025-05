Porsche Centre Antwerp en Porsche liefhebbers pakten goed uit tijdens Antwerp Classic Car Event

Na negen jaar afwezigheid vond afgelopen weekend op de Antwerpse kaaien het Antwerp Classic Car Event plaats. Er vielen ruim 1000 prachtige oldtimers te bewonderen je hoefde er bijv.nu niet bepaald voor naar de Techno Classic. Veel GT genot waarbij iedereen welkom was. Tevens was de technische keuring van de Tour Amical en de Antwerp Classic> Tour aan het evenement gekoppeld.

Er kwamen ruim 15.000 bezoekers op af. Porsche Centre Antwerp beschikte over een prachtige hospitality waarin iedereen welkom was om al het fraais van de V.A. G. Group te bewonderen want ook de zustermerken Bentley en Lamborghini waren vertegenwoordigd. Vooral voor de jeugdige liefhebbers was het een genot om dichtbij hun droom te komen.

Antwerps Burgemeester Els Van Doesburg, met Nederlandse wortels overigens: “In het eerste mei weekend is ’t Stad bij hoge uitzondering zelf eens parking en dan wel de mooiste ter wereld. Want dan siert ongelofelijke verzameling oldtimers de prachtig vernieuwde Scheldekaaien en ik ben zeer vereerd dat dit opnieuw plaatsvindt.” Het event vond plaats op de vernieuwde Cockerill kaai en hopelijk komt er in 2026 een vervolg aan want het was voor alle liefhebbers van klassiekers in één woord “Geweldig!”