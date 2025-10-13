Champions‘ League: Porsche wint opnieuw alle titels in IMSA-serie:

Kort na de teleurstellende aankondiging van het stopzetten van het raceprogramma met de Porsche 963 in het FIA WEC was er ook goed nieuws van het Porsche-racefront. Net als vorig jaar haalde Porsche ook dit seizoen alle titels in de hoogste klasse van het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship binnen. Voor het tweede jaar op rij won Porsche de merkentitel, Porsche Penske Motorsport werd teamkampioen en Matt Campbell en Mathieu Jaminet haalden de rijderstitel binnen. Ook in de Endurance Cup waren de titels voor Porsche.

Het seizoen in het IMSA WeatherTech SportsCar Championship werd traditioneel afgesloten met de tien-uursrace Motul Petit Le Mans op de prachtig in de heuvels van Georgia gelegen Michelin Raceway Road Atlanta. De Amerikaanse klassieker, die inmiddels voor de 28e keer plaatsvond, is een belangrijke pijler onder het succes van de sportwagenracerij in de Verenigde Staten. Eind negentiger jaren werd de race in het leven geroepen door de Amerikaanse visionair Don E. Panoz, die zijn vermogen had verdiend met nicotinepleisters. Dat leidde uiteindelijk tot de American Le Mans Series, die vervolgens in 2014 fuseerde met de Rolex Grand-Am-Series, waarmee de basis werd gelegd voor wat nu het IMSA WeatherTech SportsCar Championship is.

Voor echte liefhebbers is de IMSA-serie misschien nog wel leuker dan het FIA World Endurance Championship. Ja, de technisch meer geavanceerde hypercars van Ferrari, Peugeot en Toyota ontbreken in de Amerikaanse serie, maar de invloed van de ‘balance of performance’ is er een stuk minder, er is minder geneuzel over ‘track limits’ en andere regeldingetjes en er wordt gewoon lekker, klassiek geracet op de ‘old school’-Amerikaanse banen als Daytona, Sebring, Road America en dus ook Road Atlanta, waar afgelopen weekeinde het seizoen werd afgesloten.

De tien-uursrace op Road Atlanta was niet alleen de slotrace van het volledige IMSA-kampioenschap, maar ook van de IMSA Michelin Endurance Cup, de aparte serie van vijf lange-afstandswedstrijden binnen het kampioenschap. Porsche kwam met uitstekende titelkansen in beide klassementen naar de finale en de verwachtingen werden in de spectaculaire race tegen het decor van de prachtige herfstkleuren volledig waargemaakt.

De racedag begon met een tegenslag voor Porsche, want de Fransman Julien Andlauer, die samen met Matt Campbell en Mathieu Jaminet in de Porsche met het startnummer 6 in actie zou komen, had een rugblessure opgelopen en was niet fit om te kunnen racen. Zo kreeg de Belg Laurens Vanthoor, die als derde rijder naast Felipe Nasr en Nick Tandy in de auto met het startnummer 7 was ingeschreven, de taak om in beide auto’s in actie te komen. Beide Porsches reden in het verloop van de race goed voorin mee, maar voor de overwinning kwamen de 963’s een beetje tekort. De zege ging naar de Cadillac van Earl Bamber (een ex-Porsche-rijder), Frederik Vesti en Jack Aitken, gevolgd door de Aston Martin Valkyrie van Ross Gunn, Roman de Angelis en Alex Riberas.

De derde plaats van Mathieu Jaminet en Matt Campbell, bijgestaan door Laurens Vanthoor, in de nummer 6-Porsche was voor Jaminet en Campbell ruimschoots voldoende voor het binnenhalen van de rijderstitel. Een prachtig succes voor het Frans-Australische duo, beide vroegere fabrieks-juniorrijders van Porsche, als bekroning van een sterk seizoen, dat begon met podiumplaatsen in Daytona, Sebring en Long Beach, gevolgd door de overwinning op Laguna Seca. Ook in de tweede seizoenshelft bleef het duo mooi constant. Omdat ze tijdens de slotrace voor de beide Acura’s van Meyer Shank Racing eindigden, kon Porsche ook de merkentitel binnenhalen, terwijl Porsche Penske Motorsport de hoogste eer in het teamkampioenschap in de wacht sleepte. In het klassement voor de lange-afstandsraces ging de rijderstitel naar Porsche-coureurs Felipe Nasr en Nick Tandy, winnaars in Daytona en Sebring, terwijl Porsche en Porsche Penske Motorsport ook in dit klassement de merken- en teamtitel wonnen.

“Ik heb hier nauwelijks woorden voor: twee keer op rij alle titels gewonnen, ongelooflijk”, zei Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach. “Een groot compliment aan alle betrokkenen. Ik ben supertrots. Dit doet ons zo snel niemand na! Ik heb nog wel even tijd nodig om de volledige omvang van deze successen te begrijpen.” Ook Roger Penske, oprichter en bestuursvoorzitter van de Penske Corporation, uitte zijn tevredenheid: “Het winnen van deze titels is het resultaat van de onvermoeibare inzet van alle medewerkers van Porsche Penske Motorsport. “We zijn het seizoen gestart met vier overwinningen op rij, waaronder ons tweede opeenvolgende succes bij de 24 Uur van Daytona. Daarna volgden nog tien podiumplaatsen. Zulke successen zijn niet haalbaar zonder geweldige rijders, een topteam en een perfecte crew. Het winnen van de titels is het resultaat van de onvergelijkbare inzet van alle mannen en vrouwen op onze locaties in Mannheim en Mooresville.”

Blijdschap was er ook bij Urs Kuratle, hoofd fabrieks-autosport LMDh bij Porsche. “Onze auto is en blijft verreweg de succesvolste LMDh-auto sinds de invoering van het reglement. De race vandaag was enorm lastig, maar we hebben er weer eens het beste van gemaakt.” Rijder Matt Campbell was door het dolle heen: “Wat een opluchting! We hebben een fantastisch jaar achter ons. Veel dank aan het team, aan mijn vriend en teamgenoot Mathieu Jaminet en alle helpers op de achtergrond. Het is een perfecte dag voor ons hele team.” Jaminet zei: “Twee jaar lang wilde ik zo’n succes zo ontzettend graag! Ook in 2023 en 2024 heb ik alles gegeven, maar toen was het niet genoeg voor de titel en was ik gefrustreerd. Nu geeft het winnen van de titel een des te beter gevoel. Dat ik dat samen met mijn vriend Matt Campbell kon doen, maakt het nog specialer.”

De gele 963 van het Amerikaanse Porsche-klantenteam JDC Miller Motorsports, waarin de Nederlander Tijmen van der Helm in actie kwam, samen met -Porsche-fabrieksrijder Neel Jani en de sterk debuterende Max Esterton, reed in de beginfase van de race goed voorin mee, maar eindigde na wat tegenslag uiteindelijk als twaalfde met twee ronden achterstand op de winnaars. In de GTD-Pro-klasse werd de Porsche van AO Racing met Klaus Bachler, Laurin Heinrich en Michael Christensen als achtste geklasseerd. In de GTD-klasse eindigde de 911 van Wright Motorsports met Adam Adelson, Elliott Skeer en Tom Sargent als zesde.

Foto's en video's: Porsche AG, Jürgen Tap, Achim Peitzmeier, Roman Wittemeier