Kijk samen met René de Boer terug naar de parade 24H Spa-Francorchamps

Wij gaven je van de week de tip om als je tijd had naar de klassieke etmaal race CrowdStrike 24 Hours of Spa te gaan, want dit jaar wordt het 100-jarig bestaan van het evenement gevierd met tal van festiviteiten.

Aanrader

Een bijzondere aanrader was de parade van afgelopen woensdag (26 juni). De start was vanaf het circuit in Francorchamps en eindigde in het centrum van Spa. René de Boer was er voor Vierenzestig bij aanwezig. Hier een kort videoverslag van René.

Foto’s en video’s: Rebocar/R. de Boer