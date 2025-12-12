Van garagedroom tot Porsche-vakmanschap — Het verhaal van Rico Customs

We spraken Rico op Haeven 911 in de Onderzeeboothal in Rotterdam dit jaar en spraken af dat we eens langs zouden komen bij hem op de zaak. Maar onze partner Design911 was ons voor en bracht een bezoek aan Rico Customs. En dat bezoek willen wij jou niet onthouden. Natuurlijk gaan we zelf ook nog bij Rico langs om hier een vervolg aan te geven. Want over wat Rico doet kan je wel een complete serie schrijven. Dus is dit interview van Design911 een mooie start.

Rico Customs was nooit bedoeld om een merk te worden. Het begon als Riks persoonlijke missie om de perfecte 911 voor zichzelf te bouwen — een rustig project in een bescheiden garage dat in de loop van de tijd uitgroeide tot een van de meest herkenbare Porsche-customshops in de regio. Wat begon met nieuwsgierigheid en een voorliefde voor fijne techniek, groeide uit tot een bedrijf dat gebaseerd is op vakmanschap, geduld en een diepe liefde voor het verhaal van Porsche.

“Ik ben dit allemaal begonnen toen ik op zoek was naar de perfecte 911”, zegt Rik. Nadat hij BMW's had ingeruild en een echte obsessie voor Porsches had ontdekt, had hij moeite om een auto te vinden die aan zijn verwachtingen voldeed. Dus deed hij wat velen dromen, maar weinigen durven: hij bouwde er zelf een.

De eerste stap was een Porsche 911 SC die hij met een beperkt budget kocht. Rik was gefascineerd door het idee van backdating: een nieuwere 911 ombouwen tot de tijdloze look van een ouder F-model. Die eerste bouw veranderde niet alleen de auto. Het veranderde zijn hele richting.

De visie bouwen

Rik stortte zich op onderzoek en leerde alles wat hij kon over backdating en op die periode geïnspireerde aanpassingen. “Ik hield van de stijl van de F-modellen, vooral van het uiterlijk. Maar met moderne technieken kun je het nog beter maken.”

Die balans – klassiek ontwerp met moderne mogelijkheden – werd al snel de kernfilosofie van Rico Customs.

De werkplaats weerspiegelt vandaag de dag die mentaliteit. Elke auto wordt zorgvuldig uit elkaar gehaald, gestript, beoordeeld en opnieuw opgebouwd met een nieuwe visie in gedachten.

“Afhankelijk van wat de klant wil, laten we de carrosserie intact of dompelen we deze volledig onder voordat we de volledige coating aanbrengen. Elk onderdeel dat gepoedercoat kan worden, wordt weggestuurd, want de details zijn belangrijk.”

Hoe een Rico Customs-bouw tot stand komt

Het proces is intensief. Elk project begint met een volledige demontage, gevolgd door een nieuwe afwerking en coating zodra de onderdelen terugkomen.

Carrosserieaanpassingen – zoals het verwijderen van een zonnedak of het ombouwen van het voorste slot zodat het overeenkomt met de stijl van het F-model – worden met precisie uitgevoerd. Als de carrosserie in orde is, begint de herbouw.

Het motorwerk is afhankelijk van de plannen van de klant en de lokale regelgeving. Sommige klanten willen een authentieke uitvoering. Anderen willen meer vermogen.

Het tempo is gestaag toegenomen sinds die eerste 911 SC. “We hebben er nu ongeveer 15 gebouwd en we werken aan nummer 22”, zegt Rik, wat een weerspiegeling is van de groeiende reputatie op het gebied van consistentie en vakmanschap.

Een netwerk dat de lat hoger legt

Een groot deel van dat succes is te danken aan sterke banden met de industrie, met name met Design911.

“We hebben altijd bewondering gehad voor de kwaliteit van Design911”, legt Rik uit. “Hun assortiment onderdelen is enorm en de kwaliteit is precies wat we nodig hebben voor dit soort constructies.”

Van zeldzame, moeilijk te vinden onderdelen tot moderne prestatieverbeteringen: dankzij deze samenwerking kan Rico Customs auto's leveren die authenticiteit en prestaties perfect combineren.

Altijd op zoek naar de betere 911

Vraag Rik naar zijn favoriete model en hij zal er niet één noemen. “Elke auto die we bouwen is beter dan de vorige”, zegt hij. “Dat is het leuke ervan: elke keer weer verbeteren. Nieuwe leveranciers, nieuwe ideeën, nieuwe technieken.”

Hij houdt van de elegantie van de modellen met korte wielbasis en de scherpe prestaties van de gemoderniseerde G-modellen. “Het F-model is voor mij de mooiste 911. Maar qua rijgedrag zijn de modernere auto's met betere grip en remmen van een heel ander niveau.”

Het doel is niet een definitieve, perfecte 911. Het doel is de reis – elke auto net iets beter maken dan de vorige.

Wat komt er nu?

Rico Customs blijft zich richten op authentieke restauraties, maar Rik staat open voor toekomstige projecten. “Een 356 of een 914 GT zou geweldig zijn. Het moet wel goed gedaan worden, maar ik zou er graag een onder handen nemen.”

Voor Rik is Porsche geen merk of een markt. Het is een persoonlijke obsessie – een obsessie die tot uiting komt in kleine details, lange nachten in de werkplaats en de voldoening om een voltooide auto weer op de weg te zien rijden.

En dat is wat Rico Customs onderscheidt: een toewijding aan vakmanschap, een geloof in eerlijk rijden en een streven naar iets dat met elke auto steeds beter wordt.

Foto's: Design911, Tom Haperd-Ward, Jos Berkien, Alain Feld

Video: Design911