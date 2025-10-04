Porsche-tractoren in Kevelaer

Voor de vierde maal vond in het stadje Kevelaer, net over de Nederlands-Duitse grens bij Venlo, de “Traktoren-Wallfahrt”, of te wel tractorenbedevaart plaats. Natuurlijk waren het niet de tractoren zelf die op bedevaart gingen, maar de bestuurders en eigenaren van de historische landbouwvoertuigen. Omdat er ook de nodige Porsches bij waren, was het ook voor Vierenzestig.nl interessant. Het hoeft tenslotte niet altijd 500 pk of zoiets te zijn…

Al sinds 1643 is Kevelaer bekend als bedevaartsoord, niet alleen in Duitsland, maar ook in de Benelux. Per jaar komen enige honderdduizenden pelgrims, alleen of in groepsverband, om een kaarsje op te steken, een moment van rust te nemen en tot bezinning te komen in een van de talrijke kerken en kapellen in het fraaie historische centrum van het Duitse stadje. Maria wordt er vereerd als ‘Troosteres van de bedroefden’ en zeker in de maanden augustus en september komen er ook altijd veel Nederlandse bedevaartgangers die bij Maria om voorspraak vragen.

Een aparte bedevaart voor Porsche-rijders is er (nog?) niet, maar er zijn wel tal van speciale bedevaarten voor gelijkgestemden, van de bedevaart voor carnavalsverenigingen (traditioneel op de zondag voorafgaand aan 11 november, de start van het carnavalsseizoen) via een bedevaart voor tackeleigenaren tot aan de bedevaart voor tractorbezitters. Die laatste komt voort uit een kleiner initiatief van de Schlepperfreunde Hinsbeck, een vereniging die zelf jaarlijks een tocht met historische tractoren naar Kevelaer organiseerde. Daaruit ontstond in 2019 op 3 oktober, in Duitsland een nationale feestdag als Dag van de Duitse Eenheid, een groter evenement, dat echter het jaar erna alweer moest worden afgeblazen vanwege corona. Daarna werd de draad weer opgepakt en dit jaar was er de vierde editie.

Weliswaar was het weer nogal herfstachtig, maar niettemin waren zo’n 130 tractoren met hun eigenaren naar Kevelaer gekomen. De organisatie sprak van exemplaren van minstens 30 jaar oud, al zagen we ook enkele modernere voertuigen, maar dat stoorde geenszins. Natuurlijk hadden tractoren van Duits fabricaat de overhand, met name Lanz, Fendt en Deutz waren goed vertegenwoordigd.

Tussen 1956 en 1963 was ook Porsche in het tractorsegment actief. Er waren modellen met één-, twee-, drie en viercilindermotoren, die werden geproduceerd bij Porsche Diesel-Motorenbau GmbH in Manzell aan de Bodensee. Het idee voor een betaalbare traktor onder de naam ‘Volksschlepper’ ontstond bij Ferdinand Porsche al in de jaren dertig, op initiatief van Adolf Hitler, die via de Deutsche Arbeiterfront voor dit project net als voor de ‘Volkswagen’ de nodige financiering beschikbaar stelde. Nadat de oorlog was uitgebroken bleef het bij een aantal prototypes dat onder leiding van Ferdinand Porsche in Stuttgart gebouwd was, maar na de oorlog werd de draad weer opgepakt. Aanvankelijk werkte Porsche samen met tractorfabrikant Allgaier, die later door Porsche werd overgenomen. In de eerste jaren werden Allgaier-modellen onder dezelfde typenummers door Porsche verkocht, later koos Porsche voor een eigen benaming met de term ‘Junior’ voor de éénclinders, ‘Standard’ voor de tweecilinders, ‘Super’ voor de driecilinders en vanaf 1958 ook ‘Master’ voor de viercilinders. In totaal werden er zo’n 120.000 Porsche-tractoren gebouwd.

Tegenwoordig zijn Porsche-tractoren gewilde collectors’ items, wie er een heeft is er meestal erg zuinig op. Zo is het aantal Porsche-tractoren op evenementen doorgaans vrij beperkt en trekken de mede daardoor juist extra belangstelling. Bovendien vallen de rode Porsches goed op tussen de veelal groene Fendt- en Lanz-tractoren.

Bij de tractorenbedevaart waren er een zes aanwezig, drie Supers, twee Standards en een model dat we niet direct konden thuisbrengen. “Porsche Super 4” stond erop, maar het plaatwerk was een stuk hoekiger en aan de voorkant was naast het opschrift ‘Porsche’ op de grille ook het logo van Renault, het bekende ‘wybertje’, te zien. Daar wilden we meer van weten en gelukkig was eigenaar Manuel Janßen uit Geldern in de buurt. “Renault heeft medio jaren zestig de tractorenfabricage van Porsche overgenomen”, vertelde hij. “In de overgangstijd werden er tractoren gebouwd die de Porsche-dieselmotor hadden, maar wel het ontwerp van Renault, de Super 4, en daar is dit er één van, bouwjaar 1966. Ik heb hem nu vijf jaar.” Het opschrift Porsche is waarschijnlijk niet origineel, maar dat iemand een warmer gevoel krijgt van de Porsche-afkomst dan van de band met Renault, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen…

In de loop van de ochtend werden alle tractoren opgesteld op het terrein achter de basiliek van Kevelaer. Laat in de ochtend was er in de basiliek een mis voor alle deelnemers aan de tractorenbedevaart. Na de lunch was er in de middag een korte rit door het centrum van Kevelaer met doorkomst op de Kapellenplatz, het grote plein met de basiliek en de genadekapel, waar alle tractoren en bestuurders de zegen met wijwater ontvingen en ook een kaarsje met bijpassend opschrift kregen uitgereikt. Vele honderden bezoekers bekeken de tractoren en zorgden voor een enthousiaste ontvangst, tot genoegen van alle deelnemers die vanuit meerdere richtingen in de deelstaat Nordrhein-Westfalen naar Kevelaer waren gekomen. Voor volgend jaar staat op 3 oktober de tractorenbedevaart in Kevelaer alweer bij velen op de kalender!