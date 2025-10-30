Miljardenverlies treft Porsche hard

Topman Blume geeft miljardenverlies toe maar beleggers accelereren alweer

FRANKFURT – De aandelen van Porsche trokken maandag stevig aan, nadat de Duitse sportwagenfabrikant zijn jaarverwachting bevestigde en kwartaalcijfers presenteerde die beleggers geruststelden. Na een turbulent jaar met tegenvallende resultaten en meerdere winstwaarschuwingen lijkt het merk uit Stuttgart weer de goede richting op te gaan. De aanstelling van voormalig McLaren-topman Michael Leiters als nieuwe CEO moet zorgen voor nieuwe energie en een duidelijkere strategie. Porsche zet de komende jaren meer in op hybride- en benzinemodellen, nadat de vraag naar volledig elektrische auto’s afzwakte. Volgens analisten van Citi ligt het dieptepunt inmiddels achter het bedrijf en kan Porsche vanaf 2026 rekenen op een stijgende winstmarge. Beleggers reageren enthousiast: het aandeel klom afgelopen maandag al vroeg op de dag ruim 4 procent omhoog.

Dr. Michael Leiters, Porsche CEO per 1 januari 2026

Cijfers bevestigen crisis

Gelukkig maar, want Porsche zit diep in de problemen. Topman Oliver Blume heeft openlijk toegegeven dat het merk zich in een “enorme crisis” bevindt. In het vorige artikel op Vierenzestig.nl hebben we al uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen die ertoe leidden dat Porsche de bakens nu moet verzetten. Dat wordt nu nog eens bevestigd door de uitkomst van de financiële resultaten in de eerste drie kwartalen van dit jaar. In het derde kwartaal leed Porsche een operationeel verlies van maar liefst €966 miljoen, een mokerslag voor het prestigemerk uit Stuttgart. Toch houdt Blume de moed erin: “Vanaf volgend jaar zal er een duidelijk positieve trend zichtbaar zijn,” zegt hij in Bild am Sonntag.

Vertrekkend CEO, Olivier Blume

Strategie kost miljarden

Volgens Porsche is de financiële dreun vooral het gevolg van de dure heroriëntatie van de bedrijfsstrategie. Het merk investeert miljarden in een toekomst waarin verbrandingsmotoren, hybrides én elektrische auto’s naast elkaar blijven bestaan. De keuze voor deze “driesprong” heeft op korte termijn de winstgevendheid volledig weggevaagd, maar Blume verdedigt de beslissing fel. “We hebben door ingrijpende veranderingen in structuren, kosten en productstrategie een zeer robuuste positie voor de toekomst gecreëerd,” aldus de CEO, die per 1 januari het stokje overdraagt aan zijn opvolger.

Bodem is bereikt

De Porsche-top gelooft erin dat de bodem is bereikt. Het bedrijf verwacht dat 2025 het dieptepunt vormt, waarna vanaf 2026 een duidelijke verbetering volgt.

De investeringen in zogeheten flexibele aandrijfconcepten moeten zich op lange termijn uitbetalen, vooral nu klanten wereldwijd niet eenduidig kiezen tussen benzine en elektrisch.

Blume neemt afscheid

Blume zelf vertrekt binnenkort bij Porsche. De topman combineert al sinds 2022 zijn rol bij Porsche met die van CEO van de Volkswagen Groep, maar legt eind dit jaar zijn functie bij het Duitse prestigemerk neer. Vanaf begin 2026 neemt Michael Leiters, voormalig topman bij McLaren, het roer over in Stuttgart.

Chiptekort breekt op

Alsof de financiële storm nog niet genoeg is, heeft Porsche ook te maken met een nieuw tekort aan halfgeleiders. Volgens Blume gaat het dit keer niet om complexe technologie, maar juist om simpele chips die in talloze industrieën worden gebruikt. “De huidige chipcrisis laat zien hoe kwetsbaar onze wereld is,” waarschuwt hij. Hoewel de Volkswagen Groep zich tijdelijk van voldoende chips heeft verzekerd, roept Blume de politiek op tot actie: “We hebben snel een structurele oplossing nodig.”

Vooruitkijken ondanks storm

Ondanks het verlies, de chipcrisis en de organisatorische herschikking houdt Porsche vast aan zijn koers. De sportwagenfabrikant ziet zichzelf als weerbaar en toekomstgericht. Blume blijft overtuigd: “Porsche komt sterker uit deze crisis. We bouwen aan een merk dat winstgevender en flexibeler wordt dan ooit.”

Kasstroom blijft knallen

Het gaat dus duidelijk even niet vanzelf bij Porsche, maar de sportwagenfabrikant blijft opvallend taai. Ondanks een wereld vol economische tegenwind en (te) hoge importtarieven, wist de Duitse autobouwer zijn netto kasstroom op te voeren tot 1,34 miljard euro. Dat is pure spierkracht in een haperende markt.

Strategie compleet op de schop

In Stuttgart is momenteel weinig meer heilig. Porsche gooit de hele productstrategie om, om in de toekomst winstgevend te blijven. Dat betekent: meer verbrandingsmotoren en hybrides en minder haast met volledig elektrische modellen. De koerswijziging is duur: 2,7 miljard euro aan buitengewone kosten tikken flink aan. Toch zegt CFO Jochen Breckner resoluut: “We nemen de pijn nu, zodat Porsche er straks sterker uit komt.”

CFO Jochen Breckner

Winst verdampt

De pijn is niet gering. De operationele winst kelderde met maar liefst 99 procent, van 4 miljard naar 40 miljoen euro. De winstmarge zakte naar 0,2 procent. Een mokerslag voor een merk dat jarenlang als geldmachine gold. Oorzaak: de omslag in strategie, dure batterijprojecten en lastige tijden in China. Ook de Amerikaanse invoertarieven drukken zwaar op het resultaat.

VS breekt records

Toch is niet alles kommer en kwel. In de Verenigde Staten en opkomende markten boert Porsche beter dan ooit. De Noord-Amerikaanse regio groeide met vijf procent, met recordverkopen in de Verenigde Staten. Ook op het gebied van elektrificatie scoort het merk: 35 procent van alle verkochte Porsches is inmiddels geëlektrificeerd, in Europa zelfs 56 procent!

Macan schiet uit de startblokken

De ster van het jaar is zonder twijfel de Macan. Van de compacte SUV werden 64.783 stuks verkocht, goed voor een plus van 18 procent. In totaal leverde Porsche 212.509 auto’s, zes procent minder dan vorig jaar, maar nog altijd indrukwekkend gezien de storm waarin de autobranche verkeert.

De ster van het jaar. De Porsche Macan

Werknemers vrezen toekomst

Ondertussen hangt er spanning in de lucht in Stuttgart. Porsche voert gesprekken met werknemersvertegenwoordigers over een plan voor de toekomst met als doel: kosten snijden, processen stroomlijnen en het bedrijf wapenen tegen de dure tijden. Breckner waarschuwt: “We kunnen niet rekenen op snel herstel. Grote beslissingen zijn onvermijdelijk.”

Importheffing hakt erin

Alsof de uitdagingen nog niet genoeg zijn, hakt het nieuwe Amerikaanse invoertarief van 15 procent er stevig in. Sinds 1 augustus betaalt Porsche fors meer om auto’s naar de VS te verschepen. Samen met de herstructurering kost dat het bedrijf zo’n 3,1 miljard euro dit jaar. Een bittere pil voor een merk dat gewend is aan klinkende winstcijfers.

Licht aan het einde van de tunnel

Toch blijft Porsche optimistisch. Voor 2025 verwacht het merk een omzet van 37 tot 38 miljard euro en een niet nader gespecificeerde, lichte winst. Vanaf 2026 moet de winstcurve dan weer omhoogschieten. “2025 is het dieptepunt,” zegt Breckner strijdlustig. “Daarna komt de comeback. Porsche wordt scherper, exclusiever en begeerlijker dan ooit.”

