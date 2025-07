TEST MET PORSCHE GT3 R ALS PRIJS IN MICHELIN 992 ENDURANCE CUP

Creventic biedt in samenwerking met Porsche Motorsport een unieke kans aan voor getalenteerde coureurs die dit jaar deelnemen aan de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport: een door Porsche ondersteunde test met een Porsche GT3 R.

Deze kans biedt ambitieuze coureurs een directe weg om hun potentieel te evalueren en een belangrijke stap te zetten op weg naar een professionele carrière in de wereld van het GT-racen.

Om in aanmerking te komen voor deze unieke kans, mogen coureurs niet eerder hebben deelgenomen aan een coureursontwikkelings- of fabrieksprogramma van Porsche Motorsport of een andere autofabrikant. Dit betekent dat het merendeel van de coureurs kan deelnemen aan de strijd om deze exclusieve test.

Wie in aanmerking komt voor deze test als prijs, wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde uit de tien snelste rondetijden per coureur tijdens de race. De vier rijders met het beste gemiddelde worden beloond met een evaluatietest in de Porsche 911 GT3 R, georganiseerd door Porsche Motorsport op de Red Bull Ring op 13 oktober 2025.

De rijders op de plaatsen vijf tot en met acht, ook op basis van het gemiddelde uit de tien snelste rondetijden, worden uitgenodigd voor een GT3 R-simulatorsessie op het hoofdkantoor van Porsche Motorsport. Deze ervaring is bedoeld om waardevolle inzichten te bieden in de professionele raceomgeving van Porsche en om vaardigheden verder te ontwikkelen.

Deze exclusieve prijzen zijn van onschatbare waarde voor ambitieuze, carrièregerichte jonge coureurs en zullen de competitie in de Ardennen nog spannender maken wanneer over ruim twee maanden de tweede jaarlijkse Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport plaatsvindt.

“Dit initiatief draait om het creëren van echte kansen”, aldus Christoph Hewer, Specialist One-Make Series bij Porsche Motorsport. “We willen jonge coureurs helpen de sprong te maken van veelbelovend talent naar professionele atleten, en door samen te werken met Porsche Motorsport kunnen de jonge coureurs zichzelf laten zien. Met deze nieuwe prijsstructuur bevestigen Creventic en Porsche Motorsport opnieuw hun inzet voor de toekomst van het endurance-racen door rechtstreeks te investeren in de ontwikkeling van de volgende generatie.”