Team 48 Losch Motorsport by Black Falcon wint voor tweede jaar op rij Michelin 992 Endurance Cup

Voor het tweede jaar op rij won het onder Luxemburgse vlag, maar vanuit Duitsland gerunde team 48 Losch Motorsport by Black Falcon de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport. Ditmaal vormden de Luxemburgers Dylan Pereira en Carlos Rivas plus de Duitser Tobias Müller en de Italiaan Gabriele Piana de rijdersbezetting.

Twee Nederlandse teams completeerden het algemene podium: de Red Camel-Jordans.nl-Porsche van Ivo, Rik en Luc Breukers eindigde als tweede, de auto van Van Berlo Motorsport by Bas Koeten Racing met Marcel en Glenn van Berlo en Bart van Helden werd derde. Dit team won bovendien de Pro-Am-klasse.

Net als vorig jaar startte de Porsche van Tom Coronel, Paul Meijer en Jan Jaap van Roon vanaf de pole-position voor de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport op het Circuit de Spa-Francorchamps. In die dit jaar nieuwe top 10-shoot-out reed Paul Meijer weliswaar de tweede tijd achter de Brit Harry King met de 911 van Team Parker Racing, maar omdat die door zijn team te laat de baan op was gestuurd, werd die één plaats teruggezet, waarmee Meijer de pole-position erfde.

Dat de Team Parker-Porsche niet binnen het toegewezen tijdvenster voor zijn shoot-out-ronde kon vertrekken, was het gevolg van een bandenwarmer op het linker achterwiel, die verstrikt was geraakt in de ophanging. De wedstrijdleiding toonde zich onverbiddelijk en legde een gridstraf van een plek op, waardoor Meijer, die aanvankelijk 0,155 seconde op King had moeten toegeven, alsnog de pole-position in handen kreeg.

Achter de Porsches van MDM en Parker Racing stonden de auto’s van het vorig jaar winnende team Losch Motorsport by Black Falcon met Dylan Pereira, Tobias Müller, Gabriele Piana en Carlos Rivas en de Dream 2 Drive-Porsche van Gregor Jeets, Markus Kajak, Tauras Tunyla und Kajus Siksneils op de tweede rij.

Ook de Porsche van Red Camel-Jordans.nl met Ivo, Rik en Luc Breukers en Fabian Danz kwam in de top 10-shoot-out terecht, maar vanwege overschrijding van de ‘track limits’ door Luc Breukers in de beslissende sessie werd de tijd geschrapt, zodat de auto van het Nederlandse team als tiende start.

De snelste van de drie Porsches die door Bas Koeten Racing werden ingezet, de #3 van Torres/Cirone/Llibre/Bönighausen, kwalificeerde zich als twaalfde algemeen en als vijfde in de AM-S-klasse, een plaats daarachter volgde de Van Berlo Motorsport by Bas Koeten Racing-Porsche van Marcel en Glenn van Berlo en Bart van Helden, die tweede stonden in de Pro-Am-klasse. De GP Elite-Porsche met onder anderen Charles Zwolsman vertrok op de 16e plaats algemeen en als zevende in AM-S. De Hans Weijs-Porsche van Weijs/Van Eldik/Schilt bezette de 22e positie algemeen en de derde startplaats in AM-B.

Onder een blauwe hemel ging op zaterdag om 9.45 uur het 25 auto’s tellende veld voor de halve-etmaalrace van start. De omstandigheden waren ideaal en ook de ambiance was uitstekend, met honderden Porsches van de meest uiteenlopende bouwjaren en types in de paddock voor de Porsche Paddock Rendez-vous, georganiseerd door de Porsche Club Francorchamps in samenwerking met Vierenzestig.nl.

De van pole gestarte MDM-Porsche van Tom Coronel, Paul Meijer en Jan Jaap van Roon had in de beginfase met Meijer aan het stuur de leiding in handen, maar verloor later tijd doordat een steentje de hevel van de gasklep blokkeerde, wat een vrij langdurige reparatie noodzakelijk maakte. Voorin ging de strijd tussen de Porsches van Losch by Black Falcon en Red Camel-Jordans.nl, hoewel het laatstgenoemde team te maken had met handlingproblemen en daarmee ook wat tijd verloor. Zeker in de tweede helft leek het team Losch by Black Falcon meer en meer de wedstrijd te controleren en zo kon Gabriele Piana als winnaar over de finishlijn rijden. De Red Camel-Jordans.nl-Porsche eindigde op de tweede plaats, de derde plaats in de Pro-klasse was voor HRT Performance met Sebastian Freymuth, Hugo Ellis, Steven Gambrell en Pedro Juan Moreno.

De zege in Pro-Am ging na het tijdverlies voor de MDM-Porsche van Coronel, Meijer en Van Roon naar Van Berlo Motorsport by Bas Koeten Racing met vader en zoon Marcel en Glenn van Berlo en Bart van Helden, die zeer verdienstelijk derde algemeen werden. In de AM-S-klasse was de winst voor de SebLajoux Racing-Porsche van teambaas Sébastien Lajoux, Marc Guillot, Louis Perrot en Stéphane Perrin, ondanks een lekke linker achterband; in AM-B ging de zege naar de Black Falcon-auto van João Gonçalves, William Freire und João Barbosa, die na een crash in de training niet aan de kwalificatie kon deelnemen en van achteraan was gestart. De auto van Hans Weijs Motorsport eindigde na een crash in de beginfase van de wedstrijd met flinke achterstand in de achterhoede.