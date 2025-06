Niels Langeveld en Sam Jongejan nieuwe winnaars in Porsche Carrera Cup Benelux

Met Niels Langeveld (Red Ant Racing) en Sam Jongejan (Team RaceArt) vierden twee Nederlandse coureurs hun eerste overwinning in de Porsche Carrera Cup Benelux. Op zaterdag leidde Langeveld van start tot finish en won vrij comforrtabel. Op zondag waren de omstandigheden met regen en een zeer natte baan een stuk lastiger. Jongejan profiteerde toen Langeveld rechtdoor schoot en reed vervolgens naar de overwinning. Frank Porté Ruiz (Q1 Trackracing) uit Andorra won in beide races het ‘rookie’-klassement. De winnaars in de Pro-Am-klasse waren Niels Troost (Team GP Elite) op zaterdag en Jules Grouwels (Team RaceArt) op zondag.

Na de seizoensstart in het voorprogramma van het FIA World Endurance Championship op het Circuit de Spa-Francorchamps begin mei was de Porsche Carrera Cup Benelux voor het eerste optreden van het jaar op Nederlandse bodem te gast bij de DTM op Circuit Zandvoort. Ondanks het wisselvallige weer tijdens het Pinksterweekeinde waren de tribunes en de duinen goed gevuld en de talrijke bezoekers werden getrakteerd op fraai racespektakel in de snelste merkencup van de lage landen.

De Duitser Colin Bönighausen (Bas Koeten Racing), die dit weekeinde als gastrijder deelnam aan de Porsche Carrera Cup Benelux en op Zandvoort ook in de Porsche Sixt Carrera Cup Germany in actie kwam, begon het weekeinde goed met de snelste tijd in de eerste vrije training. De Litouwer Domas Raudonis (Team GP Elite) voerde de ranglijst in de tweede training aan, gevolgd door maar liefst vier Nederlanders, te weten Langeveld, Nick Ho (PG Motorsport), Jongejan en routinier Jaap van Lagen (Team RaceArt).

Langeveld pakt pole-position voor beide races, twee klasse-poles voor Porté Ruiz en Troost

Was het in de vrije trainingen op vrijdag nog droog, in de kwalificatie op zaterdagochtend regende het, waardoor de gereden rondetijden zo’n negen seconden hoger lagen. Niels Langeveld liet in 1:45,444 minuten de snelste tijd noteren en behaalde daarmee de TAG Heuer Pole Award, 0,059 seconde voor Sam Jongejan. Jaap van Lagen en Robin Knutsson (NGT Racing) bezetten als derde en vierde de tweede startrij. Snelste rookie was Frank Porté Ruiz als zesde algemeen, direct gevolgd door twee Nederlandse Pro-Am-rijders, Niels Troost en Jules Grouwels. Ook in de ranglijst van de op één na snelste rondetijden, bepalend voor de startposities in de tweede race, stond Langeveld bovenaan, voor Jongejan, Van Lagen, Raudonis en Porté Ruiz als snelste rookie. Snelste Pro-Am-rijder was ook in dit klassement Niels Troost.

De eerste race werd op zaterdag aan het einde van de middag verreden. Niels Langeveld reageerde perfect bij het uitdoven van het startlicht en nam de leiding, voor Jongejan en Van Lagen. Robin Knutsson was ook goed weggekomen en passeerde Jaap van Lagen bij het ingaan van het Scheivlak. Daarmee pakte hij de derde plaats. Bij de rookies had Porté Ruiz de leiding in handen, Troost voerde de rookie-klasse aan. In de vierde ronde zette Knutsson zijn opmars voort en veroverde de tweede plaats ten koste van Jongejan. In de twaalfde ronde miste Jaap van Lagen zijn rempunt voor de Hans Ernst-bocht, ging door het grind en verloor zo de vierde plaats aan Domas Raudonis. Vier ronden later crashte de Fin Jani Käkelä (39 Racing) bij het Scheivlak en verloor zo zijn derde plaats in de Pro-Am-klasse. Twee ronden later kwam Langeveld als winnaar over de eindstreep en behaalde zo zijn eerste overwinning in de Porsche Carrera Cup Benelux. Knutsson als tweede en Jongejan als derde completeerden het podium in het algemeen klassement. Porté Ruiz won de rookie-klasse, voor Milan Marczak (RedAnt Racing) en Mees Muller (PG Motorsport). Niels Troost eindigde bovenaan in de Pro-Am-categorie, maar omdat hij als gastrijder geen punten scoort, kon Jules Grouwels als tweede de maximale score laten bijschrijven. Derde Pro-Am-rijder was de Fin Henri Tuomaala (Team Koirainen).

Jongejan zorgt voor emotie met winst in zondagsrace

De zondagsrace vond ook in de regen plaats, wat de wedstrijdleiding deed besluiten om het veld na twee ronden achter de safety-car te laten starten. Toen de race werd vrijgegeven nam Langeveld de leiding voor Jongejan en Van Lagen, daarachter Porté Ruiz en Knutsson. Langeveld en Jongejan reden enigszins weg, maar Porté Ruiz kwam meer en meer onder druk van Knutsson, die in de zevende ronde voor de lage lijn in de Hugenholtzbocht koos en zo de vierde plaats veroverde. Een ronde later ging het mis voor Niels Troost, die in het Scheivlak in de grindbak belandde en zo zijn leidende positie in de Pro-Am-klasse kwijtraakte. Nikola Miljkovic (Spark Racing Team) raakte van de baan bij het oprijden van de Hunserug, maar kon, anders dan Troost, zijn race nog voortzetten. Vanwege de gestrande Porsche van Troost kwam de safety-car de baan op.

In de twaalfde ronde werd de race weer vrijgegeven, waarna Langeveld, Jongejan en Van Lagen spectaculair drie breed door de Gerlachbocht gingen. Verderop in de rondte ging het mis voor Langeveld, die rechtdoor schoot in de Hans Ernst-bocht, waarop Jongejan de leiding overnam, voor Van Lagen. In de slotfase van de race kwam Van Lagen zienderogen dichterbij, maar Jongejan maakte geen fouten en reed zijn eerste zege in de Porsche Carrera Cup Benelux naar huis, wat tot emotionele taferelen bij zijn familie in de pitstraat leeidde. Van Lagen completeerde het dubbele succes voor Team RaceArt met de tweede plaats, Knutsson eindigde als derde. Porté Ruiz vierde zijn tweede zege van het weekeinde in het rookie-klassement, voor Marczak en de Bulgaarse Alexandra Vateeva (Q1 Trackracing), die haar eerste podiumplaats in de klasse behaalde. Bij de Pro-Ams was Grouwels de beste, gevolgd door de beide Finnen Tuomaala en Käkelä.

Ook in de DTM op Zandvoort waren er Porsche successen. De zaterdagsrace resulteerde in de overwinning voor de Turkse coureur Ayhancan Güven, in 2018 kampioen in de Benelux-Porsche-competitie, met zijn 911 van Manthey Racing. Zijn teamgenoot Morris Schuring behaalde als vijfde zijn beste DTM-resultaat tot nu toe. In de zondagsrace eindigde de Oostenrijker Thomas Preining op de derde plaats als best geklasseerde Porsche-coureur. Schuring werd als elfde geklasserd. Nederlandse podiumresultaten waren er ook in de Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland. Robert de Haan eindigde in de zaterdagsrace als tweede, terwijl ook Flynt Schuring als vierde, Kas Haverkort als zesde, Huub van Eijndhoven als zevende en Senna van Soelen als tiende in de top tien eindigden. Op zondag was Haverkort op de vijfde plaats de best geklasseerde Nederlander, een positie voor van Soelen. Een mooi succes was er ook voor Emely de Heus, die als derde in het rookie-klassement haar eerste podiumplaats in de klasse behaalde.

Het seizoen in de Porsche Carrera Cup Benelux wordt van 4 tot en met 6 juli voortgezet op de Hungaroring.