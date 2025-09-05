FRANCORCHAMPS (5 september 2025) – “Een van de belangrijkste races van het jaar” noemt Tom Coronel de tweede editie van de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport, die aanstaande zaterdag, 6 september, plaatsvindt op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. Coronel komt er aan de start met een Porsche 911 GT3 Cup, die wordt ingezet door het Nederlandse team MDM Motorsport. Hij deelt de auto onder het startnummer 127 met Paul Meijer en Jan Jaap van Roon, waarmee de rijdersbezetting identiek is met die van vorig jaar. Toen eindigden Coronel, Meijer en Van Roon na een sterk gereden race als tweede in het algemeen klassement. “De concurrentie is heel sterk, maar natuurlijk gaan we weer voor een beker”, aldus Coronel. Als vierde rijder maakt Hans Weijs deel uit van het team.

Na de geslaagde première van vorig jaar voert de Nederlandse organisator Creventic uit het Noord-Limburgse Gennep de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport voor de tweede keer door. Het evenement is een 12-uursrace, uitsluitend voor Porsche 911 GT3 Cup-auto’s. “Gelijke monniken, gelijke kappen, het materiaal is voor iedereen hetzelfde”, zegt Tom Coronel. “En dat op een van de mooiste circuits ter wereld, dus het is logisch dat we daar weer bij wilden zijn. Na de 24-uursrace op de Nürburgring is dit voor ons een van de belangrijkste races van het jaar.”

“Vorig jaar was het een droom voor ons: de pole-position pakken was al bijzonder, de eerste pole ooit bij dit evenement”, vertelt Paul Meijer. “En dan nog tweede algemeen worden met een ‘brons’-rijder op de auto is natuurlijk supergoed! We doen nu mee in de Pro-Am-klasse, waardoor onze ‘brons’-rijder wat meer rijdt, we gaan voor de overwinning in de klasse.” Een andere wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat de Porsche van de Nederlandse rijders nu wordt voorbereid en ingezet door het team MDM Motorsport uit Badhoevedorp. “Met dit team hebben we ook goede ervaringen, we hebben al heel wat races samen gereden”, aldus Coronel.

Jan Jaap van Roon kijkt uit naar het evenement: “Alleen maar 992-Cup-auto’s vind ik geweldig, en dan een race van twaalf uur, dat is toch wel echt een uitputtingsslag. Voor mij is het wel even lastig om het werk los te laten en me volledig op het evenement te richten, maar dat is ook de voornaamste reden om mee te doen. Ik hoop echt dat we weer een podium kunnen pakken. De concurrentie is weliswaar heel sterk, maar we hebben ook een sterk team.”

Gevraagd naar zijn favoriete baangedeelte noemt Tom Coronel ‘Pif-Paf’, de dubbele bochtencombinatie achterop het circuit die eigenlijk officieel ‘Fagnes’ heet: “Rechts-links, dan kom je heel hard aanremmen, precies onder de brug, en dan moet je de kerbstone precies zo raken dat je die ronding blijft houden, heel mooi, net niet te ver duurduwen voor de exit. Dat vind ik altijd een serieuze uitdaging!” Jan Jaap van Roon vindt de ‘Double Gauche’, of te wel de dubbele linkerbocht van Pouhon, het mooist: “Daar moet je laat remmen en zoek ik iedere keer weer naar het juiste rempunt.” Paul Meijer kiest voor Blanchimont: “Daar kom je volgas aan in zes, kleine lift, en dan kun je weer vol op het gas door, dat blijft een bijzondere bocht. Ook Pouhon vind ik extreem mooi.”

Mark Bus, die met het team MDM Motorsport de Porsche aan de start brengt, kijkt uit naar de race: “Ik ben heel positief, we hebben uitstekende monteurs die goed op elkaar zijn ingespeeld, een goede rijdersbezetting voor deze klasse, en het is natuurlijk ook leuk dat we een volledig Nederlandse line-up hebben”, zegt hij. “Het evenement als geheel vind ik erg leuk, de wedstrijden van Creventic bevallen mij goed. Lange-afstandsraces doe je met het hele team, elke medewerker moet een steentje bijdragen, de pitstops zijn ook belangrijk, het moet allemaal kloppen.”

Op donderdag werkte het team al testsessies af ter voorbereiding op het evenement. Op vrijdag is er een vrije training van anderhalf uur in de ochtend, gevolgd door een kwalificatie in drie heats in de middag tussen 15.25 en 16.30 uur. Daarna is er een Top 10 Shoot-out voor de tien snelste teams van 17.40 tot 18.05 uur. Op vrijdagavond staat van 20.50 tot 21.50 uur nog een training in het donker op het programma. Op zaterdag begint de startopstelling om 9.00 uur, de race gaat om 9.45 uur van start en eindigt om 21.45 uur. Een livestream is beschikbaar via het YouTube-kanaal Creventic Motorsport TV, alle informatie is te vinden onder www.992-endurance-cup.com