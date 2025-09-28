Porsche Carrera GT; een legendarische supercar markeert zijn mijlpaal

Een kwart eeuw geleden presenteerde Porsche in Parijs een studiemodel dat een nieuwe standaard zette op het gebied van technologie, ontwerp en rijdynamiek. De Carrera GT, met een V10 motor die eigenlijk voor LeMans was ontwikkeld. Het prototype waarvoor deze motor was ontwikkeld, de LMP 2000, heeft nooit een race gereden, maar de V10 vindt dus zijn tweede leven in de Carrera GT.

De nalatenschap van de LMP 2000

De V10 motor van de Carrera GT was dus zoals gezegd origineel ontwikkeld voor de LMP 2000, een prototype ontwikkeld voor het World Endurance Championship, dat helaas nooit in actie is gekomen. Een compact ontworpen watergekoelde 5,5 liter motor met een gewicht van 165 kg, die tot hoge toerentallen in staat was, tot 8.900 tpm. Eind jaren negentig begon Porsche onder de naam LMP 2000 met dit interne project, met het doel om de overwinningen in LeMans vast te houden. De state-of-the-art V10 was ontwikkeld als een duurzame hoge toeren middenmotor zonder compromissen. Toen Porsche in 1999 besliste zich op de ontwikkelingen van nieuwe modellen te concentreren, viel het doek voor het project LMP 2000.

Te goed om op te geven

Maar de V10 motor was te goed om op te geven, dus in plaats van die een plek in het museum te geven, heeft Porsche het concept aangepast. Als het hart van een supercar voor op de openbare weg. "We hadden een motor die voor het extreme was gemaakt, dus gaven we die een nieuwe uitdaging: dagelijks gebruik", aldus tweevoudig rally kampioen Roland Kussmaul. "De LMP 2000 was onze visie op de toekomst. De Carrera GT heeft deze visie op de openbare weg gebracht"

Roland Kussmaul bij een 2004 Carrera GT

Voor het fijnstemmen van het onderstel van de Carrera GT vertrouwde hij op de expertise van Walter Röhrl."De Carrera GT rijder wil worden uitgedaagd, maar niet worden verpletterd" vervolgt Kussmaul. Een van de grootste uitdagingen was om de supercar zodanig te temmen dat ook minder ervaren bestuurders er dynamisch mee konden rijden, zonder het concept supercar de nek om te draaien. Röhrl, Kussmaul en hun team hebben de supercar geschikt gemaakt voor dagelijks gebruik.

Walter Röhrl en de Carrera GT

De Carrera GT als technologische mijlpaal

5,7 liter, 612 PK (450 kW), topsnelheid 330 km/u en een autogewicht van 1,380 kg. De Carrera GT voldoet aan alles waar Porsche voor staat: lichtgewicht constructie, hoge toeren middenmotor, en racetechnologie op de normale weg brengen. De carrosserie was gemaakt van met koolstofvezel versterkt plastic, met magnesium- en kevlarcomponenten. De monocoque was geheel van carbon gemaakt. De Carrera GT was zijn tijd ver vooruit. De verstelbare achterspoiler, de diffuser en de

dwarsgeplaatste zesversnellingsbak kwamen rechtstreeks uit de autosport.



Antony-Robert "Tony" Hatter is als exterieur designer verantwoordelijk voor de Porsche Carrera GT. "Deze auto is een geschenk voor iedereen die wil weten waar Porsche vandaan komt-en waar we naartoe willen. We namen Autosport in de meest pure vorm en hebben die omgezet naar een auto voor op de openbare weg."

Anthony-Robert "Tony" Hatter

Technische gegevens Carrera GT

Motor: 10 cilinder atmosferische V-motor, cilinder hoek 68°

Motorinhoud, 5.733 cc

Compressieverhouding, 12.0:1

Vermogen, 612 pk/450 kW bij 8.000 tpm

Maximum koppel: 590 Nm bij 5.750 tpm

Transmissie: handgeschakelde 6 versnellingsbak met keramische koppeling

Acceleratie: 0-100 km/u 3,9 s - 0-200 km/u 9,9 s

Topsnelheid: 330 km/u

Leeg gewicht: 1.380 kg

lxbxh: 4.613, 1.921, 1,166 mm

Wielbasis: 2,730 mm

Tussen de herfst van 2003 en mei 2006 werden er 1.270 Carrera GT's met de hand gemaakt in Zuffenhausen en Leipzig. De nieuwprijs in 2003 bedroeg € 452.690

