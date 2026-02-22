International Porsche Collectors Day op 12 april 2026

Op zondag 12 april 2026 vindt de 12e editie van de International Porsche Collectors Day plaats in 's werelds grootste Porsche Classic Center (onderdeel van Porsche Centrum Gelderland). De Porsche Collectors Day, georganiseerd door Porsche Model Club Europe en Porsche Classic Center Gelderland, is 's werelds grootste indoor Porsche-ruilbeurs en -tentoonstelling op 2.760 vierkante meter en omvat Porsche-modelauto's in de schalen 1:1 tot 1:220 en Porsche-memorabilia (boeken, posters, tijdschriften, brochures, kunst, design, gadgets, accessoires, reclameartikelen, telefoonkaarten, postzegels, speldjes, enz.). Duizenden internationale bezoekers en verkopers zullen de International Porsche Collectors Day bijwonen. U kunt andere verzamelaars ontmoeten en enkele bijzondere oude verzamelobjecten en de nieuwste releases vinden.

Toegang is gratis

Net zoals de voorgaande jaren is toegang tot dit geweldige evenement gratis!

Programma zondag 12 april 9.00 - 15.00 uur:

Porsche beurs op 2.760 vierkante meter

Tentoonstelling van legendarische Porsche klassiekers in 1:1

Porsche Autoprogramma van de gloednieuwe Porsche-modellenreeks 2026 in 1:1

Feestelijke opening om 9.00 uur

Porsche merchandise en officiële Porsche modelauto's zijn te koop tijdens de Internationale Porsche Verzamelaarsdag.

Locatie

Porsche Classic Center Gelderland

Ressenerbroek 2

6666 MR Heteren

T +31 (0)26 356 0 901

64 Porsche Portal is er dit jaar natuurlijk ook weer bij. Kom gezellig kennismaken of bijpraten op onze stand.

Bekijk de video van de editie van vorig jaar om alvast in de stemming te komen.