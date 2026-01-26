Porsche begint autosport-jubileumjaar met overwinning in Daytona

Porsche viert dit jaar het 75-jarig jubileum van het merk in de autosport, terwijl het team Penske, dat onder de vlag van Porsche Penske Motorsport de inzet van de 963-prototypes namens de fabriek voor zijn rekening neemt, 60 jaar bestaat. Het jubileumjaar had niet beter kunnen beginnen, want voor het derde jaar op rij won Porsche met de 963 de Rolex 24 At Daytona. De beide Nederlandse Porsche-rijders Tijmen van der Helm en Morris Schuring presteerden ook sterk. Vierenzestig was er in Florida bij.

Dat Porsche een van de favorieten voor succes in de Amerikaanse 24-uursklassieker was, tekende zich het weekeinde ervoor tijdens de driedaagse ‘Roar’-test al af, toen de Porsches in de hoogste prototypeklasse het tempo bepaalden. In de kwalificatie eindigden de Porschesweliswaar niet helemaal bovenaan, maar met de startplaatsen drie en vijf voor de beide fabrieksauto’s en de zevende plek op de grid voor de Porsche van het Amerikaanse klantenteam JDC Miller Motorsports hadden de 963’s prima uitgangsposities. Dat was duidelijk minder het geval voor de 911’s in de beide GT-klassen, die in vergelijking met de concurrentie wat tempo tekort kwamen en vanuit de achterhoede in hun respectievelijke klassen de opmars moesten beginnen.

Op de racedag was er een recordaantal bezoekers aanwezig, al worden er voor circuits die eigendom zijn van de Amerikaanse NASCAR-organisatie, die in Daytona zijn hoofdkwartier heeft, nooit officiële aantallen gepubliceerd. Al enkele uren voor de race begon het programma met de rijderspresentatie, waarna het publiek ook toegang tot de startopstelling had. Vervolgens was er het gebruikelijke ceremonieel met gebed en volkslied en het overvliegen van twee straaljagers van de Amerikaanse luchtmacht.

Daarna stapte Porsche-ambassadeur Timo Bernhard in de Porsche 963 RSP, de speciaal voor Roger Penskegebouwde straatversie van de Porsche-raceauto, voor een ereronde aan de kop van het veld. Na twee ronden achter de safety-car, een Porsche 911 GT3 R met Manthey-kit, werd de race vrijgegeven, maar niet voor lang, want een aanrijding van meerdere auto’s in de eerste bocht zorgde direct voor de eerste neutralisatie. Direct na de herstart ging het weer mis, en ditmaal was een van de Porsches uit de GTD-klasse het slachtoffer: coureur Eric Zitza verloor in de eerste bocht de controle over de 911 met het startnummer 28 en knalde hard tegen de bandenstapels en de vangrail. Hij stapte ongedeerd uit, maar voor het team RS1, dat in Daytona voor het eerst aan de 24-uursrace deelnam, was de race al na vijf ronden over.

De beide fabrieks-Porsches klommen snel op naar de kop van het veld en ook de gele 963 van JDC Miller Motorsports reed goed voorin mee. Die situatie hield de hele avond stand, wat de Nederlandse Acura-coureur Renger van der Zande deed opmerken: “Bij de start hebben we waarschijnlijk voor het laatst de Porsches gezien, want die zijn gewoon veel te snel!”

Later in de avond trok er meer en meer mist op boven de Daytona International Speedway, waardoor het zicht steeds slechter werd. Dat deed de wedstrijdleiding rond half een in de nacht, na elf uur racen, besluiten om de wedstrijd via interventie van de safety-car te neutraliseren. De omstandigheden werden er niet beter op, zodat de neutralisatie uiteindelijk ruim zesenhalf uur duurde, de langste in de historie van de race. “Het was moeilijk om geconcentreerd te blijven en ik werd ook misselijk van de uitlaatgassen die opeens in de auto kwamen, iets wat je normaal nooit merkt”, zei de Nederlandse Porsche-rijder Morris Schuring, die gedurende de gele-vlagfase zo’n vier uur lang in de auto zat.

Op zondagochtend, toen de zon er was, werd het zicht beter en kon er eindelijk weer normaal worden geracet. De beide fabrieks-Porsches reden nog steeds goed voorin, de JDC-Miller-Porsche had een klein beetje terrein verloren. Toch werd het in de slotfase nog behoorlijk spannend. De #6-Porsche van Laurens Vanthoor, Kévin Estre en Matt Campbell, die al in de eerste uren van de race wat tijd verloren had door schade, viel uit de top drie, terwijl Felipe Nasr, die de laatste rijbeurt in de #7 voor zijn rekening nam, alle zeilen moest bijzetten om de aanvallend rijdende Jack Aitken in de Whelen-Cadillac achter zich te houden. Daarin slaagde hij met verve, zodat hij als winnaar kon worden afgevlagd. Voor de Braziliaan was het zijn derde zege op rij in Daytona, zijn teamgenoten Julien Andlauer en Laurin Heinrich, beide vroege fabrieks-Juniorrijders van Porsche, wonnen elk voor het eerst.

Voor Porsche was het de 21e overwinning als merk in Daytona en de 25e als motorleverancier. "Mooi om ons jubileumjaar in de autosport zo te kunnen beginnen”, zei Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach. De Porsche van Vanthoor, Estre en Campbell werd als vierde geklasseerd, de JDC-Miller-Motorsports-Porsche met Tijmen van der Helm eindigde als zevende. “In het laatste gedeelte van de race kwamen we wat snelheid tekort doordat er wat gaten in de vloer van onze auto zaten, maar het is mooi dat we zeker in de eerste helft van de race goed voorin konden meerijden en zelfs enige tijd aan de leiding gereden hebben”, zei Van der Helm.

In de GTD-Pro-klasse reed de ‘Grello’-Porsche van Manthey met DTM-kampioenen Ayhancan Güven en Thomas Preining plus Ricardo Feller en Klaus Bachler, ook lange tijd voorin mee, maar het team moest na enkele incidenten genoegen nemen met de vijfde plaats. De mateloos populaire gifgroene ‘Rexy’-Porsche van AO Racing met oud-Carrera Cup Benelux-kampioen Harry King, Nick Tandy en Alessio Picariello, werd als negende geklasseerd.

In de GTD-klasse eindigde de Manthey 1st Phorm-Porsche, die Morris Schuring deelde met Richard Lietz, Ricardo Perra en Ryan Hardwick, op de twaalfde plaats. Enkele straffen en een extra pitstop vanwege een verstopte radiator, waardoor de motottemperatuur te hoog opliep, stonden een beter resultaat in de weg. “Jammer, want qua snelheid en strategie hadden we zeker in de top vijf en misschien wel op het podium kunnen eindigen”, zei Morris Schuring. De Porsche van Mühlner Motorsport eindigde op de 15e plaats in de klasse.