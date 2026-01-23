Double Dutch: Tijmen van der Helm en Morris Schuring met Porsche in Daytona

Twee Nederlanders komen dit weekeinde met een Porsche in actie tijdens de 64e editie van de Rolex 24 At Daytona: Tijmen van der Helm, die aan zijn vierde IMSA-seizoen begint en voor de derde keer in Daytona rijdt met de 963 van JDC Miller Motorsports en Morris Schuring, die zijn Daytona-debuut maakt met de 911 GT3 R van het team Manthey 1st Phorm. Vierenzestig sprak met de beide Nederlandse Porsche-rijders.

Morris Schuring reed twee jaar geleden een FIA WEC-race op het Circuit of the Americas in Austin, Texas, maar voor de rest is het racen in Amerika voor hem nieuw. Hij rijdt dit jaar de IMSA Michelin Endurance Cup voor het Porsche-klantenteam Manthey 1st Phorm en maakt in Daytona kennis met de IMSA-competitie. Is er iets dat hem tot nu toe het meest verbaasd heeft? “Verbaasd niet echt, want ik had het wel een beetje verwacht, maar ik stel vast dat de sfeer heel leuk is, veel relaxter dan in het WEC of in de DTM”, zegt hij. “Daar voel je wat meer spanning in de paddock, terwijl het hier allemaal wat gemoedelijker is, je kunt gewoon bij elkaar naar binnen lopen. We gaan nu, naarmate we dichter bij de race komen, wel naar het serieuzere gedeelte van het weekeinde, maar het is nog steeds een enorm relaxte omgeving, dat bevalt heel goed. Het Amerikaanse racen is behoorlijk anders dan het racen in Europa, maar tot nu toe bevalt het heel goed!”

Tijmen van der Helm begint aan zijn vierde seizoen in de Amerikaanse racerij, dus voor hem is de wereld van de IMSA-competitie bekend. “Ik heb hier wel redelijk mijn draai gevonden”, lacht hij. “Het is toevallig dat ik bij hetzelfde team zit dat het zo uitpakt, maar ik rijd hier graag. De ‘Roar’ van vorige week liep goed. Ik vond het in het verleden wel leuker, toen je ook nog die race had, tweeënhalf uur racen er tussendoor, dat missen we nu wel een beetje. Maar voor de rest verloopt alles tot nu toe grotendeels probleemloos, dat is ook wel eens een keer lekker.” Op de vraag wat Van der Helm leuk vindt aan het racen in Amerika, antwoordt hij ook direct zonder te aarzelen: “Net zoals Morris al zegt: het is allemaal veel relaxter. Als je kijkt naar WEC of ELMS, daar is het allemaal heel erg competitief, iedereen blijft bij zijn eigen team, maar hier loopt iedereen door elkaar, er is veel meer onderling contact, de sfeer is beter, voor de supporters is het allemaal wat makkelijker. Amerikaans racen is gewoon een heel andere cultuur, maar allemaal wat losser, wat meer ontspannen en dat vind ik erg prettig!”

Kan Van der Helm met zijn inmiddels jarenlange ervaring in IMSA nieuwkomer Morris Schuring nog tips geven? “Oppassen voor die gele hypercar”, reageert Schuring meteen met een lach. “De 24-uursrace is natuurlijk vooral je auto heel houden”, zegt Van der Helm. “Helemaal in Amerika, waar je altijd die ‘pass arounds’ hebt, dus zelfs als je een ronde achter ligt heb je nog kansen. Maar aan de andere kant kun je ook uit de problemen blijven en toch nog pech hebben. Dat hebben wij ook de laatste twee jaar gehad, dat je net over iets heen rijdt dat iemand heeft verloren en dan heb je een gat in de vloer van je auto… De snelheid is niet cruciaal, misschien alleen aan het eind als je echt voor de winst wilt strijden, maar ik denk dat je best voor een podium kunt meedoen als je uit de problemen blijft.”

Wat zou voor Schuring een resultaat zijn waarmee hij tevreden is? “Een 24-uursrace ga je natuurlijk altijd in met het doel om te winnen”, aldus Schuring, “maar uiteindelijk weten we allemaal hoe het met endurance-racen is: soms heb je de auto waarmee het kan en soms niet, dus het is vooral uit de problemen kijken, zien waar we na zonsopkomst zijn en dan het maximale eruit halen. Je hebt hier best veel mogelijkheden met de restarts, dus het kan van alles zijn: het kan een heel goede race zijn en dan net pech hebben bij een restart, of andersom. Als we het maximale uit onszelf halen, dan ben ik tevreden.”

0:00 / 2:53 1×

Porsche heeft met 20 algehele overwinningen en meer dan 40 klassezeges een rijke en succesvolle traditie in Daytona. Betekent dat iets voor de beide Nederlandse Porsche-rijders? Morris Schuring zegt: “Het is natuurlijk wel mooi dat het Penske-Porsche-team de afgelopen twee jaar gewonnen heeft, dus ik hoop dat het nu weer een feestelijke Daytona voor ze wordt.” Tijmen van der Helm haakt in: “Ze hebben de ‘BoP’ weer een beetje gereset, dus iedereen staat weer een beetje op neutraal. Ik denk dat we het in principe bij Porsche best goed voor elkaar hebben, niet zo snel problemen met dingen als ophanging of versnellingsbak of zo, dus het kan alle kanten op, het ligt er echt aan of je een beetje geluk of juist pech hebt.”

Foto’s: Porsche/Jürgen Tap