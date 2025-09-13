2025 Porsche Paddock Rendezvous was een groot succes

Eindelijk was het dan zover. Wij hadden er een jaar naar uitgekeken, de 992 Endurance Cup met daarnaast Porsche Paddock Rendezvous. Een geweldig mooi race evenement waar je vrijdag naar de kwalificaties en 12 uurs race kon kijken, en op zaterdag de 12 uurs race met alleen Porsche 992 GT3. Dit jaar zorgde 25 teams voor een waar race spektakel op het legendarische circuit van Spa. En zoals het op Spa bijna gebruikelijk is had het weer op donderdagavond een zeer hoge luchtvochtigheid, oftewel alle sluizen gingen open en op vrijdag was zonnig, bewolkt, regen, droog en weer zonnig. Maar zaterdag waren de weersgoden op onze hand en was het stralend weer met volop zon en het werd zelfs warm.

De eerste bezoekers en toeschouwers waren er al vrijdag ... eeeuh donderdag. Want wij van Vierenzestig waren er niet alleen voor ons plezier. Dus was ondergetekende er vrijdag echt vroeg bij richting circuit, om daar eerst te gaan ontbijten met enige Porschevrienden uit Duitsland en Oostenrijk in de Porsche lounge tent. Maar het vroeg moeten opstaan in de Eifel is geen straf als je samen met vrienden en een kop koffie in de hand van zo'n uitzicht mag genieten.

Na het ontbijt in de Porsche lounge natuurlijk nog wat rond gekeken op het circuit en bij de race teams. En tussendoor het een en ander aan werk verricht zodat alles voor deze dag en zaterdag zover als mogelijk is voorbereid. Nee, nee, het is echt geen straf als circuit Spa voor een paar dagen je kantoor is. Al is soms een gesprek of telefoon aannemen bijna onmogelijk... ik zou bijna zeggen lekker rustig, maar rustig dat was het zeker niet als er letterlijk duizenden pk's voorbij komen gevlogen. Om 12.30 uur was er de mogelijkheid dat diegene die een tractieticket hadden gekocht een uur over een van de mooiste circuits van de wereld mochten rijden. Maar natuurlijk werd er eerst een rijders briefing gegeven door Olivier Neumann van Porsche Club Francorchamps. En natuurlijk moesten we na afloop nog even een fotomomentje nemen, waarbij iedereen zich als winnaar kon voelen naast de 12 uur Endurance Cup.

Laatste controles van de auto's, zoals de verplichte trek- of afsleepbevestigen aan de auto's. Nog even tanken, want er gaat altijd meer benzine door dan je verwacht, en niemand wil zonder benzine komen te staan op het circuit. Daarna helmen op en richting Pitlane. Waar er eerst onder full course yellow enige rondes werden gereden, zodat iedereen een gevoel voor de baan kon krijgen. Waarna bij een ieder op haar of zijn wijze alle remmen los gingen... persoonlijke rondetijden werden verbeterd of opgesteld.

Ook op zaterdag waren de eerste Porsche Paddock deelnemers en bezoekers er al vroeg bij. Om 08.30 uur liepen de eerste bezoekers al op op de Paddock. Net zoals bij de eerste Porsche Paddock parkeerden deelnemers hun Porsche op de voor hun type aangewezen parking. Als Porsche eigenaar kon met je Porsche direct op de Paddocks Parkeren. Bij paddock rood stond je bijna naast de pitboxen en voor de grote tent, of wel de Grand Marquee op zijn Frans. Twee andere paddocks waren een stukje lager maar nog steeds midden in het gebeuren. In de Grand Marquee stonden verschillende standhouders. Bedrijven en aanbieders, zoals de organisatie met hun eigen merchandise van Creventic en de Porsche Club Francorchamps shops. Maar ook de internationaal bekende kunstenares Tanja Stadnic was dit jaar weer aanwezig. Runoff studio Ruben Groeneveld, die handgetekende Porsches vereeuwigde was er dit jaar voor de eerste keer bij. Iedereen kon van haar of zijn Porsche een kunstwerk laten maken door Ruben, of een schilderij in opdracht geven aan Tanja Stadnic. Voor beiden was er een veel grotere rol weg gelegd. Tanja overhandigde tijdens de podium ceremonie de winning teams een artwork van haar hand

en Ruben Groeneveld van Runoff studio overhandigd voor de start de pole position winnaar op de startgrid een handgetekende tekening van de team Parker Racing Porsche in de team livery met start nummer 666.

Over grid gesproken, er was de mogelijkheid om zelf tussen de raceteams en Porsche GT3 cups door te lopen op de startgrid om de sfeer in werkelijkheid te beleven. Dat is toch heel wat anders dan er naar kijken op tv of zelfs vanaf de tribune. Dus hier nog wat opnames vanaf de start opstelling terwijl de teams hun wagen klaarmaken voor de 12 uur races.

Terug naar de Grand Marquee. Ook IDCas met Key rings, bracelets, frames, lamps en watches was vertegenwoordigd. Verder de geweldig racesimulator van Porsche Motorsport Manthey waar de mensen letterlijk voor in de rij stonden. Direct voor Nico Verdonck Coaching; hij vertelde mensen dat ze het in het echt konden beleven met zijn coaching, en hij zal de komende tijd meer tijd op het circuit moeten gaan doorbrengen met coaching. Dan stonden er nog PC Liège Porsche Cars, Racelogic GPS Video Systems & GPS Data Logge. Bij Restometal kon je terecht voor Steel car silhouettes, oldtimer parts restoration en bij RS Selection voor Porsche clothing and model cars. En wie kent ze niet? RSR Trackday organiser, race car rental was ook weer van de partij. En dan natuurlijk SP Detailing Cars Car cleaning products, en PPF protection film. Laten wij zeker de barista niet vergeten waar iedereen terecht kon voor een heerlijk kopje koffie.

Laten we samen even kijken in de Grand Marquee;

Naast de de Formula E auto en de 718 van RSR, de Porsche Manthey GT3 RS en de klassieker 911 F, stond er ook de Targa van "Kevins werkstatt" uit Weilrod Duitsland. Kevin werd op het laatste moment op Spa uitgenodigd om zijn auto te showen. Wat voor hem als een totale verrassing kwam. Dit maakte een beetje goed dat het de dag ervoor de eerste keer was dat zijn Targa in de stromende regen had gereden. Zijn Targa uit 1980 is geïmporteerd uit Californië, en is sinds 2018 in zijn bezit. De restauratie heeft vier jaar geduurd, waarbij echt alles is gedaan tot in het kleinste detail. Dit omvatte een complete motorrevisie, inclusief een lagere compressie en sterkere bouten. Zijn Targa is voorzien van een 964 4-zuiger voorremsysteem. Driedelige BBS RS in 16-inch met 24 karaat vergulde bouten en

Mocha Brown lak. Het bruine Targa dak is de stof van een Porsche 997 cabriolet.

De Targa heeft een compleet nieuw lederen interieur met veel details gekregen. En ook zijn verschillende logo's, details en het embleem 24 karaat verguld. Binnenkort gaan wij van Vierenzestig dit éénmans meister bedrijf en Porsche specialist Kevin, bezoeken voor een uitgebreide fotoreportage en interview.

Maar er was veel meer op de Porsche Paddock. Voor de Grand Marquee stonden food trucks en diverse stand. Design911 was er met een team en verdeelde een groot aantal goodie bags. Hun T shirts vonden naast Porsche onderdelen gretig aftrek. Ook ondergetekende heeft zo'n shirt weten te bemachtigen. Design911 kunt u ook bij ons op de site terugvinden als partner.

Natuurlijk stonden wij van vierenzestig er zelf ook. Met dank aan GP Elite die ons weer een tent ter beschikking stelde. Voor ons stond de kunstenaar Nikita van Sechszylinder.art die helaas iets later kwam door pech onderweg. Maar zijn Cayenne met dak terras viel op en werd door vele bezoeker toch even geprobeerd. Daarnaast tekende/schetste Nikita voor verschillende mensen hun Porsche.

Naast ons stond Asphalt kind met een speciale carbon dakkoffer voor bijvoorbeeld een GT3 RS. Maar ook voor een Porsche 964 zoals je hier op de foto's kan zien. Met deze kwaliteitsdakkoffer hoef je niet op de snelheid te letten, want deze vliegt ook met hoge snelheden niet van je dak. Dan waren onze vrienden van DP Motorsport dit jaar ook van de partij. Met wel drie geweldig auto's, waaronder de 944 Cargo waar er maar 8 stuks zijn gemaakt. Er wordt zeer waarschijnlijk een kleine serie met een aangepast nieuw design van de 944 Cargo uitgebracht, maar daarover later meer. Maar al e voordat de paddock officieel open was trokken de auto's van DP Motorsport de aandacht en werden deze bewonderd en veelvuldig op de foto gezet. Ook hun eigen influenceer Hassib Motorsport was natuurlijk van de partij.

Maar ook kon je zomaar tegen Turbo Birdy en haar vriendinnen aanlopen. De dames zijn in de Porschescene in Duitsland bekend en graag geziene gasten die overigens zelf aan hun Porsche sleutelen. Zie je een man in een van hun auto's rijden? Bel dan de politie want dan is die gestolen.

Maar we werden nog voor een paar uur vereerd door MCS Europe Premium damper manufactur die met drie van hun Porsche's was gekomen.

Ook "996 only", die samen met Vierenzestig de 996 meeting heeft mee georganiseerd, was van de partij met hun eigen stand. Deze stond direct naast ons en vooraan op de Paddock waar de meer dan zeventig Porsches 996 dit jaar een speciale plek hadden gekregen.

In de aanloop naar Porsche Paddock Rendezvous is er een misverstand ontstaan wat ik graag even wil recht zetten, want dat is wel zo eerlijk naar de organisatoren Creventic en Porsche Club Francorchamps toe, maar ook naar Verenzestig als media partner. De 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport en de Porsche Paddock Rendezvous zijn hun evenement. De 996 meeting is een onderdeel van de Porsche Paddock Rendezvous. De indruk dat "996 only" de organisator is van deze evenementen is niet juist. De 996 meeting was een van de onderdelen van Porsche Paddock Rendezvous, en is georganiseerd door Vierenzestig in nauwe samenwerking met "996 only".

Dat gezegd hebbende, was de 996 meeting met meer dan zeventig Porsches 996 wel succesvol. Wij kregen dan ook veel positieve reacties van de deelnemers. De 996 deelnemers kwamen niet alleen uit België en Nederland maar uit heel Europa, bijvoorbeeld uit Italië en Noorwegen, maar zelfs uit het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn we best stiekem een beetje trots op. Dus wil ik Alain Heggerick van Rufie/996Only hartelijk bedanken voor zijn inzet waardoor het ook zo'n groot succes is geworden.

Komen we op het onderdeel "best of show" en "best of show 996" Ja, dit jaar was er een extra best of show voor alle 996 deelnemers. De Jury bestond uit de Porsche specialist en kenners van Porsche Club Francorchamps Nick Keller, Tanja Stadnic, Alain Heggerick, en mijzelf. De unieke trofeeën "Best of Show" zijn beschikbaar gesteld door Porsche Club Francorchamps, Creventic, en Vierenzestig. De "Best of Show 996" door "996 Only" en Vierenzestig. Verder zijn er diverse prijzen zoals caps, bekers en een Fuchs bekerset beschikbaar gesteld door GP Elite, Tanja Stadnic, Custom Concept - Fuchsfelgen, en Vierenzestig. Ja, ja, je hebt zijn naam al eerder gehoord maar Olivier Neumann presenteerde de uitreiking van de "best of show" awards. Eerder waren wij als jury de diverse paddocks afgelopen en hebben we onze keuzes uit de verschillende Porsche-categorieën gemaakt. Hierbij werd persé gekeken naar wat de mooiste en duurste of origineelste was, maar echt elke Porsche kwam in aanmerking. Patina of niet, bijzondere kleur of niet, wat de eigenaren wel of niet aan hun auto hadden gedaan. Alles werd meegenomen bij de beoordeling. Bij de een was het de originaliteit en bij de volgende juist niet, maar meer de liefde die de eigenaar erin had gestopt.

Niet altijd een makkelijke keuze, maar na goed overleg kwamen er toch een unaniem gekozen 1, 2 en 3 uit. Alle andere genomineerden kregen een mooi presentje als aandenken. Voor de 996 waren er 3 genomineerden en een winnaar. Tanja Stadnic overhandigde de trofeeën aan de gelukkige winnaars van de "Best of Show" 2025.

In verband met de privacyregels publiceren we geen namen van de winnaars en hun voertuigen. Natuurlijk publiceren wij die wel als zij zich bij ons melden en toestemming geven.

Die hebben we wel al van Tim Bieler uit Duitsland gekregen die met zijn geweldig mooie rode 996 Turbo met veel opties de eerste prijs in de wacht sleepte. De kans is heel groot dat jullie die binnenkort op Vierenzestig zullen terug zien. Ik voel namelijk een 996 turbo artikel er aankomen. Want deze 996 Turbo is meer dan de moeite waard om over te schrijven. Maar ja, eigenlijk is iedere Porsche dat.

De 996 parking was zoals eerder vermeld best goed gevuld met bijna alle 996 modellen die er zijn uitgebracht. Van de eerste modellen met de beruchte spiegelei koplampen tot het laatste bouwjaar. Een van mijn persoonlijke all time favorits was de 996 GT3 RS met de licht blauwe wielen en striping. De 996 4S heeft misschien wel de mooiste kont van alle 911's... voor mij past daar alles. Waar ik altijd toch weer blij van wordt zijn de auto's die echt kleur hebben, en die sprongen ook dit keer weer uit een zee van zwart en zilver.

Er was ook de Porsche loungetent waar de VIP-kaarthouders zich konden onderdompelen tussen de rijders en teams en samen de maaltijden konden genieten.

Naast de 996 waren er over drie paddocks de verschillende Porsche modellen en types verdeeld. Van de 911 F tot de allernieuwste 992. Voor iedereen was meer dan genoeg te zien en de kans was erg groot dat jouw favoriete Porsche er tussen stond.

De dag vloog voorbij en ondanks dat rond een uur of zes velen richting huiswaarts gingen, bleven er een aardig aantal bezoekers voor de finish van de 992 Endurance Cup. Wij waren met een groepje te gast bij GP Elite, en vele anderen mochten bij een ander team al dan niet aan de pitwall de finish beleven en natuurlijk de podium ceremonie.

Ik was er van Vierenzestig natuurlijk niet alleen. We waren met een team afgereisd naar Spa. Ook Robin Groenendijk en Peter Noordzij waren net zoals verleden jaar weer van de partij op Spa. Hier Robin zijn ervaringen ...

Porsche Paddock Rendezvous 2025

Vrijdagmiddag 5 september, het is droog, zo nu en dan doet de zon zijn best om een beetje door te de wolken te komen, dus kap naar beneden en richting Dordrecht om mijn maatje Peter thuis op te halen om gezamenlijk de rit richting Spa af te leggen. Helaas, nog voordat ik de stad uit ben trekt het dicht en begint het te regenen, en niet zo’n beetje ook. Gelukkig was de snelheid onder de 50 km/u zodat ik de kap kon sluiten.

Naast een hele goede vriend is Peter ook fotograaf bij 64 Porsche Portal en gingen wij die kant op om namens 64 aanwezig te zijn bij de Porsche Paddock Rendezvous. Vorig jaar konden we maar een paar uurtjes, maar we vonden het zo leuk dat we ons direct hadden aangemeld voor de komende editie. Dan moet je wel vroeg aanwezig zijn, om de boel klaar te zetten en zo. Dus een hotel gereserveerd in Stavelot. Het was druk op de weg, maar zo nu en dan kon toch de kap weer open en we hadden het best naar ons zijn. Toch liep het al tegen de avond toen we in Stavelot arriveerden. Wel vroeg genoeg voor een gezellig terras met een koel blond biertje. Daarna gegeten in het hotel en vroeg naar bed.

Zaterdagochtend 6 september. Iets over zevenen kwamen we aan bij het circuit. Waar we met Alain hadden afgesproken. Natuurlijk had ik zijn appje niet goed gelezen en stond ik bij de verkeerde ingang en moesten we 14 kilometer om. Maar goed. Het was nog vroeg. Gelukkig had Alain, die er al vanaf donderdag was, vriendschap gesloten met de man bij de ingang en kregen we koffie.

Na de koffie door naar de plaats waar de Porsche Paddock Rendezvous zou plaatsvinden. Daar zagen we dat de tent die we mochten lenen van GP- Elite al was opgezet. Kijk, dat scheelt een jas. Natuurlijk moest de boel wel worden aangekleed, dus grote tafel en wat stoelen neergezet, vlaggen opgehangen, banners neergezet en het nodige foldermateriaal op tafel neergelegd. Verder verkochten we dit jaar behalve praatjes ook tellerringen voor diverse Porsche-modellen en onze “I am a Porsche nut”.

Terwijl we zo bezig waren druppelden de andere standhouders op de buitenplaats binnen. Dit waren de relaties die 64 had uitgenodigd/ Denk aan Asphaltkind, DP Motorsport, Design 911 MCS supspension, sechzylinder art, helaas moest Zeitgeist design op het laatste moment afzeggen. Zo hier en daar hebben we een handje geholpen en als snel stond alles er netje bij. Er werd nog wat met auto’s geschoven en toen kon wat ons betreft de dag beginnen.

Het weer zat mee en de sfeer onder de bezoekers was weer fantastisch, wat niet zo gek is als je een gezamenlijke liefde hebt, we hebben heel wat afgekletst. Natuurlijk hebben we ook een rondje langs de bedrijven in de grote tent gemaakt. Ook daar stonden veel bekenden.

Een extraatje was dat René de Boer vroeg of ik hem wilde helpen met de rondleiding achter de schermen van Spa Francorchamps. De groep was zo groot dat hij graag iemand had die achter de groep liep en de boel een beetje bij elkaar hield. Dat deed ik natuurlijk graag, zo had ik zelf ook een kijkje in een wereld waar je nooit komt. De volgende toer is Peter meegegaan.

Wat kan ik er nog meer over zeggen mensen? Ik vond het gewoon een hele toffe en geslaagde dag en ook de mensen die ik sprak dachten er zo over. Heb je het gemist? Volgend jaar september komt er weer een nieuwe 992 Endurance Cup, en daarbij vast weer een Porsche Paddock Rendezvous . Wij zullen je op tijd informeren zodat je er in 2026 bij kunt zijn.

Foto's en video's: Creventic - 992 Endurance Cup, Porsche Club Francorchamps, Vierenzestig.nl, René de Boer, Peter Noordzij, Robin Groenendijk, Nicole Lazotta, Kevin Werkstatt, Sascha Lang, Stefan Klein Wolter, Anke Hollenhorst, Oskar Zieger, Design911,