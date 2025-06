Dit weekeinde: CrowdStrike 24 Hours of Spa

Alsof we met de 24-uursraces van Le Mans en de Nürburgring de afgelopen twee weken al niet genoeg slap te kort gekomen zijn, is er dit weekeinde nog een 24-uursrace: de CrowdStrike 24 Hours of Spa. Ook dat is een klassieker die we uiteraard niet willen missen, en dan staan er ook nog eens heel wat Porsches aan de start. Vierenzestig.nl was op woensdagavond bij de traditionele parade en blikt vooruit.

Al jarenlang is het op de woensdagavond voor de 24-uursrace van Spa-Francorchamps een goede gewoonte dat de wedstrijdauto’s van het circuit over de openbare weg naar het centrum van het nabijgelegen stadje Spa gereden worden. Daar vindt in het aloude en statige casino de officiële rijdersbespreking plaats en er is ook een handtekeningsessie. Zowel langs de route als in het centrum van Spa zijn er duizenden bezoekers, een geweldige opmaat voor het vierdaagse raceweekeinde!

Voor de race van dit jaar in de Ardennen zijn er 75 auto’s aangemeld, waarvan 21 in de Pro-klasse (waar normaal gesproken het winnende team uit komt), twaalf in de Gold-cup, 16 in de Silver-Cup, 19 in de Bronze-Cup en 7 in de Pro-Am-klasse.

De volgende Porsches nemen deel aan de race:

Pro-klasse:

#18 Dinamic GT – Matt Campbell, Basstian Buus, Mathieu Jaminet

#22 Schumacher CLRT – Ayhancan Güven, Laurin Heinrich, Klaus Bachler

#96 Rutronik Racing – Sven Müller, Patric Niederhauser, Alessio Picariello

#911 Pure Rxcing – Richard Lietz, Aliaksandr Malykhin, Thomas Preining

Gold Cup:

#92 Herberth Motorsport – Roolf Ineichen, Tim Heinemann, Joel Sturm

#120 Wright Motorsports – Adam Adelson, Eliott Skeer, Thomas Sargent

Silver Cup:

#54 Dinamic GT – Jop Rappange, Federico Al Rifai, Eshan Pieris, Sébastien Baud

Bronze Cup:

#80 Lionspeed GP – Gabriel Rindone, Patrick Kolb, Ricardo Feller, Riccardo Pera

#91 Herberth Motorsport – Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer, Axcil Jefferies

#97 Rutronik Racing – Morris Schuring, Antares Au, Loek Hartog, Martin Rump

Pro-Am-klasse

#29 AV Racing by Car Collection Motorsport – Noam Abramczyk, Mathieu Detry, Fabian Duffieux, Bo Yuan

De race start op zaterdag om 16.30 uur en is live te volgen op Ziggo Sport en het YouTube-kanaal GT World.