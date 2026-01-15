Volop Porsche-plezier op InterClassics Maastricht

Wie via de centrale ingang de grote beurshal van InterClassics Maastricht betreedt, ziet gelijk al een fraaie Porsche Carrera GT als eerste blikvanger, en wie via de andere ingang bij de Supercar Foyer binnenkomt, wordt op een ander exemplaar van Porsche’s beroemde supercargetrakteerd. Het is duidelijk: InterClassics heeft zijn deuren weer geopend en tot en met zondag aanstaande zijn liefhebbers van harte welkom in het MECC in Maastricht om te genieten van al het moois. Vierenzestig.nl was al ter plekke en legde, zonder aanspraak op volledigheid, heel wat Porsches vast. Voor wie er nog heen wil: www.interclassics.events

“Ze kunnen de naam van het beurscomplex beter veranderen van MECC naar Automekka”, grapte een bezoeker die al een ronde over de beursvloer gemaakt had en duidelijk onder de indruk was van het gebodene. Het enthousiasme is verklaarbaar, want ook de 31e editie van de grootste klassiekerbeurs van de Benelux heeft weer heel wat moois te bieden.

De genoemde twee Carrera GT’s zijn zonder enige twijfel de kostbaarste Porsches die de beurs te bieden heeft, maar ook andere Porsches zijn er te kust en te keur. Van 356’s, al dan niet in rallyuitvoering, tot zeer recente 911’s, waarbij de gloednieuwe Turbo S op basis van de huidige modelgeneratie 992.2 er op de gezamenlijke stand van Porsche Centrum Brabant en Porsche Centrum Maastricht zijn Nederlandse première op een autobeurs viert. “In die opvallende blauwe kleur trekt hij ook flink de aandacht”, aldus Luc Vanderfeesten, directeur van de genoemde Porsche-centra.

Porsche Centrum Gelderland en Porsche Classic Center Gelderland zijn ook met een riante stand vertegenwoordigd, waar “bijzondere Porsches met lage kilometerstanden”, zoals directeur Mark Wegh benadrukte, de boventoon voeren. Met name het duo van 911 3.2’s in rood en groen op de hoek van de stand is een echte blikvanger, maar ook de overige geëxposeerde modellen mogen er zijn.

Dankzij Bavaria Motors zijn er twee RUF’s te vinden in de Supercar Foyer, een donkergroene en een met ‘Entenburzel’, of ‘duck tail’ voor de meer Engelstalig georiënteerden, in een wel heel bijzondere kleurstelling die onder het licht veel weg heeft van parelmoer.

Op de stand van Prospeed, onder andere bekend als organisator van de Porsche Carrera Cup Benelux, de Porsche Sprint Challenge Benelux en ook de Porsche Carrera World Cup, die na een afwezigheid van 15 jaar in maart aanstaande op het Circuit de Barcelona-Catalunya in het Spaanse Montmeló verreden wordt, gaat het uiteraard vooral om autosport met Porsches in de hoofdrol. Voor de rallyversie van de 992 GT3 R bestaat veel belangstelling, zo vernamen we van Prospeed-directeur Rudi Penders: “Inmiddels is de auto in 20 landen gehomologeerd voor inzet in de rallysport, waaronder ook in Nederland. De mogelijkheid om met een 911 aan rally’s deel te nemen, spreekt bij veel mensen aan en de prestaties van Cédric Chérain in het Belgisch kampioenschap van afgelopen jaar maken wel duidelijk hoe groot het potentieel van de 992 voor de rallysport is!”

Een heel andere vorm van rallysport, namelijk historische rallysport, is er in de beroemde Tulpenrallye, die dit jaar zijn 72e editie beleeft. De route voert begin mei in zeven dagetappesvan het Zuid-Franse Aix-les-Bains via Beaune, Belfort, Straatsburg en Luxemburg naar de finish in Eindhoven. Een fraaie 911 met sponsoring van State of Art en poppen met passende rallykleding van de gelijknamige fabrikant dient als reclame voor het evenement op InterClassics. Ook de organisatie van de Luxembourg Classic 2026, een evenement dat wordt gesponsord door de Luxemburgse Porsche-importeur Losch, koos voor een 911 als blikvanger tijdens InterClassics.

Voorts bieden de diverse handelaren en specialisten een enorme keur aan gebruikte Porschesin de meest uiteenlopende kleuren, configuraties en condities, en dienovereenkomstig ook in de meest uiteenlopende prijscategorieën. Wie de aanschaf van een klassieke Porsche overweegt, kan zich op InterClassics een goed beeld van het aanbod vormen en ook goed vergelijken. Maar ook wie geen concrete koopplannen heeft, kan er terecht voor een dag vol autoplezier, waarbij het genot zeker niet beperkt blijft tot de diverse Porsches, want er staat nog heel erg veel ander moois in de drie beurshallen. Bovendien is er een enorme keuze aan zaken waar autoliefhebbers blij van worden, van fraaie autokunst en interessante boeken via modelauto’s en kleding tot stijlvolle bagagesets, lekkere wijn en vele andere zaken die het leven aangenaam maken.

InterClassics Maastricht 2026 is nog tot en met zondag 18 januari aanstaande geopend, op vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur en zaterdag en zondag van 9.00 tot 18.00 uur. Nieuw voor dit jaar is een gereduceerd avondtarief op vrijdag vanaf 16.00 uur. Voor alle informatie, tarieven en toegangskaarten: www.interclassics.events

Foto's Video's: Alain Feld, René de Boer