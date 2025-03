Adelaide Motorsport Festival 2025. Porsche 962C blijft ook tegen moderne concurrentie snel

Het Adelaide Motorsport Festival is sinds enkele jaren, een week voorafgaande aan de Australische Grand Prix, traditie geworden. Het is feest in de stad Adelaide en ook op een gedeelte van het stratencircuit dat nog steeds voor de spectaculaire V8 Supercars gebruikt wordt, worden jaarlijks demonstraties met unieke en soms zeldzame racebolides gegeven. Dit jaar probeerde de organisatie het aan om zelfs een soort Time Attack op het ingekorte baangedeelte te houden. Winnaar was V8 Supercarlegende Craig Lowndes met een Pagani Huayra Supercar. Garnet Patterson was met zijn Porsche 962C slechts een paar tienden langzamer en werd als vierde geklasseerd. Garnett Patterson is voor United Autosports in zowel de Asian- als European Le Mans Series actief en reed afgelopen weekend in de Porsche 962C welke destijds door Team Schuppan werd opgebouwd en in 1991 in het toenmalige FIA WEC reed. V8 Supercarcoureur Tim Slade denderde evenals vorig jaar met de schitterende Leyton House versie door de straten van Adelaide.

Voormalig Porsche-coureur Vern Schuppan was één van de vele eregasten maar had helaas geen Porsche uit zijn privé collectie meegebracht maar een McLaren M24 Indycar uit 1974. Schuppan bezit overigens twee exemplaren en eindigde in 1981 als derde in de Indy 500. Overigens woont de inmiddels 81-jarige Porsche-coureur gedurende het voorjaar en de zomermaanden in Portugal.