Eerste Porsche Exclusive Manufaktur-showroom ter wereld geopend in Heteren

Als er een uitnodiging komt van Mark Wegh vanuit Porsche Centrum Gelderland, dan is dat meestal iets bijzonders. Zo bevestigden we dan ook graag onze aanwezigheid bij opening van de eerste Porsche Exclusive Manufaktur-showroom ter wereld in de onmiddellijke nabijheid van het Porsche Centrum Gelderland en het Porsche Classic Center Gelderland in Heteren, waarvan het laatste bij de opening tien jaar geleden ook al een wereldprimeur was. Ook met de Porsche Exclusive Manufaktur-showroom heeft Mark Wegh met zijn team weer iets unieks gerealiseerd.

Tieners met telefoons en deels ook met camera’s konden zich dinsdagavond helemaal uitleven op het industrieterrein langs de A50 in Heteren, want er kwamen heel wat mooie en bijzondere Porsches vooorbij. Ook de studenten die voor de ‘valet parking’ zorgden, genoten duidelijk van de prachtige auto’s die hen voor even werden toevertrouwd. In totaal zo’n 1.500 gasten uit binnen- en buitenland waren aanwezig voor de officiële opening van de eerste Porsche Exclusive Manufaktur-showroom, een nieuw onderdeel van Porsche Centrum Gelderland.

Buiten voor de showroom kregen bezoekers al een indruk van wat hen te wachten stond, want ook wat hier aan Porsches was opgesteld deed liefhebbers al watertanden. Wanneer zie je tenslotte nou niet minder dan drie 918 Spyders bij elkaar? Of de nog steeds bijzondere 911 GT3 RS in delftsblauwe kleuren, speciaal gemaakt voor het 75-jarig jubileum van Porsche in ons land? Of een 911 Carrera 4S in de bijzondere kleur Shark Blue met speciale striping, een echte ‘one-off’? De 911 Dakar Roughroads, die alleen al met zijn opvallende uiterlijk de aandacht trekt, is dan met in totaal 2.500 geproduceerde exemplaren alweer bijna gewoon… Klassiekers waren er ook, zoals de 911 Turbo S van de bouwreeks 964 uit 1993 in Guards red, waarvan er ook maar 86 gemaakt zijn. Of de zeer gezochte 911 Sport Classic uit 2010, met zijn karakteristieke “Entenburzel”.

Zelfs wie niet tot de genodigden behoorde en naar binnen mocht, kwam dus buiten al volop aan zijn of haar trekken. Binnen was er natuurlijk nog veel meer moois te zien, zowel in de showroom als in de werkplaats, die als centrale ruimte voor de opening en de ontvangst in gebruik was. Zoals bij activiteiten van Porsche Centrum Gelderland gebruikelijk ontbrak het de aanwezigen aan niets: al dan niet alcoholische dranken, vergezeld van uiterst smaakvol en zeer gevarieerd fingerfood, plus oesters die, vakkundig ter plekke geopend en desgewenst voorzien van wat limoensap, tabasco of peper, door de mensen van de leverancier direct in de mond van de bezoeker werden gedeponeerd. Een heerlijke delicatesse!

Directeur en eigenaar Mark Wegh verwelkomde de gasten en toonde zich verheugd over de grote opkomst. In een korte terugblik liet hij de 20-jarige geschiedenis van het Porsche Centrum Gelderland de revue passeren, van het prille begin met twaalf medewerkers en acht bruggen tot de huidige omvang van de organisatie met 265 mensen en 92 bruggen. Mijlpalen als de eerste uitbreiding – al na twee jaar – en de opening van het Porsche Classic Center, de recordrit met de Rijkspolitie-Porsches, het 15-jarig bestaan dat gedwongen door corona digitaal gevierd werd, de inmiddels jaarlijkse Porsche Collectors’ Day en de deelname aan evenementen als de Mille Miglia, het concours op Mariënwaerdt en de diverse ritten en rally’s kwamen onder de aandacht.

En nu was er bij het 20-jarig jubileum weer een hoogtepunt in de vorm van de eerste Porsche Exclusiv Manufaktur-showroom ter wereld. Alexander Fabig, directeur Porsche Individualisierung und Classic, was net als tien jaar geleden bij de première van het eerste Porsche Classic Center ter wereld ook voor deze opening overgekomen vanuit Stuttgart. Hij prees de inzet, de visie en de pioniersgeest van Mark Wegh, die leidde tot de beide locaties die ook voor het Duitse sportwagenmerk een mooi visitekaartje zijn en die ook internationale klandizie aantrekken. “Benieuwd welke opening Mark over tien jaar voor ons in petto heeft”, lachte Fabig. Namens Pon Porsche Import kwamen managing director Alice Schouten en retailmanager Berry Vlaanderen op het podium, die ook de inzet en betrokkenheid van Mark Wegh benoemden. Met een druk op de knop, waarmee vuurwerk en versieringen losgelaten werden, werd de officiële openingshandeling verricht.

In de werkplaats was er ook heel wat fraais om van te genieten. De oudste auto was een zwarte 911 Turbo uit 1975 met gouden kleuraccenten, bouwreeks 930, afkomstig uit de JFD Collection van de Belgische verzamelaar Johan Dirickx, die een aantal auto’s uit zijn indrukwekkende verzameling ter beschikking had gesteld. “Mark en ik kunnen het uitstekend vinden, dus toen hij vroeg of hij een aantal auto’s mocht laten zien, zei ik natuurlijk ja”, aldus Dirickx. Bijpassend meubilair maakte de presentatie helemaal af. Bijzonder was ook een 911 Turbo S Edition 918 Spyder, waarvan er 146 zijn gemaakt, voor mensen die al een 918 Spyder hadden besteld en een 911 in vergelijkbare uitvoering mochten kopen om de wachttijd voor de 918 Spyder enigszins te overbruggen. Tot de andere rariteiten behoorden een 911 Carrera S Cabriolet uit 2009 als ‘one-off’ in de kleur sepiabruin, een van de 911 R’s uit 2016, ook uit de JFD Collection, een ‘one-off’-911 Speedster uit 2020 in Gulf Blue en een ‘one-off’ 911 GT3 RS in lava-oranje, zoals die in 2015 op de IAA stond. Andere ‘one-offs’ waren een 911 Speedster uit 2019 in Oak Green Metallic, een gloednieuwe Carrera 4 GTS in Rubystar, een 718 Cayman GT4 RS in Grey Black uit 2023. Ook een exemplaar uit de 911 Turbo S Exclusive Series uit 2017, een oplage van 500 in de kleur Golden Yellow Metallic, waarmee de overigens inmiddels al bijna 40 jaar bestaande Exclusive Manufaktur destijds voor het eerst wat meer naar buiten trad (inclusief eigen hardcover-brochure), ontbrak niet. Elders stond dan weer een 911 Targa 4S als Exclusive Design Edition in Aetna Blue, een van de 100 exemplaren die in2016 gebouwd werden.

Ook in de showroom stond een fraaie selectie bijzondere Porsches opgesteld, beginnend met de 911 Spirit 70, de derde reeks uit de gelimiteerde ‘Icons of cool’-serie en met de kleurstelling in Olive Neo en de pepita-bekleding een hommage aan de jaren zeventig. Vervolgens de speciaal voor Nederland gemaakte oranje 718 Cayman GT4 RS ‘Tulp’ met Manthey-kit, die we al eerder zagen tijdens de Formule 1-Grand Prix op Zandvoort. Ook een 911 GT3 RS in Pure White met groene kleuraccenten uit 2025 was een ‘one-off’. Een recente Sport Classic uit 2022 op basis va de huidige modelreeks 992 in Fjord Green was nummer 1012 uit de reeks van 1250 exemplaren. Een 911 Turbo van dit jaar kwam ook uit een speciale serie van 1250 stuks ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de turbotechnologie bij Porsche. Ook een exemplaar uit de speciaal voor Nederland gebouwde reeks van de Carrera 4S Ben Pon Jr. is een gelimiteerde uitvoering.

Wereldwijd kiest 98 procent van de kopers van een Porsche 911 voor minstens één optie van de Porsche Exclusive Manufaktur. Dat kan nu, in een passende ambiance van een eigen showroom met een enorme collectie kleuren- en lederstalen en een interactief configuratiescherm, dus ook in het Gelderse Heteren.

foto's & video: René de Boer, Alain Feld