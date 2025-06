Loek Hartog maakt Le Mans-debuut met Porsche

Vorig jaar zorgde Morris Schuring met de overwinning in de LMGT3-klasse met de Porsche 911 GT3 R van Manthey Racing voor Nederlands Porsche-succes in Le Mans. Dit jaar maakt een andere Nederlander met Porsche zijn Le Mans-debuut: Loek Hartog, een van de drie rijders in de Manthey-Porsche met het startnummer 90. Hij deelt de auto met Antares Au uit Hongkong en de Oostenrijker Klaus Bachler. In een video-interview met Vierenzestig.nl vertelt Hartog over zijn ervaringen tot dusver en wat het racen in Le Mans met Porsche voor hem betekent.

