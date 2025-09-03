Zondag 7 september; onthulling van de Porsche 992.2 Turbo en Turbo S.

Aanstaande zondag om 15.00 uur (Nederlandse tijd) worden volgens de berichten de 992.2 Turbo en Turbo S onthuld. Voor het eerst wordt bij deze modellen hybride technologie toegepast, in lijn met de hybride aandrijflijn die in de 992.2 GTS-modellen werd geïntroduceerd.

Naar verwachting worden de eerste klantenauto's begin 2026 afgeleverd.

De 992.2 Turbo en Turbo S vormen een uitbreiding op de al eerdere uitgebrachte Carrera, Carrera S, Carrera GTS en GT3 van deze generatie.

Mochten wij meer concrete informatie ontvangen over de onthulling, dan houden we je op de hoogte.