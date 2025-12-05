Flynt Schuring beleeft eerste officiële Porsche-optreden… op de simulator

Aanstaande zondag (kwalificatie 19.20 uur, race vanaf 19.40 uur, live via het Twitch-kanaal van Porsche) wordt de laatste seizoensrace van het IMSA Esports-kampioenschap verreden op het virtuele circuit van Daytona. Porsche is er met twee auto’s in de GTP-klasse bij, de #6 van Porsche Motorsport, waarin de beide kersverse Porsche-Junior-rijders Flynt Schuring en Marcus Amand hun eerste officiële optreden met Porsche beleven, en de #91 van Porsche Coanda Esports met Porsche-Esports-fabrieksrijders Joshua Rogers en Mitchell DeJong. De race heeft een duur van twee uur en 40 minuten.

Sinds begin november vonden er vier IMSA Esports-races op het platform iRacing plaats, achtereenvolgens op de virtuele circuits Road Atlanta, Sebring, Long Beach en Virginia. In de eerste twee races reden zowel de GTP- als de GTD-klasse, op Long Beach startten alleen de prototypes en op Virginia alleen de GT’s. Voor de finale op Daytona komen beide klassen weer samen.

Het Porsche-team kende een lastige seizoensstart. Tijdens de race op Road Atlanta behaalde de #91 weliswaar de pole-position, maar na een sterk optreden werd de auto net Josh Rogers en Jordan Caruso halverwege door een achterblijver in de rondte getikt. Daardoor zat er niet meer in dan de 19e plaats. In de twee volgende races werd weer flink wat terrein goedgemaakt. In Sebring zorgden Charlie Collins en Elvis Rankin voor een hattrick met pole-position, overwinning en de snelste ronde, in Long Beach herhaalden ze dit feit. Daardoor staat het team #91 nu op de derde plaats in de tussenstand achter de #33 van BMW M Team Redline en de #34 van Team Redline en heeft zicht op de titel.

Vorig jaar trok de deelname van Max Verstappen extra aandacht tijdens de slotrace van het IMSA Esports-kampioenschap. Dit jaar is het Flynt Schuring die in de wedstrijd zijn eerste officiële optreden met Porsche beleeft, nadat hij samen met Marcus Amand vorige week tijdens de ‘Night of Champions’ van Porsche Motorsport in Weissach werd gepresenteerd als nieuwe fabrieks-Junior van het merk.

Als speciale service biedt Porsche Motorsport een live-stream van de race via het eigen Twitch-kanaal. Daarbij zal het commentaar worden verzorgd door Ayhancan Güven. Die kennen we natuurlijk vooral als coureur in de reële autosport, onder andere als actueel kampioen in de DTM en eerdere titelwinnaar in onder andere de Porsche Carrera Cup Benelux, maar de Turkse Porsche-fabrieksrijder is ook een zeer ervaren en verdienstelijk simracer.

Foto’s: Porsche Coanda Esports